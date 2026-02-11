  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смертин об уходе из «Челси»: «Моуринью оставлял меня, но я пошел к Абрамовичу, чтобы отпустили – играл мало, даже вне поля стало тяжело. Я должен был осознать правильность ротации»
9

Смертин об уходе из «Челси»: «Моуринью оставлял меня, но я пошел к Абрамовичу, чтобы отпустили – играл мало, даже вне поля стало тяжело. Я должен был осознать правильность ротации»

Алексей Смертин: я должен был осознать правильность протации в «Челси».

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин считает, что поторопился с уходом из «Челси» после чемпионства в сезоне-2004/05.

– Моуринью пытался убрать у тебя страх сделать продольную передачу?

– Он и убрал. Меня – на скамейку запасных. Моуринью не сентиментальный человек, заточенный на развитие, а «достигатор», и на этом уровне таких большинство. И ему было кем достигать. А я никогда не видел разницы между «Зарей» из Ленинска-Кузнецкого, «Челси» и сборной – мне всегда хотелось играть, и я в каждой своей команде играл. А здесь у него обойма из 25 высококлассных футболистов, четыре турнира. Поэтому – принцип ротации, и вначале все было нормально.

У Жозе был хребет: Чех, Терри, Лэмпард. Даже не Дрогба – в первое время играли в одного нападающего, и это был Гудьонсен. Остальные ротировались. И поначалу я отдавал острые передачи, а потом перестал. Помню, еще Дрогба на поле говорит мне по-французски: «Алексей, почему ты не даешь мне этот мяч? Раньше-то давал!» Я вслух ничего не отвечаю, а мысленно говорю: «Дидье, да ссу я, ссу!» Эти люди стали для меня превращаться в гигантов, а я остался для себя парнем из Барнаула.

Мне не хватило игровой наглости Андрея Аршавина. Вот кто, куда бы ни приехал, всегда был уверен в своих силах. Думаю, это врожденное. Я его спрашивал, он говорил: «Всегда, с детства чувствовал себя лидером». Я же лидерские качества в себе вырабатывал. По капле, через маленькие успехи и преодоления.

– Если бы ты тогда знал о жизни столько, сколько сейчас, тебе бы это помогло добиться большего в «Челси»? Или имелся потолок, выше которого прыгнуть было нереально?

– А я в начале сезона реально играл в составе, бежал в атаку, выполнял все функции, которые от меня требовались как от игрока команды – будущего чемпиона. Никто нам это чемпионство, конечно, не гарантировал, тем более когда есть «Арсенал», годом ранее не проигравший ни одного матча, «МЮ» Алекса Фергюсона. Но от игры к игре это чувствовалось все больше.

Мое сегодняшнее состояние, возможно, помогло бы мне оставаться тем, кем я стартовал в сезоне-2004/05. Без этого лишнего самоанализа, самоедства. Подспудно понимал, что занимаюсь не тем, но ничего не мог с собой поделать. Это начало сказываться на сне, потому что я пробуждался уже в районе четырех-пяти утра и говорил себе: «Так, сейчас на тренировку. Дай-ка я заглажу эту боязнь ошибки в игре работоспособностью там». Я там пахал как никто. Но в игре этот комплекс не давал возможности в дальнейшем делать ту самую продольную передачу, которая в случае неудачи считалась бы не ошибкой, а попыткой. Может, мне нужен был какой-то психолог. Но факт, что я не справился. Не справился именно сам.

Можно же было в «Челси» и остаться – Моуринью оставлял меня. Но я пошел к Абрамовичу, чтобы меня отпустили. Поскольку играл мало, мне стало тяжело даже вне футбольного поля. Как индикатор – полночи, которые я не спал, засыпая уже только ближе к утру. И как представил, что следующий сезон будет еще тяжелее – тут-то я хоть вначале играл...

В принципе это неплохая амбиция – быть игроком стартового состава. Я им всегда и был, включая сборную, где у меня все 55 матчей с первых минут. Но «Челси» – это другая история, что надо было понимать. Моуринью убеждал: «Ты все равно будешь играть, у тебя будет практика. У нас четыре турнира!» Но я уперся: хочу играть от игры к игре. И ушел. Может, и зря. Так бы второй раз стал чемпионом. Но как бы чувствовал себя после второго титула? Может, сыграл бы не 16 матчей, как в первом сезоне, а 13. А может, 20. Но в тот момент мне показалось, что правильнее уйти, чтобы получать постоянную практику и быть более значимым для команды.

– Есть ли решение в жизни, о котором жалеешь? Которое переиграл бы, будь у тебя еще один шанс?

– Попытался бы зацепиться за «Челси» во втором сезоне. Нужно было осознать правильность принципа ротации в этом клубе. А я руководствовался тем же, чем в других командах. К «Челси» я должен был проявить другой подход, – сказал Смертин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЧелси
logoАлексей Смертин
logoРоман Абрамович
logoЖозе Моуринью
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoФрэнк Лэмпард
logoАрсенал
logoДжон Терри
logoАндрей Аршавин
logoПетр Чех
logoДидье Дрогба
logoЭйдур Гудьонсен
logoАлекс Фергюсон
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Трезвый взгляд на вещи от Алексея - сейчас это редкость.
Как минимум очень честно. А то многих наших послушаешь, так там поголовно претенденты на ЗМ, но им не дали раскрыться.
Дайте почитать это Мостовому
Человек из которого я начал смотреть АПЛ
Человек из которого я начал смотреть АПЛ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
2 минуты назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
32 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
37 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
39 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
26 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
32 минуты назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
50 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
51 минуту назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
52 минуты назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем