  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик о соперниках «Барсы» в Кубке Испании: «Команды из Сегунды тоже нужно уважать – спросите у «Реала». Споры с «Мадридом» лишь отнимают энергию»
22

Флик о соперниках «Барсы» в Кубке Испании: «Команды из Сегунды тоже нужно уважать – спросите у «Реала». Споры с «Мадридом» лишь отнимают энергию»

Флик о пути «Барсы» в Кубке Испании: клубы Сегунды тоже нужно уважать.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пошутил о вылете «Реала» из Кубка Испании.

Завтра «Барселона» сыграет с «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. На предыдущих стадиях каталонцы прошли «Гвадалахару», «Расинг» и «Альбасете», выбивший из турнира «Реал».

– Что вы скажете тем, кто недооценивает ваше выступление в Кубке, потому что вы играли против более слабых команд?

– Спросите у «Реала».

– Тяжело ли вам вступать в конфликты с «Реалом»? По крайней мере, так можно предположить из вашего ответа.

– Это был достойный ответ. Команды Сегунды тоже нужно уважать. В прошлом году мы играли с «Барбастро», затем с «Бетисом» и «Валенсией», и результаты были лучше, чем в этом году. То же самое было с «Альбасете» и «Расингом». Мы должны уважать эти команды. В Кубке они продемонстрировали высокий уровень. Они смогли обыграть команды из Ла Лиги. Я считаю, что [споры с «Реалом»] не имеют смысла. Это лишь пустая трата энергии, а я это не люблю, – сказал Флик.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoКубок Испании
logoАтлетико
logoБетис
logoАльбасете
logoД2 Испания
logoРасинг
logoВаленсия
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ханс-Дитер Тролль
Ответ q4v24z74n5
Ханс-Дитер Тролль
Нашел инфу об этой новости под одним из комментов свежих - специально зашел перечитать: Флик ничего неуважительного про Реал не сказал. Наоборот, призвал к уважению маленьких комманд. Странно почему её интерпритирует как что-то такое очень стёбовое
Уважительный стеб)
Флик молодец - всё по делу .
ну сейчас набегут мадридские плакальщицы-обиженки и скажут что Барса только и думает что о реале и что шутить - это неуважительно
(ну или в крыс понаставят всем минусов)
Ответ Дэни М
ну сейчас набегут мадридские плакальщицы-обиженки и скажут что Барса только и думает что о реале и что шутить - это неуважительно (ну или в крыс понаставят всем минусов)
Да вроде нормально ответил, не сказал бы, что прям грань переходит. И где эти плакальщицы обиженки то?)
Как же этот мужик нравится мне а. Троллит тоже по немецкому расчету, настоящий профессионал)
Ответ ak0809
Как же этот мужик нравится мне а. Троллит тоже по немецкому расчету, настоящий профессионал)
Фу. В России лучше не рассказывать, что тебе нравится какой-то мужик. Я так понимаю, что это Стокгольмский синдром после 8-2?
Ай да Ханси, ай хорош
Ахахаха Флик умыл судейский проект ))) что на поле выиграл бы все 6 матчей из 6 если бы не судейка на втором тренировочном Барсы ! Что на за пределами Флик хозяин кабинетного проекта))))
"Что вы скажете тем, кто недооценивает ваше выступление в Кубке, потому что вы играли против более слабых команд?" - интересно, кто так говорит?)
по правилам кубка - в первых раундах топ команды играют против команд из низших дивизионнов
ну а Альбасете - команда, выбившая Реал, поэтому смешно, не слышал и не видел, чтобы кто то принижал достижения Барсы из-за этого
Ответ Ramin Mamedov
"Что вы скажете тем, кто недооценивает ваше выступление в Кубке, потому что вы играли против более слабых команд?" - интересно, кто так говорит?) по правилам кубка - в первых раундах топ команды играют против команд из низших дивизионнов ну а Альбасете - команда, выбившая Реал, поэтому смешно, не слышал и не видел, чтобы кто то принижал достижения Барсы из-за этого
Очевидно же, что мадридские медиа
-Почему никто не уважает третий мадридский?
-Спросите у Альбасете.
😂😂😂 Ханс жжет😂😂😂🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
1 минуту назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
31 минуту назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
36 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
38 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
26 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
31 минуту назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
49 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
50 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
51 минуту назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем