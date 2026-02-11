Рэшфорд пропустит матч с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании из-за ушиба колена. Рафинья тоже не сыграет
Маркус Рэшфорд и Рафинья не сыграют с «Атлетико» в Кубке Испании.
«Барселона» подтвердила, что Маркус Рэшфорд не сыграет против «Атлетико».
Ранее стало известно, что форвард не тренировался в общей группе за день до матча.
Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что нападающий испытывает дискомфорт в левом колене после ушиба, полученного в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (3:0). Рэшфорд пропустит завтрашний матч полуфинала Кубка Испании в целях предосторожности.
Mundo Deportivo сообщает, что против «Атлетико» также не сыграет Рафинья. Бразилец пропустил матчи против «Альбасете» и «Мальорки» из-за перенапряжения мышц бедра и также не тренировался в общей группе сегодня.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль «Барселоны» в X
