38

«Реал» сделал судей своими злейшими врагами, и мне кажется, что восстание возглавляет генерал Мбаппе. Он подрывает свою репутацию, это печально». Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о Килиане

Жан-Мишель Ларке раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.

Бывший полузащитник «Сент-Этьена» и «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке высказался о поведении Килиана Мбаппе в матче 23-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Валенсией» (2:0).

Незадолго до окончания первого тайма главный арбитр Хавьер Альберола Рохас зафиксировал офсайд у французского форварда. Мбаппе попросил четвертого рефери Давида Камбронеро Гонсалеса объяснить принятое решение. Судья заявил, что готов обсудить этот эпизод в подтрибунном помещении, но перед началом второго тайма не отреагировал на повторную просьбу Мбаппе, после чего француз назвал его «клоуном».

«С некоторых пор «Реал» сделал судей своими злейшими врагами, и у меня есть стойкое ощущение, что именно генерал Мбаппе возглавляет восстание. 

Имидж Мбаппе сегодня лучше, чем два или три года назад? Нет, и этим все сказано. Этот парень на поле продолжает делать исключительные вещи, но он подрывает свою репутацию. Это очень печально. Он идет по неверному пути. Пришло время сказать ему, чтобы он вернулся на правильный путь», – сказал Ларке в эфире RMC Sport.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Maxifoot
Давид Камбронеро Гонсалес
Хавьер Альберола Рохас
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничего себе враги. «генерал» почти в каждом матче пенальти бьёт )
Ответ benjamin92
Ничего себе враги. «генерал» почти в каждом матче пенальти бьёт )
Почти по режиму барсы сезона 15/16 идут)
Ответ Zakir Velilhanov
Почти по режиму барсы сезона 15/16 идут)
Или по своей же протоптанной дорожке сезона 19/20.
Личные счеты как будто, где Мбаппе где судейский комитет., тоже мне Наполеон. А вообще Ла Лига конечно гниёт мама не горюй, стремительно - все эти разборки судейские, банкротства, президенты с алиэкспресс....Топ 3-4 еще недавно в кармане всю АПЛ держали, как с аборигенами играли... Сейчас даже кризисный Ливер может разобраться с любым испанцем
Ответ Хабиб Алонсо
Личные счеты как будто, где Мбаппе где судейский комитет., тоже мне Наполеон. А вообще Ла Лига конечно гниёт мама не горюй, стремительно - все эти разборки судейские, банкротства, президенты с алиэкспресс....Топ 3-4 еще недавно в кармане всю АПЛ держали, как с аборигенами играли... Сейчас даже кризисный Ливер может разобраться с любым испанцем
Плюсую. Особенно как строящейся Челси размотал чемпионов Испании
Ларке это что ж ты такое употребляешь?переиграл в Героев 3:?
Обвинить Мбаппе в том что из за него судьи стали врагами Реала? Это на столько же он хочет обратить на себя внимание что готов нести такую чушь !
Нет я понял бы если бы этот Ларек обвинил в этом Винисиуса , или Реал ТВ , но ни как не Мбаппе! И вообще кто такой Лапке !?
В Париже никак не успокоятся)) у них во всем бедах этого мира виноват Мбаппе
Что, чёрт возьми, он несёт?
- судьи настолько злейшие врагу "Реала" что из-за злобной злобы не дают им карточки за то, что другим не спускают.
- причём тут Мбаппе? Ну погавкался 1 раз с резервным и всё. По-моему уж кто-кто, а Мбаппе по минимуму с судьями даже разговаривает, не то, чтобы закуситься или в интервью накинуть.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Что, чёрт возьми, он несёт? - судьи настолько злейшие врагу "Реала" что из-за злобной злобы не дают им карточки за то, что другим не спускают. - причём тут Мбаппе? Ну погавкался 1 раз с резервным и всё. По-моему уж кто-кто, а Мбаппе по минимуму с судьями даже разговаривает, не то, чтобы закуситься или в интервью накинуть.
разговаривает он с ними до фига и больше, просто карточек ему не выписывают за это
Что за бред несет этот парень,Мбаппе возглавляет поход Реала против судей? ничего тупее придумать было просто невозможно. За исключением странной истории с вечеринкой год или два назад про Килиана вне поля и сказать нечего, понятно что если мечтаешь угодить Аль-Хелаифи надо накинуть на Мбаппе который мало того что бесплатно ушел ,еще и зарплату свою забрал наглец,но не так тупо же это делать.
Не знал, что у игроков творожной команды бывает репутация. Я думал она сразу в минус уходит в моменте подписания контракта.
Рюдигер, Беллингем, Трент, Вини, Мбаппе, Куртуа (история с женой), И список бесконечный. Разве что Модрич и Зидан плюс минус адекватные. Но они скорее исключение из правил. В основном там сборище токсичных, высокомерных подобий на игроков. Так что не стоит удивляться, что они ведут себя подобающе «королевскому» клубу. От королевского там осталось только, что они спят с друг другом, чтобы сохранить трон. Вот это про Реал. Вот это как раз таки точно их и описывает.
Тут всё просто - недоступные Три ЛЧ подряд не дают спать дилетантам околофутбольных наук !
