«Оренбург» подписал вратаря «Сочи» Рудакова

Максим Рудаков перешел из «Сочи» в «Оренбург».
«Оренбург» объявил о подписании вратаря Максима Рудакова из «Сочи».
Рудаков – воспитанник «Зенита», в течение карьеры он выступал за пензенский «Зенит», «Ростов», финские ХИК и «Хонку». В первой части нынешнего сезона Мир РПЛ 30-летний голкипер провел за «Сочи» одну игру в Мир РПЛ.
Изображение: t.me/fcorenburg
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Может надо было в Финляндии оставаться
Он может и остался бы, только клуб в 2023 обанкротился и свалился в четвертую лигу. Сомневаюсь, что Рудаков сильно хотел там играть за полторы тысячи евро в месяц.
Слабый вратарь ,не уровень ПЛ
Своих не бросают
Его берут в роли запасного все равно
