  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Араухо о поездке в Израиль на фоне психологических проблем: «Мне нужно было воссоединиться с Иисусом, у меня было много вопросов. Я обрел покой и получил ответы, которые искал»
14

Араухо о поездке в Израиль на фоне психологических проблем: «Мне нужно было воссоединиться с Иисусом, у меня было много вопросов. Я обрел покой и получил ответы, которые искал»

Рональд Араухо: мне нужен был покой, чтобы воссоединиться с Иисусом.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, как посещение знаковых для христиан мест помогло ему справиться с психологическими проблемами. 

Напомним, в начале декабря уругвайский футболист попросил время на восстановление в связи с психологическими проблемами. Он пропустил около месяца, в этот период он посетил святые для христиан места в Иерусалиме.

– Вы решили несколько дней попутешествовать по Израилю. Это был духовный ретрит? Что вы получили от этой поездки?

– Это была очень личная поездка. Я христианин, и я побывал в месте с богатой для христианства историей. Мне нужно было это время покоя, уединения, умиротворенности, чтобы воссоединиться с тем, во что я верю, с Иисусом, чтобы многое понять, потому что у меня было так много вопросов.

Это очень помогло мне: я смог обрести покой, это дало мне огромное умиротворение, я получил ответы, которые искал, и это придало мне сил встретиться лицом к лицу с тем, что ждало меня впереди. Для меня это была прекрасная поездка, – сказал Араухо.

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»

Араухо о хейте в соцсетях: «Жена сказала, что нашим дочерям желали смерти. В таких ситуациях ты видишь, насколько безумно общество. Тяжело, когда это затрагивает твою семью»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoРональд Араухо
религия
logoЛа Лига
logoБарселона
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Иисуса там нет, причем уже давно
Араухo как по мне немного переусердился с отдыхом) на предсезонку приходил накаченным,как будто весь отпуск говотился, по телу было понятно что он готов по крайней мере физически, а сейчас же он может ментально готов но вот ощущение что он лишних 4-5 килограма набрал..
надо уже физически приходить в себя, Рональд прежде всего сейчас не тот именно в физическом плане, нет того кто крушил всех кто подходил близко к нему, нет скорости явн о стал слабее в ускорении. надо приходить в себя!
да да, я видел) спасибо что позволили расслабиться)
Гвардиоле тоже бы не помешало
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
30 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
35 минут назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
37 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
24 минуты назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
30 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
48 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
49 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
50 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем