«Никто в мире не думает, что «Барса» побеждала благодаря помощи судей. «Реалу» нужно скрывать позор своей истории – поэтому он обвиняет других». Фрейша о деле Негрейры

Тони Фрейша: никто в мире не думает, что «Барса» побеждала благодаря помощи судей.

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша высказался о деле Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Я уверен только в том, что я буду делать, когда все это закончится, если у меня будет такая возможность, потому что я не чужой человек для клуба.

То, что делают с «Барсой», – это подло. Никто в мире футбола, никто в мире не подозревает и не думает, что она выигрывала, потому что пользовалась какой-то благосклонностью судейства. Вообще никто.

Поскольку «Мадриду » нужно скрывать позор своей истории, позор с оказываемой ему помощью, он должен порочить и обвинять других», – сказал Фрейша в эфире El Partidazo de COPE.