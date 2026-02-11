Фото
73

«Краснодар» купил Боселли у «Пари НН». Контракт – до 2028 года

«Краснодар» подписал Боселли.

Хуан Мануэль Боселли стал игроком «Краснодара». 

«Быки» объявили о переходе 26-летнего нападающего из «Пари НН». Стороны заключили контракт до 2028 года. 

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 60 миллионов рублей. Еще 15 млн нижегородцы получат в виде бонусов, если уругваец станет чемпионом в составе «быков». Дополнительно 15 млн предусмотрены в случае завоевания еще одного титула.

В текущем сезоне Мир РПЛ уругваец провел 16 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://t.me/fckrasnodar/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoКраснодар
logoХуан Мануэль Боселли
трансферы
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличное усиление для команды 💪💪💪💪💪
Ответ Никита Шкуропатов
Отличное усиление для команды 💪💪💪💪💪
Комментарий скрыт
Ответ Быстров_Иуда
Комментарий скрыт
Тимур?
А "Пари НН", стало быть, в лучшую лигу?
Ответ Фантом
А "Пари НН", стало быть, в лучшую лигу?
Вообще не факт)
Ответ BenZ4
Вообще не факт)
В том смысле, что вообще в "небесную лигу"?
Краснодар объявил, что Пари НН отправляется в пердив
Удачи в Краснодаре)
Представляю, каким гуано будет НН весной. Учитывая, что почти все их единичные голы были забиты благодаря ему.
Неужели Боселли даже одного миллиона евро не стоит?
Ответ Архитектор Мендисабаль
Неужели Боселли даже одного миллиона евро не стоит?
Рыночная цена до сделки была €1.4m, а отдали менее, чем за половину. Рискну предположить, что вторую рассовали по карманам...
Ответ Архитектор Мендисабаль
Неужели Боселли даже одного миллиона евро не стоит?
стоит, но не когда у него контракт заканчивается в июне. Краснодар выкупил по сути 4 месяца его контракта у Пари НН. Поражает что до сих пор такое не учитывают когда думают о цене
Ну взяли за 200 тыщ, продали почти за лям баксов за полгода до конца контракта, это очень удачно, учитывая сколько пользы он принёс до этого НН. Другой вопрос сможет ли НН дотерпеть до стыков. Почему то кажется что да. С Боссели они часто шли в необоснованные атаки, расчитывая только на его скиллы. Сейчас всё сведётся к автобусу, но свои 8-10 очков они наберут. Лишь бы Сочи с Оренбургом не проснулись
Ответ BenZ4
Ну взяли за 200 тыщ, продали почти за лям баксов за полгода до конца контракта, это очень удачно, учитывая сколько пользы он принёс до этого НН. Другой вопрос сможет ли НН дотерпеть до стыков. Почему то кажется что да. С Боссели они часто шли в необоснованные атаки, расчитывая только на его скиллы. Сейчас всё сведётся к автобусу, но свои 8-10 очков они наберут. Лишь бы Сочи с Оренбургом не проснулись
Даже если и не проснутся, это будут стыки, а их ещё надо пройти. В ФНЛ набралась крепкая банда лидеров
Вместо Перрена и Козлова, супер сделка за недорого!
За такие смешные деньги это отличная дополнительная опция для атаки, как игрок ротации и усиления со скамейки, а если еще и попрет...
замечательная сделка для Краснодара..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
2 минуты назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
32 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
37 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
39 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» – «Санкт-Паули». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
27 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
32 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
50 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
52 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем