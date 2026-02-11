  • Спортс
47

«Локомотиву» интересны Мохеби, Щетинин и Пестряков. Клуб может сделать предложение о трансфере одного из них зимой

«Локомотив» интересуется Мохеби, Щетининым и Пестряковым.

«Локомотив» проявляет интерес к нескольким игрокам Мир РПЛ.

По информации «Чемпионата», московский клуб запросил информацию об условиях потенциального трансфера Мохаммада Мохеби и Кирилла Щетинина из «Ростова», а также Дмитрия Пестрякова из «Акрона». Также в шорт-лист железнодорожников входит Иван Олейников из «Крыльев Советов». 

Вероятно, «Локомотив» сделает предложение о переходе одного из этих футболистов в зимнее трансферное окно. 

Команда Михаила Галактионова занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 балла. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
47 комментариев
Объективно, самый перспективный вариант это Пестряков, удар, скорость. Атакующая связка с Батраковым может мощная получиться.
Ответ Umnik9
Объективно, самый перспективный вариант это Пестряков, удар, скорость. Атакующая связка с Батраковым может мощная получиться.
И самый дорогой из перечисленных.
Ответ Dmitry Orlov
И самый дорогой из перечисленных.
Ну если исходить из трансфермаркета, они все сейчас оценены по сути в 3 миллиона. Вопрос условий и личного интереса.
Из всех я бы взял Мохаммада Мохеби, всё-таки очень полезный игрок впереди, его даже как выяснилось можно использовать на разных позициях, хороший игрок, добротный для РПЛ, заточен под борьбу, передачи есть и сам может забивать и хорош на втором этаже, мне он понравился, Карпин угадал с его приобретением, в Локо хоть и есть Воробьёв и Комличенко, но креативить его с ними можно как-то, спокойно, тем более у Локо были матчи когда Воробьёв и Комличенко оба были на поле, один устал и замена на качественного Мохеби, но в основном кто-то один в старте, но опять же никто не застрахован от травм, перебора жёлтых, чемпионат + кубок, а Локо нужны дополнительные силы впереди, тем более под конец сезона некоторые игроки сдают я заметил, а Мохеби ой как пригодился бы
Ответ XEVER
Из всех я бы взял Мохаммада Мохеби, всё-таки очень полезный игрок впереди, его даже как выяснилось можно использовать на разных позициях, хороший игрок, добротный для РПЛ, заточен под борьбу, передачи есть и сам может забивать и хорош на втором этаже, мне он понравился, Карпин угадал с его приобретением, в Локо хоть и есть Воробьёв и Комличенко, но креативить его с ними можно как-то, спокойно, тем более у Локо были матчи когда Воробьёв и Комличенко оба были на поле, один устал и замена на качественного Мохеби, но в основном кто-то один в старте, но опять же никто не застрахован от травм, перебора жёлтых, чемпионат + кубок, а Локо нужны дополнительные силы впереди, тем более под конец сезона некоторые игроки сдают я заметил, а Мохеби ой как пригодился бы
Он правый вингер, у Локомотива там Бакаев, и то в последних матчах ММГ выбрал такую схему, что Бакаева в старте не было - четырёхугольник + Руденко и Воробьёв. Критично ли Мохеби лучше Бакаева?
А справа у Локо может и Пиняев играть (справа он даже лучше выглядит).
Ответ Dmitry Orlov
Он правый вингер, у Локомотива там Бакаев, и то в последних матчах ММГ выбрал такую схему, что Бакаева в старте не было - четырёхугольник + Руденко и Воробьёв. Критично ли Мохеби лучше Бакаева? А справа у Локо может и Пиняев играть (справа он даже лучше выглядит).
Не знаю не знаю, Мохеби качественный игрок, у меня к нему ноль претензий, много от него полезных действий и не такой нервный скандалист как тот же Бакаев, Бакаев не креативный игрок, на фланге трётся где либо передача, либо попробует сам закрутить в дальний, а Мохеби разноплановый игрок, я помню как Карпин его использовал, то на фланге, то чистый нап, мне он понравился и что главное мощнее чем этот Бакаев, и на втором этаже при стандартах куда будет полезнее, шум в штрафной наводит. Хороший игрок, если перейдёт в Локо то сделка будет с большим знаком +
Однозначное усиление будет + игрок сборной
Локо взят курс на перспективных молодых футболистов. Все троя стоящие игроки.
Ответ Valentin Kompaneytsev
Локо взят курс на перспективных молодых футболистов. Все троя стоящие игроки.
Там двум из этих перспективных молодых футболистов уже по 27 лет, а третьему в этом году стукнет 25))
Ответ Valentin Kompaneytsev
Локо взят курс на перспективных молодых футболистов. Все троя стоящие игроки.
Правильно говорить: курс на молодых россиян, поэтому нужно купить иранца, чтобы мексиканцу, аргентинцу, африканцу и бразильцу не было скучно
за Димку два ляма есть, ну и в загашнике что-нибудь наверняка валяется. Кого-нибудь в центр полузащиты купят
Щетинин очень бы подошёл, если не дороже, чем за трёшку отпустят - надо брать. Для игрока это возможность отдохнуть от выездов на поездах. Возможно, это альтернатива, если не выкупать Пруцева.
Мохеби интересен разве что по причине истекающего контракта и для ротации. Их обоих Ростов наверняка не против продать, учитывая что с финансами у клуба не всё хорошо.
Пестряков перспективен, но у него долгосрочный контракт, его из Акрона дёшево не отпустят, цену заломят.
Веры будет вполне достаточно. Краснодар прошлой зимой вообще без трансферов обошёлся, если ничего не путаю, и стал чемпионом. Максимум кого бы хотел видеть в команде, так это Босели, но его уже забрали.
Ответ Чётко_как_чечётка
Веры будет вполне достаточно. Краснодар прошлой зимой вообще без трансферов обошёлся, если ничего не путаю, и стал чемпионом. Максимум кого бы хотел видеть в команде, так это Босели, но его уже забрали.
Тренеру недостаточно. Он сказал, что нужна свежая кровь, точечные усиления для повышения конкуренции.
Вот это - оно.
Ответ Dmitry Orlov
Тренеру недостаточно. Он сказал, что нужна свежая кровь, точечные усиления для повышения конкуренции. Вот это - оно.
В центр переливания крови пусть сходит.
странные трансферы в атаку, когда там пиняев с бакаевым на скамейке. Еще и Раков в аренде. А в защите дыра рядом с монтесом, на опорнике один карпукас, который может и не удержит уровень, и на фланге только неудачный Рамирес на подмене
Ответ Asfrid Vigman
странные трансферы в атаку, когда там пиняев с бакаевым на скамейке. Еще и Раков в аренде. А в защите дыра рядом с монтесом, на опорнике один карпукас, который может и не удержит уровень, и на фланге только неудачный Рамирес на подмене
Пиняев после травмы, за это время Руденко хорошо играл, не сажать же на лавку просто по причине "Пиняев выздоровел". После сборов - посмотрим.
Ответ Dmitry Orlov
Пиняев после травмы, за это время Руденко хорошо играл, не сажать же на лавку просто по причине "Пиняев выздоровел". После сборов - посмотрим.
так я и говорю что даже пиняев на банке сидит, куда еще в атаку игроков покупать
как эти три футболиста связаны между собой, что Локомотив сделает предложение именно одному из них ?
Ответ Ape1sin
как эти три футболиста связаны между собой, что Локомотив сделает предложение именно одному из них ?
Ценой, деньги есть только на одного
три футболиста на трёх разных позициях...
За Мохеби надо будет заплатить бабки.
И в разы больше , чем подьемные ( если они были вообще) Руденко.
Это раз.
Сарвели пассажир. Как и Салтыков.
Это два.
Я тебе вопрос задал.
Ты почему на него не отвечаешь ?
Это три.
