Паненка о пенальти Браима в финале Кубка Африки: «Идея пришла ему в голову спонтанно – вот почему он не забил. Я тренировался так бить каждый день, у меня ушло 2 года»

Антонин Паненка прокомментировал пенальти Браима Диаса в финале Кубка Африки.

Бывший полузащитник сборной Чехословакии Антонин Паненка рассказал, почему Браим Диас не забил пенальти в финале Кубка Африки.

Сборная Сенегала выиграла турнир, обыграв Марокко в финале в дополнительное время (1:0). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру , и вратарь Сенегала Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле .

«У меня ушло два года, я тренировался так бить пенальти каждый божий день.

Я смотрел финал Кубка Африки и убежден, что игрок, Браим, не тренировался так тщательно, как следовало бы, чтобы так пробить. Ему в голову спонтанно пришла идея, и он попробовал ее. Вот почему, я думаю, он не забил», – сказал Паненка в эфире программы El Larguero на Cadena SER.