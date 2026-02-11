Рафинья о том, что он не получил индивидуальных наград за прошлый сезон: «Это несправедливо, но я не могу это контролировать. Нужно дружить с людьми, которые голосуют»

Рафинья об индивидуальных призах: нужно дружить с теми, кто голосует.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас высказался о важности индивидуальных наград.

– Цените ли вы индивидуальные награды?

– Да, правда в том, что признание твоей работы – это нечто особенное. В конце концов, осознание того, что ты сделал все возможное и получил за это награду, очень приятно.

Для меня самое важное – это командные награды, именно поэтому я пришел в клуб, но если бы я сказал, что индивидуальные награды не важны, я бы солгал.

– Вам не показалось несправедливым, что ваш сезон в Европе не получил признания?

– Я никому ничего не должен. Я знаю, какой у меня был сезон, и я знаю, что это было очень несправедливо. Но это мы не можем контролировать. Я ничего не могу контролировать за пределами поля. В конечном счете, нужно дружить с людьми, которые голосуют.

Я приношу результат на поле и, несмотря ни на что, доволен проведенным сезоном, – сказал Рафинья.