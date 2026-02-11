Булыкин о повышении коммуналки в России: «Цены в магазинах, ресторанах тоже очень сильно поднялись. Всех поражает, как подорожали машины. Сейчас все прилично стоит»

Дмитрий Булыкин: цены в магазинах и ресторанах сильно поднялись.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о росте цен на коммунальные услуги в России.

– В Москве есть разные коммунальные услуги, есть консьержи и тому подобное обслуживание. Когда что-то сильно растет, люди волнуются, спрашивают, зачем, почему. Не только коммуналка, но и в магазинах, ресторанах цены сейчас очень сильно поднялись. Поэтому можно жаловаться на все в этой жизни.

– Сколько у вас примерно выходит коммуналка?

– Даже не знаю. Там просто много разных оплат, и все получается в совокупности. Поэтому даже не могу сказать, сколько приходит за электроэнергию, ЖКХ, охрану.

– Подорожание чего поразило сильнее всего в последнее время?

– Всех поражает, как подорожали машины. Но если так смотреть, подорожало все, начиная от еды и заканчивая всем остальным в магазинах. Сейчас все прилично стоит, – сказал Булыкин.