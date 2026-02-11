Агент Джикии об интересе «Ахмата»: «Никаких контактов на сегодняшний день не было»
Владимир Кузьмичев, агент Георгия Джикии, заявил, что «Ахмат» не обращался по поводу возможного подписания защитника.
В понедельник телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что главный тренер грозненцев Станислав Черчесов попросил подписать защитника «Антальяспора» зимой после ухода Надера Гандри.
– Обращался ли к вам кто‑то из «Ахмата» по поводу возможного перехода Джикии?
– Нет. На сегодняшний день никаких контактов не было.
– В целом, для Георгия приоритетнее завершить этот сезон в Турции, или вернуться в РПЛ? Если поступит в том числе предложение от Черчесова.
– Сложно сейчас расставить приоритеты. Давайте предположим, что такое предложение поступит. Тогда надо будет проанализировать, что будет внутри в этом предложении. И уже понимания все детали, можно будет расставлять приоритеты, – сказал Кузьмичев.
...И не будет! Неповоротливый толстяк. Они все распиаренные бревна и Соболев и Дзюба.