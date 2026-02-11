«Реал» и УЕФА достигли соглашения «во благо европейского футбола». Оно «послужит для разрешения юридических споров по Суперлиге»

«Реал» и УЕФА достигли соглашения по Суперлиге.

«Реал» сделал заявление относительно будущего Суперлиги.

«После нескольких месяцев обсуждений УЕФА , Ассоциация европейских клубов и футбольный клуб «Реал Мадрид » объявляют, что они достигли принципиального соглашения во благо европейского клубного футбола, которое заключается в соблюдении принципа спортивных заслуг с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение качества обслуживания болельщиков за счет использования новых технологий.

Это принципиальное соглашение также послужит для разрешения их юридических споров, связанных с Суперлигой Европы , как только будет заключено окончательное соглашение», – говорится в заявлении «Реала».