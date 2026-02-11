Флик о депрессии Араухо: «Открытость Рональда показывает, что он сильный. Важно заботиться об игроках и думать не только о том, как будет лучше для вас»

Флик о депрессии Араухо: он сильный человек, если решил рассказать об этом.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поддержал Рональда Араухо , рассказавшего о своих психологических проблемах в интервью.

«Мы знаем о ситуацию с Рональдом. Он рассказал обо всем, и мы поддерживали его всеми возможными способами. Такая открытость показывает, что вы сильный человек.

В футболе очень важен менталитет и нацеленность на победу. Когда-нибудь я расскажу обо всем. Когда он говорит, что боролся с этим полтора года... Важно заботиться об игроках. И не только об игроках своей команды. Нужно заботиться и о соперниках. Нужно думать об этом. Как тренер, вы должны нести ответственность за всех игроков. Вы должны думать не только о том, как будет лучше для вас», – сказал Флик на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико » в Кубке Испании.

