Булыкин о повышении коммуналки в России: «Цены в магазинах, ресторанах тоже очень сильно поднялись. Всех поражает, как подорожали машины. Сейчас все прилично стоит»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о росте цен на коммунальные услуги в России.
– В Москве есть разные коммунальные услуги, есть консьержи и тому подобное обслуживание. Когда что-то сильно растет, люди волнуются, спрашивают, зачем, почему. Не только коммуналка, но и в магазинах, ресторанах цены сейчас очень сильно поднялись. Поэтому можно жаловаться на все в этой жизни.
– Сколько у вас примерно выходит коммуналка?
– Даже не знаю. Там просто много разных оплат, и все получается в совокупности. Поэтому даже не могу сказать, сколько приходит за электроэнергию, ЖКХ, охрану.
– Подорожание чего поразило сильнее всего в последнее время?
– Всех поражает, как подорожали машины. Но если так смотреть, подорожало все, начиная от еды и заканчивая всем остальным в магазинах. Сейчас все прилично стоит, – сказал Булыкин.
– Даже не знаю.
Сразу видно пофиг ему на рост цен. Нашли у кого спросить
Предпочитаю думать, что как пару-тройку лет назад, ещё укладываюсь в 10 тыс. р. (спойлер - нет).
Шах и мат, критики!
Ведь маленький госдолг - это не только приятно, но им еще можно греться в квартирах, им можно оплатить коммуналку.
Маленький госдолг - и все ваши проблемы решены!
А можно без мата?
Можно! Шах и Б****!