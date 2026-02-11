  • Спортс
  • Рафинья о том, что он не получил индивидуальных наград за прошлый сезон: «Это несправедливо, но я не могу это контролировать. Нужно дружить с людьми, которые голосуют»
15

Рафинья об индивидуальных призах: нужно дружить с теми, кто голосует.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас высказался о важности индивидуальных наград. 

– Цените ли вы индивидуальные награды?

– Да, правда в том, что признание твоей работы – это нечто особенное. В конце концов, осознание того, что ты сделал все возможное и получил за это награду, очень приятно.

Для меня самое важное – это командные награды, именно поэтому я пришел в клуб, но если бы я сказал, что индивидуальные награды не важны, я бы солгал.

– Вам не показалось несправедливым, что ваш сезон в Европе не получил признания?

– Я никому ничего не должен. Я знаю, какой у меня был сезон, и я знаю, что это было очень несправедливо. Но это мы не можем контролировать. Я ничего не могу контролировать за пределами поля. В конечном счете, нужно дружить с людьми, которые голосуют.

Я приношу результат на поле и, несмотря ни на что, доволен проведенным сезоном, – сказал Рафинья. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoРафинья Диас
logoБарселона
logoЛа Лига
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
<< нужно дружить с людьми, которые голосуют >> какой глубокий смысл заложен в этих словах...
Ответ Бакинский Кот
<< нужно дружить с людьми, которые голосуют >> какой глубокий смысл заложен в этих словах...
Комментарий скрыт
Ответ King_X
Комментарий скрыт
Намёк понял. Молодец , возьми с полки пирожок.
Рафиня был лучшим в том году, только по-разному упоротые не согласны.
Мостовой то же самое говорит))
