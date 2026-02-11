«Краснодар» купил Боселли у «Пари НН». Контракт – до 2028 года

«Краснодар» подписал Боселли.

Хуан Мануэль Боселли стал игроком «Краснодара ».

«Быки» объявили о переходе 26-летнего нападающего из «Пари НН ». Стороны заключили контракт до 2028 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 60 миллионов рублей. Еще 15 млн нижегородцы получат в виде бонусов, если уругваец станет чемпионом в составе «быков». Дополнительно 15 млн предусмотрены в случае завоевания еще одного титула.

В текущем сезоне Мир РПЛ уругваец провел 16 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://t.me/fckrasnodar/