«Тоттенхэм» рассматривает возвращение Почеттино. Тренер не сможет возглавить команду до завершения ЧМ-2026 (Бен Джейкобс)

27

Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».

Маурисио Почеттино может снова возглавить «Тоттенхэм». 

Сегодня английский клуб объявил об увольнении Томаса Франка с поста главного тренера. Как пишет журналист Бен Джейкобс, «шпоры» пытались дать датскому специалисту время, но ситуация стала «невыносимой». 

У лондонцев есть несколько вариантов дальнейших действий, в том числе назначение временного тренера. Одним из кандидатов на пост главного тренера на постоянной основе является Почеттино – но он не сможет возглавить команду до завершения ЧМ-2026. Сейчас он работает со сборной США. Аргентинский специалист уже возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. 

Отмечается, что Дэниэл Леви ранее высоко оценивал кандидатуры Роберто Де Дзерби и Андони Ираолы, однако они отклонили предложения. Позднее сам Леви ушел с поста председателя правления «шпор».

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 26 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Тоттенхэм это аналог нашего Динамо. Понтов много, денег тоже, менеджмент на уровне средней школы. Все им Поч не нравился, хотя при нем в финале ЛЧ были и в АПЛ высоко, но Леви было недостаточно, надеюсь сейчас 16 место его больше устраивает?
Ответ Григорий Геник
Тоттенхэм это аналог нашего Динамо. Понтов много, денег тоже, менеджмент на уровне средней школы. Все им Поч не нравился, хотя при нем в финале ЛЧ были и в АПЛ высоко, но Леви было недостаточно, надеюсь сейчас 16 место его больше устраивает?
Почему это Поч им не нравился? Он им как раз нравился. Это Почу не нравилась жадность Леви.
Ответ Григорий Геник
Тоттенхэм это аналог нашего Динамо. Понтов много, денег тоже, менеджмент на уровне средней школы. Все им Поч не нравился, хотя при нем в финале ЛЧ были и в АПЛ высоко, но Леви было недостаточно, надеюсь сейчас 16 место его больше устраивает?
Леви ушел с поста в начале сезона)
Поч был хорош с Теттенхэмом.надо возвращать
Ответ che kaif
Поч был хорош с Теттенхэмом.надо возвращать
Все, кто был реально хорош в том ТТХ, уже далеко отсюда: Кейн, Алли, Сон, Дайер, Алдервертонген, Льорис...

С нынешними Симонсами и Телями Поч ещё сильнее свою репутацию угробит :))

Вероломные поражения от Панам покажутся сказкой
Ответ Tollie
Все, кто был реально хорош в том ТТХ, уже далеко отсюда: Кейн, Алли, Сон, Дайер, Алдервертонген, Льорис... С нынешними Симонсами и Телями Поч ещё сильнее свою репутацию угробит :)) Вероломные поражения от Панам покажутся сказкой
У него пойдет только тогда, когда ему дадут время и карт-бланш. Тогда он сможет создать что-то симпатичное и конкурентоспособное
А пока можно позвать Ди Матео
Ответ beka alymbaev
А пока можно позвать Ди Матео
и выиграть ЛЧ?
Зовите деда Реднаппа он вроде недавно изьявлял желание работать 😁
Состав у ттх неплохой
Вернёт Алли и будет феерить )
Почеттино Тоттенхэму: «Вы не смогли смириться с поражением. И куда это вас привело? Снова ко мне.»
Вы не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне. (c)
Им подойдет де дзерби
Думаю его и возьмут
Леви вполне мог бы взять Де Дзерби))
