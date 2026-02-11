  • Спортс
Деку не останется в «Барсе», если Лапорта проиграет выборы: «Я пришел, потому что верил в проект Жоана, без него все изменится. У меня есть свобода выбора, я не в тюрьме»

Деку: я пришел в «Барселону», потому что верил в проект Лапорты.

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о работе с Жоаном Лапортой. 

– Виктор Фонт уже сказал, что, если он победит на выборах, Деку не последует за ним. Что вы думаете?

– Я не хочу влезать в это. Я пришел, потому что верил в проект Жоана, в проект реконструкции, и если я останусь, то только потому, что я верю в проект Жоана. Конечно, если Жоана здесь не будет, все изменится, и поэтому я не останусь. Дело не в Викторе Фонте или ком-либо еще. Это вопрос моих убеждений и моей жизни, и если что-то меня не устраивает, я ухожу, и все. У меня есть свобода выбора. Я не в тюрьме. Я пришел сюда ради идеи, потому что я играл за «Барсу» и хотел помочь. Я подумал, что мог бы внести свой вклад в проект Лапорты.

– Вам хорошо работается с Лапортой?

– У меня есть свобода, потому что я заслужил доверие в строительстве победоносной «Барсы». Принимать спортивные решения сложно, трудно согласовывать их с тренером, потому что тренеру трудно проработать на этом посту более пяти лет.

Я думаю, мы смогли перестроить персонал, и это укрепляет доверие к боссу. Я свободен, но не делаю ничего, о чем не знал бы президент. [Я сообщаю ему о своих действиях] из уважения и потому, что я знаю, что его видение отличается от моего. Есть решения, которые должны приниматься клубом, – сказал Деку.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не принижаю работу Деку, но есть много вопросов по формированию состава. Все прекрасно понимаем что нет средств (как у всех сейчас в Нашей стране) но что-то не видно прямо ярких примеров приобретений свободных агентов и т.д. А выборы президента - это больше к сосьос. У Лапорты отличные возможности на переизбрание в основном из-за победы в Ла Лиге и полуфинале ЛЧ. Ямаль и Флик - если вкратце его козыри.
Ответ elentroia23@gmail.com
Не принижаю работу Деку, но есть много вопросов по формированию состава. Все прекрасно понимаем что нет средств (как у всех сейчас в Нашей стране) но что-то не видно прямо ярких примеров приобретений свободных агентов и т.д. А выборы президента - это больше к сосьос. У Лапорты отличные возможности на переизбрание в основном из-за победы в Ла Лиге и полуфинале ЛЧ. Ямаль и Флик - если вкратце его козыри.
Яркие свободные агенты?Это которым придется отвалить приличные бабки агентам и подписные бонусы?А еще пытаться их по итогу регистрировать?
Ответ elentroia23@gmail.com
Не принижаю работу Деку, но есть много вопросов по формированию состава. Все прекрасно понимаем что нет средств (как у всех сейчас в Нашей стране) но что-то не видно прямо ярких примеров приобретений свободных агентов и т.д. А выборы президента - это больше к сосьос. У Лапорты отличные возможности на переизбрание в основном из-за победы в Ла Лиге и полуфинале ЛЧ. Ямаль и Флик - если вкратце его козыри.
У Барсы есть деньги на трансферы, у неё нет денег на зарплаты
Ну и хорошо 🤙
Ответ ZabCules
Ну и хорошо 🤙
Что хорошего?)))
