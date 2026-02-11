  • Спортс
  • Мбаппе, назвавшего «клоуном» резервного судью матча с «Валенсией», не накажут. Слова форварда «Реала» не отражены в отчете арбитра (L’Equipe)
Мбаппе, назвавшего «клоуном» резервного судью матча с «Валенсией», не накажут. Слова форварда «Реала» не отражены в отчете арбитра (L’Equipe)

Килиана Мбаппе не накажут за оскорбление судьи.

Килиан Мбаппе избежит наказания за оскорбительное высказывание о судье матча с «Валенсией» (2:0).

Незадолго до окончания первого тайма главный арбитр Хавьер Альберола Рохас зафиксировал офсайд у французского форварда. Мбаппе попросил четвертого рефери Давида Камбронеро Гонсалеса объяснить принятое решение. Судья заявил, что готов обсудить этот эпизод в подтрибунном помещении, но перед началом второго тайма не отреагировал на повторную просьбу Мбаппе, после чего француз назвал его «клоуном».

Как сообщает L’Equipe, эти слова Мбаппе не были отражены в послематчевом отчете судьи. Дисциплинарный комитет лиги вряд ли накажет футболиста. Отмечается, что в «Мадриде» с пониманием относятся к поведению игрока. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
Нет, вы объясните, за что Барселона платила Негрейре? В это самое время, когда практически каждую неделю происходит очередной судейский позор в пользу Реала, и так уже 20 лет минимум, когда просто наплевав на все существующие правила, на глазах всего мира Реалу прощают то, что не прощают другим, почему вы не можете объяснить, за что Барселона платила Негрейре, а?! 😭
Ответ Jauhojarvinousiainen
Нет, вы объясните, за что Барселона платила Негрейре? В это самое время, когда практически каждую неделю происходит очередной судейский позор в пользу Реала, и так уже 20 лет минимум, когда просто наплевав на все существующие правила, на глазах всего мира Реалу прощают то, что не прощают другим, почему вы не можете объяснить, за что Барселона платила Негрейре, а?! 😭
Барселона платила Нагрейре, чтобы тот не говорил, что Реал уже купил весь судейский корпус с потрохами
Ответ Jauhojarvinousiainen
Нет, вы объясните, за что Барселона платила Негрейре? В это самое время, когда практически каждую неделю происходит очередной судейский позор в пользу Реала, и так уже 20 лет минимум, когда просто наплевав на все существующие правила, на глазах всего мира Реалу прощают то, что не прощают другим, почему вы не можете объяснить, за что Барселона платила Негрейре, а?! 😭
Даже в этом Барсу развели на деньги....
Уже 15 ! Пенальти в сезоне у Мбаппенальти 🤡 ))
Ответ Человек1991
Уже 15 ! Пенальти в сезоне у Мбаппенальти 🤡 ))
Стоит отметить, что столько нет ни у одной команды (всей) в лиге
Ответ Человек1991
Уже 15 ! Пенальти в сезоне у Мбаппенальти 🤡 ))
В Laliga сезона 25/26 у Мбаппе 8 забитых пенальти и 1 мимо (матч с Барсой 26.10.25).
Негрейра - от слова негры, а клуб негров это Реал. Какие вам еще нужны доказательства?
Ответ Экспертное мнение
Негрейра - от слова негры, а клуб негров это Реал. Какие вам еще нужны доказательства?
Тут сложно поспорить
Ответ Экспертное мнение
Негрейра - от слова негры, а клуб негров это Реал. Какие вам еще нужны доказательства?
Факты
В матчах Мадрида арбитры становятся слепыми, глухими и немыми.
ахахахахахахаха
5 матчей Левандовскому на почесывание носа
Ответ cektor
ахахахахахахаха 5 матчей Левандовскому на почесывание носа
Уже 5.
Ещё бы кабинет против своего клуба попер:)
никто и не сомневался - иммунитет сливочных в действии
Да этим все можно, судья что надо не услышит и не заметит 👍
Ответ Raindrop Drop Top
Да этим все можно, судья что надо не услышит и не заметит 👍
Офсайд заметил)
кто бы сомневался)и при этом кто то кричит о том что судьи помогают Барсе)как раз судьи к Реалу более лояльны.и только глоры Реала этого не видят
