Рэшфорд пропустит матч с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании из-за ушиба колена. Рафинья тоже не сыграет

Маркус Рэшфорд и Рафинья не сыграют с «Атлетико» в Кубке Испании.

«Барселона» подтвердила, что Маркус Рэшфорд не сыграет против «Атлетико».

Ранее стало известно, что форвард не тренировался в общей группе за день до матча.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что нападающий испытывает дискомфорт в левом колене после ушиба, полученного в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0). Рэшфорд пропустит завтрашний матч полуфинала Кубка Испании в целях предосторожности.

Mundo Deportivo сообщает, что против «Атлетико» также не сыграет Рафинья. Бразилец пропустил матчи против «Альбасете» и «Мальорки» из-за перенапряжения мышц бедра и также не тренировался в общей группе сегодня.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль «Барселоны» в X
13 комментариев
без них будет трудно но можно справляться, даже ничья будет хороший результат, к ответке Барса уже подойдет менее загруженным календарем тогда как АТМ после 1/16 ЛЧ, так что дома там можно уже забирать, а там вернутся и Педри и Раф, а так же Гави )
ну а почему бы не дать сыграть Канселу слева? он все таки больше вингер чем латераль.. думаю, это самый оптимальный вариант слева! а в центре пусть пока не рушит то что сейчас работает, а именно Ольмо на позиции Педри и Френки на своей, а Фермин десятка.
Ответ TAGAY
так Канселу в последнем матче так и играл, над Бальде. думаю, так и будет
Бедный Флик . Выбор на матч с Атлетико всё меньше и меньше . Но всё равно верим в победу .
Печально, Рафа очень не будет хватать
Без рафы будет тяжко, тем более против матрасников
Тяжело будет
Маркусу и Рафе скорейшего выздоровления
Верим в победу
Фермин на фланге, Ольмо в центре и вперёд.
Ответ Gleboglobin
Фермин на фланге не очень эффективен.
Ответ Серж Ск
Выбора то другого, похоже, и нет совсем
Минус Педри, Рафинья, Рэшфорд... неприятно конечно, но несмертельно. Катлетико сейчас не в лучшей форме, надо проходить.
А вот это уже проблема..
Канселу выйдет снова вингером и сделает хет-трик. Скриньте.
