  • Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Непростительно, что клуб порвал с Месси, а не с «Реалом». Примирение с Лионелем должно быть приоритетом»
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Непростительно, что клуб порвал с Месси, а не с «Реалом». Примирение с Лионелем должно быть приоритетом»

Виктор Фонт: непростительно, что «Барса» порвала с Месси, а не с «Реалом».

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал Жоана Лапорту за испорченные отношения с Лионелем Месси.

«То, что ему пришлось приехать на «Камп Ноу» тайно, и что мы разорвали отношения с Лео, а не с «Реалом», непростительно. Примирение с Месси должно быть приоритетом с тех пор, как он ушел.

Мы работаем над трехсторонним предложением, чтобы вернуть Месси в Каталонию, охватывающим институциональные, коммерческие и спортивные аспекты. Это взбудоражит болельщиков «Барсы», – сказал Фонт.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
60 комментариев
На какие средства Барселона должна была переподписывать Месси? Этот болтолог уже начинает раздражать.
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
На какие средства Барселона должна была переподписывать Месси? Этот болтолог уже начинает раздражать.
Вопрос в другом...как вся финансовая и трансферная политика Барсы была в том моиент построена( вспомнить дембеле,каутиньо,гризмана) что клуб оказался в дерьме и не в силах продлить контракт со своей легендой,которая хотела остаться
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
На какие средства Барселона должна была переподписывать Месси? Этот болтолог уже начинает раздражать.
Лапорта же почему-то обещал переподписать, хотя думаю догадывался об этих трудностях) Тут такая же политика, кто кого переболтает тот и прав. Но Лапорта по итогу всё равно молодец и сделал много хорошего.
Не , реально Реалофобы все . Их жизнь построена вокруг хейта Реала. Комплекс какой - то.
Что они там курят, эти кандидаты?
Ответ Рустам Гусейнов
Что они там курят, эти кандидаты?
Так они от сосьос отталкиваются, льют в уши то что те хотят услышать. А те как и местные барсофаны те еще обиженки помешанные на Реале)
Ответ Zakir Velilhanov
Так они от сосьос отталкиваются, льют в уши то что те хотят услышать. А те как и местные барсофаны те еще обиженки помешанные на Реале)
Так ты точно также помешан на Барсе. Иначе твоего комментария бы здесь не было
😂 абсолютно все кандидаты говорят только о Реале. Обширяются своим днк и начинают. Им даже самим плевать на барсу
Выборы президента Барсы прозодят в Мадриде
Чтобы разорвать отношения с Реалом надо переходить в сегунду или в каталонский чемпионат
Лапорта вытащил Барсу из кризиса, все это строил годами и тут на готовенькое хочет присесть Фонт! Нет уж !
Фонт как кроме как о том что нельзя было отпускать Месси вообще ничего больше не говорит. Толи пластинка у него заела, толи ему и правда нечего сказать поэтому он надеется хоть на какие-то голоса фанатов Месси, при этом никак не разбирающихся в финансовых вопросах клуба.
Зицпредседатель Фунт
