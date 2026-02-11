Глебов о переходе в Европу: «Могу ходить и говорить, что меня «Барселона» хочет, но какой толк? Не вижу смысла это обсуждать, пока нет официального предложения в ЦСКА»

Кирилл Глебов: я могу говорить, что меня хочет «Барселона», но какой толк?.

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что не видит смысла обсуждать потенциальный переход в Европу без конкретного предложения.

– Твой агент неоднократно заявлял об интересе к тебе со стороны клубов из топ-5 лиг. Тебе об этом что-то известно?

– Я общаюсь с ним на эту тему, можем встретиться. Слухи – это слухи. Не вижу смысла обсуждать уход в Европу, пока не будет официального предложения в ЦСКА. Я могу, конечно, ходить и говорить, что меня якобы хочет «Барселона », но какой от этого толк?

– Когда ты настроен уезжать?

– Не могу сказать, что хочу перейти в Европу завтра или через полгода. Когда будет предложение, тогда и будем думать. Если настанет момент, когда предложение устроит ЦСКА, меня и третью сторону, тогда уже можно будет рассматривать. Сейчас я нахожусь в ЦСКА и безумно этому рад, хочу тут повышать свой уровень и, конечно, приносить пользу команде.

– Ты же за «МЮ» с детства болеешь. Мечтаешь оказаться именно там?

– Это не то чтобы команда мечты, просто болею за «МЮ ». Если пригласят в клуб из Испании , то не буду отказываться, потому что хочу именно в «МЮ». Отталкиваться надо от конкретного предложения, будь то это Франция, Германия, Италия или другой чемпионат. Главное – чтобы тренер хотел меня видеть в команде. Пока не будет уверенности, что я подхожу под идеи тренера, нет смысла переходить, чтобы сидеть на скамейке.

– С изучением языков у тебя как?

– Когда находишься в окружении людей из разных стран, то поневоле изучаешь языки, новые слова. Каким-то уровнем я владею, иностранцев понять могу, но свободно не говорю по-английски. Стараюсь учить, – сказал Глебов.