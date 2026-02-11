Орлов об Энрике: «Анчелотти так его хвалит, но я не могу понять, в чем его сила. В «Зените» он не очень активен – может обыграть один в один, но где остальная деятельность?»
Геннадий Орлов: не понимаю, в чем сила Энрике, в «Зените» он не активен.
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что не понимает, в чем заключается сила вингера «Зенита» Луиса Энрике.
– Для чего взят за дорого Луис Энрике? Сколько ждать от него адаптации. Он слабо выглядит и не помогает результатам «Зенита».
– В матче с «Краснодаром» [в Зимнем Кубке РПЛ] не только он не помогал «Зениту». Я согласен, тоже не могу понять, в чем его сила. Ведь так его хвалит Анчелотти в сборной Бразилии. Он увидел, что Энрике может обыграть один в один, да. Но где вся остальная деятельность на футбольном поле?
И он не очень активен в «Зените», когда играет. Малком был намного активнее, все время шел в игру. Энрике не так часто открывается, просит мяч, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Но и после этого найдет для каждого из отсеявшихся доброе слово - просто у него такой стиль.
Так вот почему Анчи пугал бразильскую прессу тем, что может вызвать 41 летного Тиаго Силву, которого прекрасно знает по Милану и ПСЖ ;)
И по нему нет вопросов, что он недорабатывает в защите, бегает, пашет.
Просто использовать его слева несколько бестолково. А Макс не может в центре полузащиты играть
Ограниченный по уму, малокреативный, удар ниже среднего по позиции (прикиньте, любой краек в современном футболе может разок за год забить из-за штрафной), дрибблинг тоже не очень эффективный
Ему красная цена - миллионов 12, как опции под добавление обводок и всё. А брали как нового Малкома, хотя ЛЭ по уровню ближе к Роше, который за Спартак пылил
1) В сборных тактика всегда резко проще - времени налаживать что-то сложное попросту нет. Поэтому индивидуальные свойства игроков сильнее выделяются на фоне командной игры, а в клубах - наоборот. Энрике как раз индивидуально крут, а вот в команду встраивается похуже, причем, судя по его прошлому, дело тут не в "Зените" и Семаке, а именно в самом Луисе Энрике.
2) В нашей весьма оборонительной и при этом достаточно непоследовательной в плане судейства лиге таким игрокам в принципе сложнее. Потому что в произвольный момент могут дать по ногам и из этого даже штрафной не извлечь - судья фол не заметит (или "не заметит"). В играх сборных уровень судейства обычно либо повыше (и судья эффективно держит игру под контролем), либо хотя бы жестче (и тогда два-три удара по ногам приводят к удалению у соперника).
Соответственно, обе проблемы - в некотором роде на совести селекции "Зенита", хотя если с первой это действительно можно считать ошибкой клуба, то со второй лучше бы как-то привести судейство в порядок, иначе мы рискуем окончательно свалиться в помесь футбола с кикбоксингом, потому что клубы будут намеренно покупать не футболистов, а костоломов.