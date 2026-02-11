  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Булыкин о повышении коммуналки в России: «Цены в магазинах, ресторанах тоже очень сильно поднялись. Всех поражает, как подорожали машины. Сейчас все прилично стоит»
314

Булыкин о повышении коммуналки в России: «Цены в магазинах, ресторанах тоже очень сильно поднялись. Всех поражает, как подорожали машины. Сейчас все прилично стоит»

Дмитрий Булыкин: цены в магазинах и ресторанах сильно поднялись.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о росте цен на коммунальные услуги в России. 

– В Москве есть разные коммунальные услуги, есть консьержи и тому подобное обслуживание. Когда что-то сильно растет, люди волнуются, спрашивают, зачем, почему. Не только коммуналка, но и в магазинах, ресторанах цены сейчас очень сильно поднялись. Поэтому можно жаловаться на все в этой жизни.

– Сколько у вас примерно выходит коммуналка?

– Даже не знаю. Там просто много разных оплат, и все получается в совокупности. Поэтому даже не могу сказать, сколько приходит за электроэнергию, ЖКХ, охрану.

– Подорожание чего поразило сильнее всего в последнее время?

– Всех поражает, как подорожали машины. Но если так смотреть, подорожало все, начиная от еды и заканчивая всем остальным в магазинах. Сейчас все прилично стоит, – сказал Булыкин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoДмитрий Булыкин
314 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо мы знаем каму надо говорить.
Ответ Psyber
Спасибо мы знаем каму надо говорить.
Это тот самый ошеломляющий ответ западу как и обещал путин
Ответ Папа Футбола
Это тот самый ошеломляющий ответ западу как и обещал путин
А можно как-то так отвечать западу, что бы россияне сильно не ошеломлялись?
интересно из-за чего?это уже встали скален или мы на этапе ещё запад вот вот загниет)
Ответ yakov petrov
интересно из-за чего?это уже встали скален или мы на этапе ещё запад вот вот загниет)
Комментарий скрыт
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А на омерике.....
Интересно почему поднялись цены🤔
Ответ pavloduro
Интересно почему поднялись цены🤔
Комментарий скрыт
Ответ pavloduro
Интересно почему поднялись цены🤔
Чтобы всем было видно
– Сколько у вас примерно выходит коммуналка?

– Даже не знаю.

Сразу видно пофиг ему на рост цен. Нашли у кого спросить
Ответ Lost_1st
– Сколько у вас примерно выходит коммуналка? – Даже не знаю. Сразу видно пофиг ему на рост цен. Нашли у кого спросить
Ну, я тоже точно не знаю. Страшно считать все платежки в сумме :)
Предпочитаю думать, что как пару-тройку лет назад, ещё укладываюсь в 10 тыс. р. (спойлер - нет).
Если Спортс будет необдуманно цитировать такие словечки, передавать настроения, то скоро его начнут замедлять, а всех комментаторов переведут на сайт «Советский спорт»
Ответ fisher40
Если Спортс будет необдуманно цитировать такие словечки, передавать настроения, то скоро его начнут замедлять, а всех комментаторов переведут на сайт «Советский спорт»
Этого не хватало. Чуть ли не единственный сайт где можно читать комментарии реальных людей (и то не всегда).
Зато у России - самый низкий госдолг среди развитых экономик!
Шах и мат, критики!
Ведь маленький госдолг - это не только приятно, но им еще можно греться в квартирах, им можно оплатить коммуналку.
Маленький госдолг - и все ваши проблемы решены!
Ответ Evgeny Valyaev
Зато у России - самый низкий госдолг среди развитых экономик! Шах и мат, критики! Ведь маленький госдолг - это не только приятно, но им еще можно греться в квартирах, им можно оплатить коммуналку. Маленький госдолг - и все ваши проблемы решены!
Главное, не объяснять финансово неграмотным людям, что размер госдолга - это зеркало степени доверия государству как объекту инвестиций: чем меньше госдолг, тем меньше инвесторы доверяют тебе свои деньги, тк высокий риск их невозврата. Хотя геостратегу на это #####, дедушко развлекается на весь бюджет
Ответ Evgeny Valyaev
Зато у России - самый низкий госдолг среди развитых экономик! Шах и мат, критики! Ведь маленький госдолг - это не только приятно, но им еще можно греться в квартирах, им можно оплатить коммуналку. Маленький госдолг - и все ваши проблемы решены!
шах и мат б****!
А можно без мата?
Можно! Шах и Б****!
Наконец-то пришло время еще раз потуже затянуть пояса (скоро так затянем, что уже дышать перестанем)
Пу: Ничо, щас телеграм заблокируем, и никто ничего не узнает.
Я вот пояс пытался ещё туже затянуть но дырки кончились
Ответ leon01
Я вот пояс пытался ещё туже затянуть но дырки кончились
Надо новые проколоть😁
Ответ leon01
Я вот пояс пытался ещё туже затянуть но дырки кончились
Дальше уже опять пряжка начинается !
Анекдот из жизни... Есть у меня приятель - бывший топ-менеджер футбольного клуба, который стабильно играл в Лиге Чемпионов. И помимо этого - топ-менеджер ряда очень крупных и богатых компаний. Короче, богатый парень. Очень богатый. И вот в разгар самого ценового безумия (весной 22го, когда сраные Тигуаны по 6-7 миллионов продавались :)) он купил какой-то нафаршированный мерин себе. АМГ, все понты. Одного звука на пару мультов вроде бы. Я ему говорю: слушай, ну нафига сейчас, ну подождал бы полгода, может как-то цены устаканились бы, сейчас же все с ума сошли с ценами на машины. А он отвечает: да чота увидел в наличии, понравилось, решил купить. Я говорю: небось под двадцатку отдал за него? А он грустно так отвечает:" эх, Саня, Саня. В наше время ты уже нихрена приличного за двадцатку не возьмешь" :)))))))
Ответ NoThanks
Анекдот из жизни... Есть у меня приятель - бывший топ-менеджер футбольного клуба, который стабильно играл в Лиге Чемпионов. И помимо этого - топ-менеджер ряда очень крупных и богатых компаний. Короче, богатый парень. Очень богатый. И вот в разгар самого ценового безумия (весной 22го, когда сраные Тигуаны по 6-7 миллионов продавались :)) он купил какой-то нафаршированный мерин себе. АМГ, все понты. Одного звука на пару мультов вроде бы. Я ему говорю: слушай, ну нафига сейчас, ну подождал бы полгода, может как-то цены устаканились бы, сейчас же все с ума сошли с ценами на машины. А он отвечает: да чота увидел в наличии, понравилось, решил купить. Я говорю: небось под двадцатку отдал за него? А он грустно так отвечает:" эх, Саня, Саня. В наше время ты уже нихрена приличного за двадцатку не возьмешь" :)))))))
Только у бабушки молочка 🤣🤣🤣
Ответ NoThanks
Анекдот из жизни... Есть у меня приятель - бывший топ-менеджер футбольного клуба, который стабильно играл в Лиге Чемпионов. И помимо этого - топ-менеджер ряда очень крупных и богатых компаний. Короче, богатый парень. Очень богатый. И вот в разгар самого ценового безумия (весной 22го, когда сраные Тигуаны по 6-7 миллионов продавались :)) он купил какой-то нафаршированный мерин себе. АМГ, все понты. Одного звука на пару мультов вроде бы. Я ему говорю: слушай, ну нафига сейчас, ну подождал бы полгода, может как-то цены устаканились бы, сейчас же все с ума сошли с ценами на машины. А он отвечает: да чота увидел в наличии, понравилось, решил купить. Я говорю: небось под двадцатку отдал за него? А он грустно так отвечает:" эх, Саня, Саня. В наше время ты уже нихрена приличного за двадцатку не возьмешь" :)))))))
Прочувствовал его боль за повышение цен 😢
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
1 минуту назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
31 минуту назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
36 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
38 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
26 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
31 минуту назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
50 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
50 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
51 минуту назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем