Деку об Араухо: «Мы видели случаи, когда известные спортсмены не могли преодолеть депрессию и завершали карьеру. Рональду хватило смелости сказать, что ему нужна помощь»

Деку: рад, что Араухо преодолел тяжело время.

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о ситуации с Рональдом Араухо .

Напомним, в начале декабря уругвайский футболист попросил время на восстановление в связи с психологическими проблемами. Он пропустил около месяца.

«Возможно, раньше об этом не говорили. Я верю, что все мы переживали трудные времена в жизни, каждый по-своему. Наверняка в прошлом было много игроков, которые проходили через подобные ситуации. Если мы углубимся в историю, то увидим множество футболистов, которые исчезали в одночасье, чьи выступления прерывались, и никто толком не знал, что произошло. Не всегда можно узнать всю историю.

В случае с Рональдом для меня важно подчеркнуть, что когда у человека возникает проблема, психологические трудности или он переживает трудные времена, сам факт того, что он признал это, попросил о помощи и принял решение, уже на 50% означает, что он прошел этот путь. Большинство людей не обладают такой способностью.

Мы видели случаи, когда известные спортсмены не могли преодолеть депрессию или другие проблемы и в конечном итоге уходили из спорта. Вот почему я должен снять перед ним шляпу: у него хватило смелости сказать: «Я не в порядке, мне нужна помощь, и я собираюсь это исправить». Это самое важное, и, честно говоря, я был очень приятно удивлен в этом отношении.

На мой взгляд, когда у кого-то случается подобный эпизод, самое важное – это то, что с этим можно справиться. Он как игрок, который получил травму: он выздоравливает, возвращается к тренировкам и снова доступен. Рональд сегодня свободен, он восстановился и должен продолжать выполнять свою работу, как и любой другой футболист.

Я очень рад за него, за то, что он преодолел трудное время – через это все мы проходили в какой-то момент своей жизни. В его случае футбол привлек интерес общественности к этому вопросу, и это позитивно, что это помогает людям понимать и уважать подобные ситуации.

Рад за него и за нас. Он игрок, который нам нужен, но помимо футбола и всего остального, самое главное, что с ним все в порядке», – сказал Деку .

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»