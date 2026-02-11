  • Спортс
3

Агент Джикии об интересе «Ахмата»: «Никаких контактов на сегодняшний день не было»

Агент Джикии: на сегодняшний день контактов с «Ахматом» не было.

Владимир Кузьмичев, агент Георгия Джикии, заявил, что «Ахмат» не обращался по поводу возможного подписания защитника.

В понедельник телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что главный тренер грозненцев Станислав Черчесов попросил подписать защитника «Антальяспора» зимой после ухода Надера Гандри.

– Обращался ли к вам кто‑то из «Ахмата» по поводу возможного перехода Джикии?

– Нет. На сегодняшний день никаких контактов не было.

– В целом, для Георгия приоритетнее завершить этот сезон в Турции, или вернуться в РПЛ? Если поступит в том числе предложение от Черчесова.

– Сложно сейчас расставить приоритеты. Давайте предположим, что такое предложение поступит. Тогда надо будет проанализировать, что будет внутри в этом предложении. И уже понимания все детали, можно будет расставлять приоритеты, – сказал Кузьмичев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Никаких контактов на сегодняшний день не было»
...И не будет! Неповоротливый толстяк. Они все распиаренные бревна и Соболев и Дзюба.
Да если только именно в такие команды как Ахмат, и то у усатого надо двигаться, а этот хорошо отдохнул в Турции и явно не усиление для Ахмата, профукать Гандри и получить хотеть Джикию ахахах ясно всё)
