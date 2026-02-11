  • Спортс
Захарян завтра вернется в общую группу «Сосьедада»: «Необходимо минимум неделю провести без осложнений, чтобы вернуться в заявку»

Арсен Захарян завтра вернется в общую группу «Реал Сосьедад».

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян завтра вернется к тренировкам в общей группе, сообщил пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.

22-летний футболист восстанавливается от травмы берцовой кости. Он пропустит сегодняшний матч против «Атлетика» в полуфинале Кубка Испании.

«Арсен начнет работать с командой на поле в четверг. Чтобы вернуться в заявку, ему необходимо как минимум еще неделю провести без каких-либо осложнений после травмы», – сказал Мундуате.

Отметим, что в субботу «Реал Сосьедад» сыграет с «Реалом» в 24-м туре Ла Лиги.

Захарян не выходил на поле с 13 января. Статистику российского хавбека можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
зачем форсировать подготовку, не могли до лета подождать. Организму нужно немного отдохнуть..
Хитрый Захарян уже несколько лет проводит в испанском санатории, с лучшими физиотерапевтами, нутрициологами и массажистами. И при этом не потратив ни копейки за все, более того — ему еще и платят.

#респект
Послезавтра вернется в лазарет.
здесь интересно только для кого вся эта шарманка бесконечная публикуется "щас, щас, ща-ща, вот щас-щас".

для болельщиков? в испании чела не знают, в РФ он объект приколов. для руководства РС? они ситуацию знают изнутри на 100% для будущих покупателей этого чуда (ими окажутся дотационные клубы РФПЛ)?

остаётся только один вариает: диаспора прогревает "наблюдательные советы" московских нефтегазовых мешков на возвращение звезды в РФПЛ.
Ответ Oba Bongo
здесь интересно только для кого вся эта шарманка бесконечная публикуется "щас, щас, ща-ща, вот щас-щас". для болельщиков? в испании чела не знают, в РФ он объект приколов. для руководства РС? они ситуацию знают изнутри на 100% для будущих покупателей этого чуда (ими окажутся дотационные клубы РФПЛ)? остаётся только один вариает: диаспора прогревает "наблюдательные советы" московских нефтегазовых мешков на возвращение звезды в РФПЛ.
Нобелито Арустамянус знает как прогревать интерес к своему протеже-)
Пусть только не забудет обмотаться пупырчатой плёнкой, а то неделя большой срок
А что у него за травмы постоянно? Пятка болит?
Ответ ericssons
А что у него за травмы постоянно? Пятка болит?
Не исключено
Ответ ericssons
А что у него за травмы постоянно? Пятка болит?
Он хрон из-за камбаловидной мышцы. Ее лечили, но наступил рецидив. Теперь будет беспокоить постоянно. Про бедро от пресс атташе это для покупателей
Эта мышца отвечает за нормальный сгиб стопы.
Эти ребята всё ещё на стадии отрицания.
Дело за малым, Хрусталяну всего лишь необходимо без очередной мышечной травмы добраться от койки в лазарете до скамейки запасных...
Но зная его хрустальность, это может быть непреодолимой для него задачей...
На такой дистанции много чего случиться может.
Я уже прошел весь цикл отношения к Захаряну. Поддержка-Непонимание-Раздражение-Злость-Сарказм-Безразличие-Поддержка....
Рекомендуем