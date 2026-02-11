Сафонов обжаловал решение о взыскании 50 000 рублей на судебные расходы в пользу бывшей жены

Сафонов обжаловал решение о взыскании судебных расходов в пользу бывшей жены.

Вратарь «ПСЖ » и сборной России Матвей Сафонов обжаловал взыскание судебных расходов в пользу бывшей жены.

В марте 2025 года бывшая супруга Сафонова Анастасия направила в суд заявление о банкротстве футболиста из-за его долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне суд прекратил производство по нему в связи с погашением долга.

В октябре Анастасия обратилась в суд с заявлением о взыскании с бывшего мужа 150 тысяч рублей судебных расходов на оплату услуг юристов, представлявших ее в суде. В итоге суд взыскал с Сафонова 50 тысяч рублей с учетом сложности спора, количества судебных заседаний, объема и сложности проделанной юридической работы.

По данным РИА Новости, в декабре Сафонов обжаловал это решение. Сообщается, что апелляционный суд рассмотрит жалобу без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле.