Денис Глушаков: «Может быть, правы те, кто говорит, что Романцев рано закончил тренировать. Такого сердца и души не хватает «Спартаку». Сейчас таких личностей меньше»

Глушаков: может, правы те, кто говорит, что Романцев рано закончил тренировать.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков высказался о российском тренерском цехе.

«В каждом поколении есть свои легенды, свои большие имена. Время не стоит на месте. Романцев, Симонян , Семин – для нас это люди, на советах, опыте и победах которых мы выросли. Время идет, мы будем помнить их, но и новые личности тоже должны и будут появляться.

Но сейчас действительно таких меньше. Может быть, правы те, кто говорит, что тот же Олег Иванович Романцев рано закончил тренировать. Такого сердца и такой души не хватает нынешнему «Спартаку», – сказал Глушаков.