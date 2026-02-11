Денис Глушаков: «Может быть, правы те, кто говорит, что Романцев рано закончил тренировать. Такого сердца и души не хватает «Спартаку». Сейчас таких личностей меньше»
Глушаков: может, правы те, кто говорит, что Романцев рано закончил тренировать.
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о российском тренерском цехе.
«В каждом поколении есть свои легенды, свои большие имена. Время не стоит на месте. Романцев, Симонян, Семин – для нас это люди, на советах, опыте и победах которых мы выросли. Время идет, мы будем помнить их, но и новые личности тоже должны и будут появляться.
Но сейчас действительно таких меньше. Может быть, правы те, кто говорит, что тот же Олег Иванович Романцев рано закончил тренировать. Такого сердца и такой души не хватает нынешнему «Спартаку», – сказал Глушаков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Таких советских и российских тренеров не только меньше, их вообще нет.
Наоборот, он поздно закончил. Не нужно забывать, что на излете карьеры он провалился последовательно со сборной на ЧМ 2002, потом со "Спартаком" (время Зоа, Огунсаньи и Мукунку), затем с "Сатурном" и московским "Динамо".
То что он «провалился» слишком сильно сказано, а в целом, возможно, правда в этом есть. Бывает, что человек после долгих нервных лет, занимаясь такой работой, как тренерская, творчески выгорает... Да и не только творчески. Я тоже не раз задумывался над причиной его ухода. По-моему, нет другого такого примера длительной работы с одной командой и с таким успехом. Поневоле выдохнешься настолько, что не найдёшь в себе решимости возвращаться.
Романцев закончил после неудач в Сатурне и Динамо. Все вспоминают его удачи, но завершил он, когда пришли неудачи и он понял, что уже не тянет в новых реалиях.
А может не стоит сравнивать Спартак 90х и Сатурн с Динамо это были команды дрова ничего не достигшие.
а Романцеву тренировать кто не давал? То же Газпром?
По началу я думал, что он на годик перерыв возьмёт и всё, а оказалось навсегда.
