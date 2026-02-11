  • Спортс
  • Сафонов обжаловал решение о взыскании 50 000 рублей на судебные расходы в пользу бывшей жены
13

Сафонов обжаловал решение о взыскании 50 000 рублей на судебные расходы в пользу бывшей жены

Сафонов обжаловал решение о взыскании судебных расходов в пользу бывшей жены.

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов обжаловал взыскание судебных расходов в пользу бывшей жены.

В марте 2025 года бывшая супруга Сафонова Анастасия направила в суд заявление о банкротстве футболиста из-за его долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне суд прекратил производство по нему в связи с погашением долга.

В октябре Анастасия обратилась в суд с заявлением о взыскании с бывшего мужа 150 тысяч рублей судебных расходов на оплату услуг юристов, представлявших ее в суде. В итоге суд взыскал с Сафонова 50 тысяч рублей с учетом сложности спора, количества судебных заседаний, объема и сложности проделанной юридической работы.

По данным РИА Новости, в декабре Сафонов обжаловал это решение. Сообщается, что апелляционный суд рассмотрит жалобу без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сафонов обжаловал решение о взыскании Сутормина на судебные расходы в пользу бывшей жены
Ответ Ебздрогыч
Сафонов обжаловал решение о взыскании Сутормина на судебные расходы в пользу бывшей жены
Возможно она хотела взыскать именно сутормина
Удивляюсь выдержке Матвея, как ему удаëтся держать хорошую форму на фоне постоянных судебных исков от этой злобной бабëнки.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Удивляюсь выдержке Матвея, как ему удаëтся держать хорошую форму на фоне постоянных судебных исков от этой злобной бабëнки.
Да ему пофиг, там другие люди этим занимаются. Думаешь у него нет денег на личного юриста?
Ответ Ростовский
Да ему пофиг, там другие люди этим занимаются. Думаешь у него нет денег на личного юриста?
В любом случае его представители в судах обязаны держать его в курсе разбирательства, чтобы не получилось как с Ефремовым - заплатил кучу денег, но просидел на нарах почти 5 лет.
Анна Сунцова! Держи в курсе! )
Ну кстати вполне справедливая сумма взыскана
