Флик о соперниках «Барсы» в Кубке Испании: «Команды из Сегунды тоже нужно уважать – спросите у «Реала». Споры с «Мадридом» лишь отнимают энергию»

Флик о пути «Барсы» в Кубке Испании: клубы Сегунды тоже нужно уважать.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пошутил о вылете «Реала» из Кубка Испании.

Завтра «Барселона » сыграет с «Атлетико » в первом полуфинальном матче Кубка Испании. На предыдущих стадиях каталонцы прошли «Гвадалахару», «Расинг» и «Альбасете», выбивший из турнира «Реал».

– Что вы скажете тем, кто недооценивает ваше выступление в Кубке, потому что вы играли против более слабых команд?

– Спросите у «Реала».

– Тяжело ли вам вступать в конфликты с «Реалом»? По крайней мере, так можно предположить из вашего ответа.

– Это был достойный ответ. Команды Сегунды тоже нужно уважать. В прошлом году мы играли с «Барбастро», затем с «Бетисом » и «Валенсией», и результаты были лучше, чем в этом году. То же самое было с «Альбасете» и «Расингом». Мы должны уважать эти команды. В Кубке они продемонстрировали высокий уровень. Они смогли обыграть команды из Ла Лиги. Я считаю, что [споры с «Реалом»] не имеют смысла. Это лишь пустая трата энергии, а я это не люблю, – сказал Флик.