«Реал» сделал судей своими злейшими врагами, и мне кажется, что восстание возглавляет генерал Мбаппе. Он подрывает свою репутацию, это печально». Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о Килиане

Жан-Мишель Ларке раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.

Бывший полузащитник «Сент-Этьена» и «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке высказался о поведении Килиана Мбаппе в матче 23-го тура Ла Лиги между «Реалом » и «Валенсией» (2:0).

Незадолго до окончания первого тайма главный арбитр Хавьер Альберола Рохас зафиксировал офсайд у французского форварда. Мбаппе попросил четвертого рефери Давида Камбронеро Гонсалеса объяснить принятое решение. Судья заявил, что готов обсудить этот эпизод в подтрибунном помещении, но перед началом второго тайма не отреагировал на повторную просьбу Мбаппе, после чего француз назвал его «клоуном».

«С некоторых пор «Реал» сделал судей своими злейшими врагами, и у меня есть стойкое ощущение, что именно генерал Мбаппе возглавляет восстание.

Имидж Мбаппе сегодня лучше, чем два или три года назад? Нет, и этим все сказано. Этот парень на поле продолжает делать исключительные вещи, но он подрывает свою репутацию. Это очень печально. Он идет по неверному пути. Пришло время сказать ему, чтобы он вернулся на правильный путь», – сказал Ларке в эфире RMC Sport.