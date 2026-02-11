«Краснодар» купил Боселли у «Пари НН». Контракт – до 2028 года
«Краснодар» подписал Боселли.
Хуан Мануэль Боселли стал игроком «Краснодара».
«Быки» объявили о переходе 26-летнего нападающего из «Пари НН». Стороны заключили контракт до 2028 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 60 миллионов рублей. Еще 15 млн нижегородцы получат в виде бонусов, если уругваец станет чемпионом в составе «быков». Дополнительно 15 млн предусмотрены в случае завоевания еще одного титула.
В текущем сезоне Мир РПЛ уругваец провел 16 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
73 комментария
Отличное усиление для команды 💪💪💪💪💪
Тимур?
А "Пари НН", стало быть, в лучшую лигу?
Вообще не факт)
В том смысле, что вообще в "небесную лигу"?
Краснодар объявил, что Пари НН отправляется в пердив
Удачи в Краснодаре)
Представляю, каким гуано будет НН весной. Учитывая, что почти все их единичные голы были забиты благодаря ему.
Неужели Боселли даже одного миллиона евро не стоит?
Рыночная цена до сделки была €1.4m, а отдали менее, чем за половину. Рискну предположить, что вторую рассовали по карманам...
стоит, но не когда у него контракт заканчивается в июне. Краснодар выкупил по сути 4 месяца его контракта у Пари НН. Поражает что до сих пор такое не учитывают когда думают о цене
Ну взяли за 200 тыщ, продали почти за лям баксов за полгода до конца контракта, это очень удачно, учитывая сколько пользы он принёс до этого НН. Другой вопрос сможет ли НН дотерпеть до стыков. Почему то кажется что да. С Боссели они часто шли в необоснованные атаки, расчитывая только на его скиллы. Сейчас всё сведётся к автобусу, но свои 8-10 очков они наберут. Лишь бы Сочи с Оренбургом не проснулись
Даже если и не проснутся, это будут стыки, а их ещё надо пройти. В ФНЛ набралась крепкая банда лидеров
Вместо Перрена и Козлова, супер сделка за недорого!
За такие смешные деньги это отличная дополнительная опция для атаки, как игрок ротации и усиления со скамейки, а если еще и попрет...
замечательная сделка для Краснодара..
