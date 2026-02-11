Шевченко о подготовке сборной Украины к ЧМ: «Важная цель для нашего народа и футболистов. Это очень сложно, мы должны гарантировать проведение матчей и тренировок в безопасных местах»

Андрей Шевченко: конфликт научил меня всеми силами искать решения.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ ) Андрей Шевченко высказался о подготовке к чемпионату мира в условиях конфликта.

«Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, это очень важная цель для нашего народа и наших футболистов. Это очень сложно, мы должны гарантировать проведение матчей и тренировок в безопасных местах, пока продолжается чемпионат и наши внутренние соревнования. Стадионы открыты, но максимальная вместимость зависит от бомбоубежища.

Конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) научил меня одной вещи: нужно всеми силами пытаться найти решение, потому что нет ничего невозможного», – сказал Шевченко в интервью ютуб-каналу PrimeVideoSportIT.