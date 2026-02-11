  • Спортс
  • Паненка о пенальти Браима в финале Кубка Африки: «Идея пришла ему в голову спонтанно – вот почему он не забил. Я тренировался так бить каждый день, у меня ушло 2 года»
33

Антонин Паненка прокомментировал пенальти Браима Диаса в финале Кубка Африки.

Бывший полузащитник сборной Чехословакии Антонин Паненка рассказал, почему Браим Диас не забил пенальти в финале Кубка Африки.

Сборная Сенегала выиграла турнир, обыграв Марокко в финале в дополнительное время (1:0). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь Сенегала Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные споры, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

«У меня ушло два года, я тренировался так бить пенальти каждый божий день.

Я смотрел финал Кубка Африки и убежден, что игрок, Браим, не тренировался так тщательно, как следовало бы, чтобы так пробить. Ему в голову спонтанно пришла идея, и он попробовал ее. Вот почему, я думаю, он не забил», – сказал Паненка в эфире программы El Larguero на Cadena SER.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
33 комментария
Наконец-то дошли до финального босса.
Ответ sqynpcmf7w
Наконец-то дошли до финального босса.
Не у того босса спрашивают... Надо за интервью обращаться к смоловке, пенальти же не забито 🤔🤔
Ответ Роман Князефф
Не у того босса спрашивают... Надо за интервью обращаться к смоловке, пенальти же не забито 🤔🤔
Браим бил паненкой, а не смоловкой, так что у того
Так вот кто виноват во всём, Федя должен в суд на него подать
Ответ Rudenzik
Так вот кто виноват во всём, Федя должен в суд на него подать
Виноват во всём Гашек , земляк Паненки !
Или Вы не в курсе ?
Ответ OldRedWhite
Виноват во всём Гашек , земляк Паненки ! Или Вы не в курсе ?
Александр Дунаевский виноват и его книга "Иду за гашеком"
Когда играешь финал престижного и ответственного турнира, тем более дома, и когда при с чёте 0:0, на последних минутах тебе доверяют пробит пенальти, и когда на кону титул, которого твоя страна ждала очень долго, надо почувствовать ответственность, сконцентрироваться и заташить мяч в ворота противника. А когда ты вдруг возомнил себя Зиданом, реальность сразу напоминает, что ты далеко не он. Результат выпендривпния увидели. А если ты не Баджо, то никто и не простит эту подставу. Тебя всегда будут вспоминать, как бездарного игрока, фамилию, которого даже могут не вспомнить…
Ответ ЧИКО
Когда играешь финал престижного и ответственного турнира, тем более дома, и когда при с чёте 0:0, на последних минутах тебе доверяют пробит пенальти, и когда на кону титул, которого твоя страна ждала очень долго, надо почувствовать ответственность, сконцентрироваться и заташить мяч в ворота противника. А когда ты вдруг возомнил себя Зиданом, реальность сразу напоминает, что ты далеко не он. Результат выпендривпния увидели. А если ты не Баджо, то никто и не простит эту подставу. Тебя всегда будут вспоминать, как бездарного игрока, фамилию, которого даже могут не вспомнить…
Фамилию то как раз запомнят. Саутгейт не даст соврать.
Все началось с Юрия Столешникова в фильме Тренер
Потом Федя , затем и остальные
Ответ Vanya Semin
Все началось с Юрия Столешникова в фильме Тренер Потом Федя , затем и остальные
Да уж, фильмец пророческим оказался. История у Смолова после того пеналя прям по стопам Столешникова пошла. Может ему тоже в тренера надо
А что скажет Пенальти о паненке Браима?
Да, не стоит так рисковать (особенно в финале важного турнира). Даже такой игрок как Зидан опозорился в финале ЧМ-2006, попав в перекладину. Было смешно смотреть, как он сразу побежал к судье, показывая, что мяч пересек линию ворот, а потом сделал вид, что все пошло по плану, и он так и задумывал…
