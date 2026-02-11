  • Спортс
  «Реал» и УЕФА достигли соглашения «во благо европейского футбола». Оно «послужит для разрешения юридических споров по Суперлиге»
«Реал» и УЕФА достигли соглашения «во благо европейского футбола». Оно «послужит для разрешения юридических споров по Суперлиге»

«Реал» и УЕФА достигли соглашения по Суперлиге.

«Реал» сделал заявление относительно будущего Суперлиги. 

«После нескольких месяцев обсуждений УЕФА, Ассоциация европейских клубов и футбольный клуб «Реал Мадрид» объявляют, что они достигли принципиального соглашения во благо европейского клубного футбола, которое заключается в соблюдении принципа спортивных заслуг с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение качества обслуживания болельщиков за счет использования новых технологий.

Это принципиальное соглашение также послужит для разрешения их юридических споров, связанных с Суперлигой Европы, как только будет заключено окончательное соглашение», – говорится в заявлении «Реала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
Покойся с миром, легендарный турнир
Ответ VuNePonimaete
Покойся с миром, легендарный турнир
Сколько приятных моментов мы пережили. Будем скучать.
Ответ VuNePonimaete
Покойся с миром, легендарный турнир
В целом это хорошая новость , как я понимаю Министр спорта наш вчера , именно разрешение этого конфликта и имел ввиду !
Ну а мы - следующие на очереди !
"...объявляют, что они достигли принципиального соглашения во благо европейского клубного футбола, которое заключается в соблюдении принципа спортивных заслуг с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение качества обслуживания болельщиков за счет использования новых технологий."

Это ЧатГПТ писал или отрывок из диссертации Булыкина? Ничего не понял...
Ответ Winterburn
"...объявляют, что они достигли принципиального соглашения во благо европейского клубного футбола, которое заключается в соблюдении принципа спортивных заслуг с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение качества обслуживания болельщиков за счет использования новых технологий." Это ЧатГПТ писал или отрывок из диссертации Булыкина? Ничего не понял...
Это просто фраза «Нагнули Переса», переведенная на юридический.
Ответ Winterburn
"...объявляют, что они достигли принципиального соглашения во благо европейского клубного футбола, которое заключается в соблюдении принципа спортивных заслуг с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение качества обслуживания болельщиков за счет использования новых технологий." Это ЧатГПТ писал или отрывок из диссертации Булыкина? Ничего не понял...
Что непонятного? "Это принципиальное соглашение также послужит ... как только будет заключено окончательное соглашение». Есть принципиальное соглашение, после будет окончательное соглашение, прямо перед заключительным соглашением для оформления официального соглашения. Согласны?
Реал единственный клуб в этой планете который выиграл 15 ЛЧ и Суперлигу🥰👌🏻👍🏻
Ответ Raul14
Реал единственный клуб в этой планете который выиграл 15 ЛЧ и Суперлигу🥰👌🏻👍🏻
И в отличие всех ситуация такая. Мы мы мы, кто мы Реал?! А рядом не кого не осталось. До талого был великий Реал Мадрид
Ответ Raul14
Реал единственный клуб в этой планете который выиграл 15 ЛЧ и Суперлигу🥰👌🏻👍🏻
Нет, вот тут как раз суперлига выиграла Реал Мадрид
Можно сколько угодно ерничать на тему Суперлиги, но именно потенциал ее создания спровоцировал реформы ЛЧ, которая теперь стала куда зрелищнее
Ответ nerol
Можно сколько угодно ерничать на тему Суперлиги, но именно потенциал ее создания спровоцировал реформы ЛЧ, которая теперь стала куда зрелищнее
Реформы спровоцировали- факт. А стал ли турнир зрелещнее- вопрос. Все же для меня лучшим форматом остается турнир с двумя групповыми этапами- там во втором групповом бойни были, какие плей-оф редко увидишь. А еще второй групповой убирали для сокращения количества матчей, а в новом формата опять добавили, не говоря уже о всяких суперкубках, кчм и прочей чуши.
Все выбыли, Мадрид же прошел турнир от начала до конца. Это победа?
Ответ Lionel Andres Messi 10
Все выбыли, Мадрид же прошел турнир от начала до конца. Это победа?
Грандиозная)
«Реалу» просто нужно выбить от УЕФА себе специальный бонус за выступление в ЛЧ, как «Феррари» выбили из «Формулы-1» — за исторические достижения :)
Суперлига "все" была изначально.
Ответ Игорь Новиков
Суперлига "все" была изначально.
Я суперлигу делал еще в пес2005) собирал лучшие команды в одном чемпе и команды послабее в дивизион ниже) каждый тур топ-матч) лепота
Ответ Zakir Velilhanov
Я суперлигу делал еще в пес2005) собирал лучшие команды в одном чемпе и команды послабее в дивизион ниже) каждый тур топ-матч) лепота
Думаю, в какой-то момент все так делали, кто играл в футсимы. Но на то это и игра)
На такое словоблудие даже наши чиновники не все способны. Что конкретно сказать хотели, понятно только из заголовка, но никак не из текста заявления.
Когда все покинули чат и ты решил его все-таки удалить
Реал еще какие-то себе плюшки выбил?
Помянем великий турнир и навсегда запомним первого и единственного его чемпиона - Реал Мадрид
