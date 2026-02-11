Мбаппе, назвавшего «клоуном» резервного судью матча с «Валенсией», не накажут. Слова форварда «Реала» не отражены в отчете арбитра (L’Equipe)
Килиана Мбаппе не накажут за оскорбление судьи.
Килиан Мбаппе избежит наказания за оскорбительное высказывание о судье матча с «Валенсией» (2:0).
Незадолго до окончания первого тайма главный арбитр Хавьер Альберола Рохас зафиксировал офсайд у французского форварда. Мбаппе попросил четвертого рефери Давида Камбронеро Гонсалеса объяснить принятое решение. Судья заявил, что готов обсудить этот эпизод в подтрибунном помещении, но перед началом второго тайма не отреагировал на повторную просьбу Мбаппе, после чего француз назвал его «клоуном».
Как сообщает L’Equipe, эти слова Мбаппе не были отражены в послематчевом отчете судьи. Дисциплинарный комитет лиги вряд ли накажет футболиста. Отмечается, что в «Мадриде» с пониманием относятся к поведению игрока.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
