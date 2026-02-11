Матч «Ростова» с «Чжэцзяном» из-за стычки был прерван в первом тайме. Вместо игры команда проведет тренировку
Товарищеский матч «Ростова» с «Чжэцзяном» не будет доигран.
Игра в рамках зимних сборов была остановлена в первом тайме. Позже «Ростов» сообщил, что матч отменен – вместо него команда проведет тренировку на поле.
Как передает «Чемпионат», причиной отмены матча стала стычка игроков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Ростова»
После потасовки. Китайцам технарь. А Ростов в финал против Крыльев Рассказова.)
Злые какие-то стали футболисты. Чуть что в драку лезут.
да там драки то.... бодаются как козы лбами
Злые какие-то стали футболисты. Чуть что в драку лезут.
Наоборот кайф. Надоело уже бесхребетность смотреть.
Причина? Просто передумали?
