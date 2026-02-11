Захарян завтра вернется в общую группу «Сосьедада»: «Необходимо минимум неделю провести без осложнений, чтобы вернуться в заявку»

Арсен Захарян завтра вернется в общую группу «Реал Сосьедад».

Полузащитник «Реал Сосьедад » Арсен Захарян завтра вернется к тренировкам в общей группе, сообщил пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.

22-летний футболист восстанавливается от травмы берцовой кости. Он пропустит сегодняшний матч против «Атлетика» в полуфинале Кубка Испании.

«Арсен начнет работать с командой на поле в четверг. Чтобы вернуться в заявку, ему необходимо как минимум еще неделю провести без каких-либо осложнений после травмы», – сказал Мундуате.

Отметим, что в субботу «Реал Сосьедад» сыграет с «Реалом» в 24-м туре Ла Лиги.

Захарян не выходил на поле с 13 января. Статистику российского хавбека можно найти здесь .