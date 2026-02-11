  • Спортс
  • Флик о депрессии Араухо: «Открытость Рональда показывает, что он сильный. Важно заботиться об игроках и думать не только о том, как будет лучше для вас»
Флик о депрессии Араухо: «Открытость Рональда показывает, что он сильный. Важно заботиться об игроках и думать не только о том, как будет лучше для вас»

Флик о депрессии Араухо: он сильный человек, если решил рассказать об этом.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поддержал Рональда Араухо, рассказавшего о своих психологических проблемах в интервью.

«Мы знаем о ситуацию с Рональдом. Он рассказал обо всем, и мы поддерживали его всеми возможными способами. Такая открытость показывает, что вы сильный человек.

В футболе очень важен менталитет и нацеленность на победу. Когда-нибудь я расскажу обо всем. Когда он говорит, что боролся с этим полтора года... Важно заботиться об игроках. И не только об игроках своей команды. Нужно заботиться и о соперниках. Нужно думать об этом. Как тренер, вы должны нести ответственность за всех игроков. Вы должны думать не только о том, как будет лучше для вас», – сказал Флик на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» в Кубке Испании.

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»

Араухо о депрессии: «Мы не просто футболисты, но и люди. У нас есть чувства. Не все упирается в деньги и славу»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Сколько же новостей про депрессию Араухо, а так просто нужно сделать вывод что нужно сменить обстановку, хватит мучать и себя и клуб, просто уйди в клуб попроще или в СА, в ситуации с Араухо больше всего жаль Флика, он должен довольствоваться с тем кто ему не подходит, а ведь все ждут от него победу в ЛЧ, то что Флик сейчас почти не использует Араухо яркое подтверждение того, что уругваец ему не нужен
Рекомендуем