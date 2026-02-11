«Локомотиву» интересны Мохеби, Щетинин и Пестряков. Клуб может сделать предложение о трансфере одного из них зимой
«Локомотив» интересуется Мохеби, Щетининым и Пестряковым.
«Локомотив» проявляет интерес к нескольким игрокам Мир РПЛ.
По информации «Чемпионата», московский клуб запросил информацию об условиях потенциального трансфера Мохаммада Мохеби и Кирилла Щетинина из «Ростова», а также Дмитрия Пестрякова из «Акрона». Также в шорт-лист железнодорожников входит Иван Олейников из «Крыльев Советов».
Вероятно, «Локомотив» сделает предложение о переходе одного из этих футболистов в зимнее трансферное окно.
Команда Михаила Галактионова занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 балла.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А справа у Локо может и Пиняев играть (справа он даже лучше выглядит).
Однозначное усиление будет + игрок сборной
Мохеби интересен разве что по причине истекающего контракта и для ротации. Их обоих Ростов наверняка не против продать, учитывая что с финансами у клуба не всё хорошо.
Пестряков перспективен, но у него долгосрочный контракт, его из Акрона дёшево не отпустят, цену заломят.
Вот это - оно.
И в разы больше , чем подьемные ( если они были вообще) Руденко.
Это раз.
Сарвели пассажир. Как и Салтыков.
Это два.
Я тебе вопрос задал.
Ты почему на него не отвечаешь ?
Это три.