«Тоттенхэм» рассматривает возвращение Почеттино. Тренер не сможет возглавить команду до завершения ЧМ-2026 (Бен Джейкобс)
Маурисио Почеттино может снова возглавить «Тоттенхэм».
Сегодня английский клуб объявил об увольнении Томаса Франка с поста главного тренера. Как пишет журналист Бен Джейкобс, «шпоры» пытались дать датскому специалисту время, но ситуация стала «невыносимой».
У лондонцев есть несколько вариантов дальнейших действий, в том числе назначение временного тренера. Одним из кандидатов на пост главного тренера на постоянной основе является Почеттино – но он не сможет возглавить команду до завершения ЧМ-2026. Сейчас он работает со сборной США. Аргентинский специалист уже возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
Отмечается, что Дэниэл Леви ранее высоко оценивал кандидатуры Роберто Де Дзерби и Андони Ираолы, однако они отклонили предложения. Позднее сам Леви ушел с поста председателя правления «шпор».
«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 26 туров.
С нынешними Симонсами и Телями Поч ещё сильнее свою репутацию угробит :))
Вероломные поражения от Панам покажутся сказкой
Думаю его и возьмут