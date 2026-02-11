  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Денис Глушаков: «Может быть, правы те, кто говорит, что Романцев рано закончил тренировать. Такого сердца и души не хватает «Спартаку». Сейчас таких личностей меньше»
7

Денис Глушаков: «Может быть, правы те, кто говорит, что Романцев рано закончил тренировать. Такого сердца и души не хватает «Спартаку». Сейчас таких личностей меньше»

Глушаков: может, правы те, кто говорит, что Романцев рано закончил тренировать.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о российском тренерском цехе. 

«В каждом поколении есть свои легенды, свои большие имена. Время не стоит на месте. Романцев, Симонян, Семин – для нас это люди, на советах, опыте и победах которых мы выросли. Время идет, мы будем помнить их, но и новые личности тоже должны и будут появляться.

Но сейчас действительно таких меньше. Может быть, правы те, кто говорит, что тот же Олег Иванович Романцев рано закончил тренировать. Такого сердца и такой души не хватает нынешнему «Спартаку», – сказал Глушаков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoОлег Романцев
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
logoНикита Симонян
logoЮрий Семин
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Таких советских и российских тренеров не только меньше, их вообще нет.
Наоборот, он поздно закончил. Не нужно забывать, что на излете карьеры он провалился последовательно со сборной на ЧМ 2002, потом со "Спартаком" (время Зоа, Огунсаньи и Мукунку), затем с "Сатурном" и московским "Динамо".
Ответ Провизор
Наоборот, он поздно закончил. Не нужно забывать, что на излете карьеры он провалился последовательно со сборной на ЧМ 2002, потом со "Спартаком" (время Зоа, Огунсаньи и Мукунку), затем с "Сатурном" и московским "Динамо".
То что он «провалился» слишком сильно сказано, а в целом, возможно, правда в этом есть. Бывает, что человек после долгих нервных лет, занимаясь такой работой, как тренерская, творчески выгорает... Да и не только творчески. Я тоже не раз задумывался над причиной его ухода. По-моему, нет другого такого примера длительной работы с одной командой и с таким успехом. Поневоле выдохнешься настолько, что не найдёшь в себе решимости возвращаться.
Романцев закончил после неудач в Сатурне и Динамо. Все вспоминают его удачи, но завершил он, когда пришли неудачи и он понял, что уже не тянет в новых реалиях.
Ответ agentkuper
Романцев закончил после неудач в Сатурне и Динамо. Все вспоминают его удачи, но завершил он, когда пришли неудачи и он понял, что уже не тянет в новых реалиях.
А может не стоит сравнивать Спартак 90х и Сатурн с Динамо это были команды дрова ничего не достигшие.
а Романцеву тренировать кто не давал? То же Газпром?
По началу я думал, что он на годик перерыв возьмёт и всё, а оказалось навсегда.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
31 минуту назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
36 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
38 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
25 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
31 минуту назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
49 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
50 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
51 минуту назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем