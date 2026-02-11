«Локомотиву» интересны Мохеби, Щетинин и Пестряков. Клуб может сделать предложение о трансфере одного из них зимой

«Локомотив» интересуется Мохеби, Щетининым и Пестряковым.

«Локомотив» проявляет интерес к нескольким игрокам Мир РПЛ.

По информации «Чемпионата», московский клуб запросил информацию об условиях потенциального трансфера Мохаммада Мохеби и Кирилла Щетинина из «Ростова », а также Дмитрия Пестрякова из «Акрона». Также в шорт-лист железнодорожников входит Иван Олейников из «Крыльев Советов».

Вероятно, «Локомотив » сделает предложение о переходе одного из этих футболистов в зимнее трансферное окно.

Команда Михаила Галактионова занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 балла.