Кике Флорес: «Реал» слишком полагается на отдельных игроков, как Мбаппе и Куртуа. Атакующего футбола по-прежнему нет»

Кике Флорес: «Реал» слишком полагается на отдельных игроков.

Бывший главный тренер «Атлетико», «Эспаньола» и «Севильи» Кике Флорес назвал главной проблемой «Реала » отсутствие командной игры.

«Команда по-прежнему не играет в атакующий футбол. Они слишком сильно полагаются на отдельных игроков, таких, как Куртуа и Мбаппе , и реальные возможности появляются, когда эти переменные убираются из уравнения.

С атакующими полузащитниками – Беллингемом, Ардой Гюлером, Браимом – они играют лучше. Они могут использовать скоростные качества Винисиуса , Мбаппе и Родриго как преимущество. Но до тех пор, пока они будут полагаться на то, что Тчуамени, Камавинга или Вальверде сделают первый пас, у них будут серьезные трудности с началом атак», – сказал Флорес.