Пеп о Холанде: «Если он не забивает 4-5 матчей, это случайность. Справляться с ожиданиями много лет – это вызов, без Эрлинга «Ман Сити» не был бы там, где он сейчас»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» выиграл требл благодаря Холанду.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о спаде результативности Эрлинга Холанда .

В 8 последних матчах АПЛ норвежец забил лишь 2 гола.

«Проблема Эрлинга в том, что ему приходится справляться со своими показателями и ожиданиями [от самого себя]. Делать это в течение многих лет очень непросто. Для него это вызов. Когда от вас ждут пять голов за сезон, вы можете совершенствоваться все больше.

Мы выиграли требл благодаря его приходу. Он забил не знаю сколько в своем первом сезоне, ожидания высоки. Если он не забивает в четырех или пяти матчах, это просто случайность. Нельзя забывать, что, хотя в последних матчах его статистика, возможно, была не такой, как ему бы хотелось, благодаря ему мы находимся там, где находимся. Если бы Эрлинг не забивал три четверти сезона, не знаю, кто еще мог бы это делать.

Мы занимаем достойные позиции в Лиге чемпионов и особенно в АПЛ , и без Эрлинга это было бы невозможно», – сказал Гвардиола.