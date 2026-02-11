Араухо о поездке в Израиль на фоне психологических проблем: «Мне нужно было воссоединиться с Иисусом, у меня было много вопросов. Я обрел покой и получил ответы, которые искал»

Рональд Араухо: мне нужен был покой, чтобы воссоединиться с Иисусом.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, как посещение знаковых для христиан мест помогло ему справиться с психологическими проблемами.

Напомним, в начале декабря уругвайский футболист попросил время на восстановление в связи с психологическими проблемами. Он пропустил около месяца, в этот период он посетил святые для христиан места в Иерусалиме.

– Вы решили несколько дней попутешествовать по Израилю. Это был духовный ретрит? Что вы получили от этой поездки?

– Это была очень личная поездка. Я христианин, и я побывал в месте с богатой для христианства историей. Мне нужно было это время покоя, уединения, умиротворенности, чтобы воссоединиться с тем, во что я верю, с Иисусом, чтобы многое понять, потому что у меня было так много вопросов.

Это очень помогло мне: я смог обрести покой, это дало мне огромное умиротворение, я получил ответы, которые искал, и это придало мне сил встретиться лицом к лицу с тем, что ждало меня впереди. Для меня это была прекрасная поездка, – сказал Араухо.

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»

Араухо о хейте в соцсетях: «Жена сказала, что нашим дочерям желали смерти. В таких ситуациях ты видишь, насколько безумно общество. Тяжело, когда это затрагивает твою семью»