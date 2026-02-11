Агент Джикии об интересе «Ахмата»: «Никаких контактов на сегодняшний день не было»

Агент Джикии: на сегодняшний день контактов с «Ахматом» не было.

Владимир Кузьмичев , агент Георгия Джикии , заявил, что «Ахмат » не обращался по поводу возможного подписания защитника.

В понедельник телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил , что главный тренер грозненцев Станислав Черчесов попросил подписать защитника «Антальяспора » зимой после ухода Надера Гандри.

– Обращался ли к вам кто‑то из «Ахмата» по поводу возможного перехода Джикии?

– Нет. На сегодняшний день никаких контактов не было.

– В целом, для Георгия приоритетнее завершить этот сезон в Турции, или вернуться в РПЛ? Если поступит в том числе предложение от Черчесова.

– Сложно сейчас расставить приоритеты. Давайте предположим, что такое предложение поступит. Тогда надо будет проанализировать, что будет внутри в этом предложении. И уже понимания все детали, можно будет расставлять приоритеты, – сказал Кузьмичев.