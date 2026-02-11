Захарян завтра вернется в общую группу «Сосьедада»: «Необходимо минимум неделю провести без осложнений, чтобы вернуться в заявку»
Арсен Захарян завтра вернется в общую группу «Реал Сосьедад».
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян завтра вернется к тренировкам в общей группе, сообщил пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.
22-летний футболист восстанавливается от травмы берцовой кости. Он пропустит сегодняшний матч против «Атлетика» в полуфинале Кубка Испании.
«Арсен начнет работать с командой на поле в четверг. Чтобы вернуться в заявку, ему необходимо как минимум еще неделю провести без каких-либо осложнений после травмы», – сказал Мундуате.
Отметим, что в субботу «Реал Сосьедад» сыграет с «Реалом» в 24-м туре Ла Лиги.
Захарян не выходил на поле с 13 января. Статистику российского хавбека можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
#респект
для болельщиков? в испании чела не знают, в РФ он объект приколов. для руководства РС? они ситуацию знают изнутри на 100% для будущих покупателей этого чуда (ими окажутся дотационные клубы РФПЛ)?
остаётся только один вариает: диаспора прогревает "наблюдательные советы" московских нефтегазовых мешков на возвращение звезды в РФПЛ.
Эта мышца отвечает за нормальный сгиб стопы.
Но зная его хрустальность, это может быть непреодолимой для него задачей...