  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Никто в мире не думает, что «Барса» побеждала благодаря помощи судей. «Реалу» нужно скрывать позор своей истории – поэтому он обвиняет других». Фрейша о деле Негрейры
130

«Никто в мире не думает, что «Барса» побеждала благодаря помощи судей. «Реалу» нужно скрывать позор своей истории – поэтому он обвиняет других». Фрейша о деле Негрейры

Тони Фрейша: никто в мире не думает, что «Барса» побеждала благодаря помощи судей.

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался о деле Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Я уверен только в том, что я буду делать, когда все это закончится, если у меня будет такая возможность, потому что я не чужой человек для клуба. 

То, что делают с «Барсой», – это подло. Никто в мире футбола, никто в мире не подозревает и не думает, что она выигрывала, потому что пользовалась какой-то благосклонностью судейства. Вообще никто.

Поскольку «Мадриду» нужно скрывать позор своей истории, позор с оказываемой ему помощью, он должен порочить и обвинять других», – сказал Фрейша в эфире El Partidazo de COPE.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
Тони Фрейша
logoРеал Мадрид
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoБарселона
130 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Привет тебе от болельщика Челси, уважаемый
Ответ Leonid Kezhman
Привет тебе от болельщика Челси, уважаемый
И ПСЖ.
Ответ Leonid Kezhman
Привет тебе от болельщика Челси, уважаемый
Комментарий скрыт
"Никто в мире не думает, что «Барса» побеждала благодаря помощи судей"

Дрогба и Баллак: Ну да, ну да, пошли мы #####
Ответ Aleksey Yashin
"Никто в мире не думает, что «Барса» побеждала благодаря помощи судей" Дрогба и Баллак: Ну да, ну да, пошли мы #####
Ага, Баллак который ту игру должен был с трибуны смотреть
Ответ Aleksey Yashin
"Никто в мире не думает, что «Барса» побеждала благодаря помощи судей" Дрогба и Баллак: Ну да, ну да, пошли мы #####
Я думаю,а так то больше никто в мире
Стрелочник дешевый так и в Брасе были уверены когда платили Негрейре ,только они до сих пор не могут объяснить зачем они это делали,и в этом не вина Мадрида .
Ответ Extrim
Стрелочник дешевый так и в Брасе были уверены когда платили Негрейре ,только они до сих пор не могут объяснить зачем они это делали,и в этом не вина Мадрида .
Комментарий скрыт
Ответ ak83
Комментарий скрыт
самое смешно что все равно у них ничего не получилось
платили руководству судей барса, а виноват Реал 🤣
Ответ Влад Аронофски
платили руководству судей барса, а виноват Реал 🤣
Всегда так
Ответ Влад Аронофски
платили руководству судей барса, а виноват Реал 🤣
риал забивает с метровых оффсайдов, ломает безнаказанно вратарей и ключевых игроков соперника, получает левые пенальти, играет рукой в своей штрафной, а платила Барса 🤣
Эвребе : я что, для вас какая-то шутка???
Это понятно, а платили за что?
Ответ rozewood
Это понятно, а платили за что?
За консультации! Хотя не, Мохнатый 55 мне каждый раз втирает, что они платили за честное судейство😂
Ну ребят, это же просто выплаты через подставные фирмы действующей главе судейского корпуса за фантомные отчёты которых никто и никогда не видел. Ничего подозрительного и противозаконного, расходимся. © любой фанат бчк
Ответ Qarasik
Ну ребят, это же просто выплаты через подставные фирмы действующей главе судейского корпуса за фантомные отчёты которых никто и никогда не видел. Ничего подозрительного и противозаконного, расходимся. © любой фанат бчк
Знаете, как работает самая банальная схема обнала в бизнесе? Когда через левые фирмы оплачиваешь всякие "консультационные и прочие услуги". Уже ежу понятно, что всё это дело Негрейры - банальная кормушечка, через которую выводились деньги из кассы в карман. Но только упоротые мадридисты продолжают орать про ужасный "негрейрагейт".
Ответ Qarasik
Ну ребят, это же просто выплаты через подставные фирмы действующей главе судейского корпуса за фантомные отчёты которых никто и никогда не видел. Ничего подозрительного и противозаконного, расходимся. © любой фанат бчк
Судьям платят с расчетного счета клуба и оставляют об этом отсчеты, чтоб потом тяжелее отмазаться было © любой хейтер Барселоны
У Барсы в три раза меньше ЛЧ, чем у Реала, полно легендарных судейских побед. А он про какие-то позоры Реала...
Так если он в курсе, оказываемой помощи Реалу, почему в суде Барса?
Пусть идёт и подаёт на Реал в суд, выигрывает! Или он просто стандартный представитель Барсы, который за своим языком не следит?
Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
Так если он в курсе, оказываемой помощи Реалу, почему в суде Барса? Пусть идёт и подаёт на Реал в суд, выигрывает! Или он просто стандартный представитель Барсы, который за своим языком не следит?
Так барса всего лишь судейскому комитету платила, это мелочи! Вот мнение барселонских о пенальти Реала это неоспоримое и неопровержимое доказательство
Мемуары Фрейши
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Вердера», «Байер» играет с «Санкт-Паули»
1 минуту назадLive
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
31 минуту назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
36 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
38 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
26 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
31 минуту назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
49 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
50 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
51 минуту назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем