  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Кике Флорес: «Реал» слишком полагается на отдельных игроков, как Мбаппе и Куртуа. Атакующего футбола по-прежнему нет»
Кике Флорес: «Реал» слишком полагается на отдельных игроков, как Мбаппе и Куртуа. Атакующего футбола по-прежнему нет»

Кике Флорес: «Реал» слишком полагается на отдельных игроков.

Бывший главный тренер «Атлетико», «Эспаньола» и «Севильи» Кике Флорес назвал главной проблемой «Реала» отсутствие командной игры.

«Команда по-прежнему не играет в атакующий футбол. Они слишком сильно полагаются на отдельных игроков, таких, как Куртуа и Мбаппе, и реальные возможности появляются, когда эти переменные убираются из уравнения.

С атакующими полузащитниками – Беллингемом, Ардой Гюлером, Браимом – они играют лучше. Они могут использовать скоростные качества Винисиуса, Мбаппе и Родриго как преимущество. Но до тех пор, пока они будут полагаться на то, что Тчуамени, Камавинга или Вальверде сделают первый пас, у них будут серьезные трудности с началом атак», – сказал Флорес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что за чудо-нарратив про атакующий футбол и стиль?

Всю историю Мадриду было не западло от соперника сыграть в отдельном матче, как итог - самый успешный европейский клуб.

Всякую чушь про атакующий футбол и днк пусть в провинции хавают :)
Ответ Хуанитиста
Что за чудо-нарратив про атакующий футбол и стиль? Всю историю Мадриду было не западло от соперника сыграть в отдельном матче, как итог - самый успешный европейский клуб. Всякую чушь про атакующий футбол и днк пусть в провинции хавают :)
Там акцент на командную игру. Не так уж и важно первым или вторым номером играешь, позиционка или контратаки, неважна схема (442/433/451...). Главное есть поставленная командная игра или нет.

Последние два сезона у Реала тупо нет командной поставленной игры.
