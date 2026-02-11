Флик о соперниках «Барсы» в Кубке Испании: «Команды из Сегунды тоже нужно уважать – спросите у «Реала». Споры с «Мадридом» лишь отнимают энергию»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пошутил о вылете «Реала» из Кубка Испании.
Завтра «Барселона» сыграет с «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. На предыдущих стадиях каталонцы прошли «Гвадалахару», «Расинг» и «Альбасете», выбивший из турнира «Реал».
– Что вы скажете тем, кто недооценивает ваше выступление в Кубке, потому что вы играли против более слабых команд?
– Спросите у «Реала».
– Тяжело ли вам вступать в конфликты с «Реалом»? По крайней мере, так можно предположить из вашего ответа.
– Это был достойный ответ. Команды Сегунды тоже нужно уважать. В прошлом году мы играли с «Барбастро», затем с «Бетисом» и «Валенсией», и результаты были лучше, чем в этом году. То же самое было с «Альбасете» и «Расингом». Мы должны уважать эти команды. В Кубке они продемонстрировали высокий уровень. Они смогли обыграть команды из Ла Лиги. Я считаю, что [споры с «Реалом»] не имеют смысла. Это лишь пустая трата энергии, а я это не люблю, – сказал Флик.
(ну или в крыс понаставят всем минусов)
по правилам кубка - в первых раундах топ команды играют против команд из низших дивизионнов
ну а Альбасете - команда, выбившая Реал, поэтому смешно, не слышал и не видел, чтобы кто то принижал достижения Барсы из-за этого
-Спросите у Альбасете.