Деку не останется в «Барсе», если Лапорта проиграет выборы: «Я пришел, потому что верил в проект Жоана, без него все изменится. У меня есть свобода выбора, я не в тюрьме»

Деку: я пришел в «Барселону», потому что верил в проект Лапорты.

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о работе с Жоаном Лапортой.

– Виктор Фонт уже сказал, что, если он победит на выборах, Деку не последует за ним. Что вы думаете?

– Я не хочу влезать в это. Я пришел, потому что верил в проект Жоана, в проект реконструкции, и если я останусь, то только потому, что я верю в проект Жоана. Конечно, если Жоана здесь не будет, все изменится, и поэтому я не останусь. Дело не в Викторе Фонте или ком-либо еще. Это вопрос моих убеждений и моей жизни, и если что-то меня не устраивает, я ухожу, и все. У меня есть свобода выбора. Я не в тюрьме. Я пришел сюда ради идеи, потому что я играл за «Барсу» и хотел помочь. Я подумал, что мог бы внести свой вклад в проект Лапорты.

– Вам хорошо работается с Лапортой?

– У меня есть свобода, потому что я заслужил доверие в строительстве победоносной «Барсы». Принимать спортивные решения сложно, трудно согласовывать их с тренером, потому что тренеру трудно проработать на этом посту более пяти лет.

Я думаю, мы смогли перестроить персонал, и это укрепляет доверие к боссу. Я свободен, но не делаю ничего, о чем не знал бы президент. [Я сообщаю ему о своих действиях] из уважения и потому, что я знаю, что его видение отличается от моего. Есть решения, которые должны приниматься клубом, – сказал Деку.