Мбаппе, назвавшего «клоуном» резервного судью матча с «Валенсией», не накажут. Слова форварда «Реала» не отражены в отчете арбитра (L’Equipe)

Килиана Мбаппе не накажут за оскорбление судьи.

Килиан Мбаппе избежит наказания за оскорбительное высказывание о судье матча с «Валенсией» (2:0).

Незадолго до окончания первого тайма главный арбитр Хавьер Альберола Рохас зафиксировал офсайд у французского форварда. Мбаппе попросил четвертого рефери Давида Камбронеро Гонсалеса объяснить принятое решение. Судья заявил, что готов обсудить этот эпизод в подтрибунном помещении, но перед началом второго тайма не отреагировал на повторную просьбу Мбаппе, после чего француз назвал его «клоуном» .

Как сообщает L’Equipe, эти слова Мбаппе не были отражены в послематчевом отчете судьи. Дисциплинарный комитет лиги вряд ли накажет футболиста. Отмечается, что в «Мадриде » с пониманием относятся к поведению игрока.