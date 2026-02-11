Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Непростительно, что клуб порвал с Месси, а не с «Реалом». Примирение с Лионелем должно быть приоритетом»

Виктор Фонт: непростительно, что «Барса» порвала с Месси, а не с «Реалом».

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал Жоана Лапорту за испорченные отношения с Лионелем Месси .

«То, что ему пришлось приехать на «Камп Ноу » тайно, и что мы разорвали отношения с Лео, а не с «Реалом », непростительно. Примирение с Месси должно быть приоритетом с тех пор, как он ушел.

Мы работаем над трехсторонним предложением, чтобы вернуть Месси в Каталонию, охватывающим институциональные, коммерческие и спортивные аспекты. Это взбудоражит болельщиков «Барсы», – сказал Фонт.