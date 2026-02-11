  • Спортс
  • Шевченко о подготовке сборной Украины к ЧМ: «Важная цель для нашего народа и футболистов. Это очень сложно, мы должны гарантировать проведение матчей и тренировок в безопасных местах»
Шевченко о подготовке сборной Украины к ЧМ: «Важная цель для нашего народа и футболистов. Это очень сложно, мы должны гарантировать проведение матчей и тренировок в безопасных местах»

Андрей Шевченко: конфликт научил меня всеми силами искать решения.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФАндрей Шевченко высказался о подготовке к чемпионату мира в условиях конфликта. 

«Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, это очень важная цель для нашего народа и наших футболистов. Это очень сложно, мы должны гарантировать проведение матчей и тренировок в безопасных местах, пока продолжается чемпионат и наши внутренние соревнования. Стадионы открыты, но максимальная вместимость зависит от бомбоубежища.

Конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) научил меня одной вещи: нужно всеми силами пытаться найти решение, потому что нет ничего невозможного», – сказал Шевченко в интервью ютуб-каналу PrimeVideoSportIT.

Опубликовал: Алексей Белоус
"Конфликт научил меня одной вещи: нужно всеми силами пытаться найти решение, потому что нет ничего невозможного»

Почему-то на Украине решили, что гадить России где только можно, это лучшее решение для завершения конфликта.
Конфликт завершится тогда, когда на Украине осознают, что гадить России это больно, дорого и бесперспективно.
Ответ Случайно заскочил
"Конфликт научил меня одной вещи: нужно всеми силами пытаться найти решение, потому что нет ничего невозможного» Почему-то на Украине решили, что гадить России где только можно, это лучшее решение для завершения конфликта. Конфликт завершится тогда, когда на Украине осознают, что гадить России это больно, дорого и бесперспективно.
Комментарий удален модератором
Ответ Флигель Адъютант
Комментарий удален модератором
Считать где учился?
Безопасное от ТЦК место.
Нечего вам там делать,у вас война а вы развлекаетесь товарищи Украинцы.
Зачем здесь эта информация?
Тренироваться будут в женских платьях что ТЦК не спалили
Максимальная вместимость чего зависит от бомбоубежища? Команды домашние матчи играют в польше и тд
Ох уж эти невыдуманные истории
Не переживай, любой кто забьет вам гол, попадёт в базу "миротворец".
