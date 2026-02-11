«Тоттенхэм» рассматривает возвращение Почеттино. Тренер не сможет возглавить команду до завершения ЧМ-2026 (Бен Джейкобс)

Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».

Маурисио Почеттино может снова возглавить «Тоттенхэм».

Сегодня английский клуб объявил об увольнении Томаса Франка с поста главного тренера. Как пишет журналист Бен Джейкобс, «шпоры» пытались дать датскому специалисту время, но ситуация стала «невыносимой».

У лондонцев есть несколько вариантов дальнейших действий, в том числе назначение временного тренера. Одним из кандидатов на пост главного тренера на постоянной основе является Почеттино – но он не сможет возглавить команду до завершения ЧМ-2026 . Сейчас он работает со сборной США . Аргентинский специалист уже возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.

Отмечается, что Дэниэл Леви ранее высоко оценивал кандидатуры Роберто Де Дзерби и Андони Ираолы, однако они отклонили предложения. Позднее сам Леви ушел с поста председателя правления «шпор».

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 26 туров.