«Реал» сделал судей своими злейшими врагами, и мне кажется, что восстание возглавляет генерал Мбаппе. Он подрывает свою репутацию, это печально». Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о Килиане
Бывший полузащитник «Сент-Этьена» и «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке высказался о поведении Килиана Мбаппе в матче 23-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Валенсией» (2:0).
Незадолго до окончания первого тайма главный арбитр Хавьер Альберола Рохас зафиксировал офсайд у французского форварда. Мбаппе попросил четвертого рефери Давида Камбронеро Гонсалеса объяснить принятое решение. Судья заявил, что готов обсудить этот эпизод в подтрибунном помещении, но перед началом второго тайма не отреагировал на повторную просьбу Мбаппе, после чего француз назвал его «клоуном».
«С некоторых пор «Реал» сделал судей своими злейшими врагами, и у меня есть стойкое ощущение, что именно генерал Мбаппе возглавляет восстание.
Имидж Мбаппе сегодня лучше, чем два или три года назад? Нет, и этим все сказано. Этот парень на поле продолжает делать исключительные вещи, но он подрывает свою репутацию. Это очень печально. Он идет по неверному пути. Пришло время сказать ему, чтобы он вернулся на правильный путь», – сказал Ларке в эфире RMC Sport.
- судьи настолько злейшие врагу "Реала" что из-за злобной злобы не дают им карточки за то, что другим не спускают.
- причём тут Мбаппе? Ну погавкался 1 раз с резервным и всё. По-моему уж кто-кто, а Мбаппе по минимуму с судьями даже разговаривает, не то, чтобы закуситься или в интервью накинуть.
Рюдигер, Беллингем, Трент, Вини, Мбаппе, Куртуа (история с женой), И список бесконечный. Разве что Модрич и Зидан плюс минус адекватные. Но они скорее исключение из правил. В основном там сборище токсичных, высокомерных подобий на игроков. Так что не стоит удивляться, что они ведут себя подобающе «королевскому» клубу. От королевского там осталось только, что они спят с друг другом, чтобы сохранить трон. Вот это про Реал. Вот это как раз таки точно их и описывает.