«Оренбург» подписал вратаря «Сочи» Рудакова

«Оренбург » объявил о подписании вратаря Максима Рудакова из «Сочи ».

Рудаков – воспитанник «Зенита», в течение карьеры он выступал за пензенский «Зенит», «Ростов», финские ХИК и «Хонку». В первой части нынешнего сезона Мир РПЛ 30-летний голкипер провел за «Сочи» одну игру в Мир РПЛ .

Изображение: t.me/fcorenburg