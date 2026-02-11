Орлов об Энрике: «Анчелотти так его хвалит, но я не могу понять, в чем его сила. В «Зените» он не очень активен – может обыграть один в один, но где остальная деятельность?»

Геннадий Орлов: не понимаю, в чем сила Энрике, в «Зените» он не активен.

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что не понимает, в чем заключается сила вингера «Зенита» Луиса Энрике .

– Для чего взят за дорого Луис Энрике? Сколько ждать от него адаптации. Он слабо выглядит и не помогает результатам «Зенита».

– В матче с «Краснодаром» [в Зимнем Кубке РПЛ] не только он не помогал «Зениту». Я согласен, тоже не могу понять, в чем его сила. Ведь так его хвалит Анчелотти в сборной Бразилии . Он увидел, что Энрике может обыграть один в один, да. Но где вся остальная деятельность на футбольном поле?

И он не очень активен в «Зените», когда играет. Малком был намного активнее, все время шел в игру. Энрике не так часто открывается, просит мяч, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».