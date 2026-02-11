Матч «Ростова» с «Чжэцзяном» из-за стычки был прерван в первом тайме. Вместо игры команда проведет тренировку

Товарищеский матч «Ростова» с «Чжэцзяном» не будет доигран.

Игра в рамках зимних сборов была остановлена в первом тайме. Позже «Ростов» сообщил, что матч отменен – вместо него команда проведет тренировку на поле.

Как передает «Чемпионат», причиной отмены матча стала стычка игроков.