  • Орлов об Энрике: «Анчелотти так его хвалит, но я не могу понять, в чем его сила. В «Зените» он не очень активен – может обыграть один в один, но где остальная деятельность?»
Орлов об Энрике: «Анчелотти так его хвалит, но я не могу понять, в чем его сила. В «Зените» он не очень активен – может обыграть один в один, но где остальная деятельность?»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что не понимает, в чем заключается сила вингера «Зенита» Луиса Энрике.

– Для чего взят за дорого Луис Энрике? Сколько ждать от него адаптации. Он слабо выглядит и не помогает результатам «Зенита».

– В матче с «Краснодаром» [в Зимнем Кубке РПЛ] не только он не помогал «Зениту». Я согласен, тоже не могу понять, в чем его сила. Ведь так его хвалит Анчелотти в сборной Бразилии. Он увидел, что Энрике может обыграть один в один, да. Но где вся остальная деятельность на футбольном поле?

И он не очень активен в «Зените», когда играет. Малком был намного активнее, все время шел в игру. Энрике не так часто открывается, просит мяч, – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Анчелотти хвалит всех 70-90 кандидатов в сборную на грядущий чемпионат - и будет делать это регулярно до того момента, когда обьявит расширенный состав сборной.

Но и после этого найдет для каждого из отсеявшихся доброе слово - просто у него такой стиль.
Учитывая конкуренцию у бразил в атаке, энрике будет чудом оказаться в финальном списке. В отличии от сантоса например, с защитниками там гораздо хуже
>>с защитниками там гораздо хуже
Так вот почему Анчи пугал бразильскую прессу тем, что может вызвать 41 летного Тиаго Силву, которого прекрасно знает по Милану и ПСЖ ;)
Например, в том, что он играя не на своей позиции центрфорвардом цепляется за мяч лучше, чем двухметровый Соболев. Причем принимает мяч в прыжке на грудь. Это топ игрок, но его нужно уметь использовать. Голова и тонкие решения не про него, он про скорость, обыгрыш и бешеную физику. Посмотрим, сможет ли мсье Семак его включить в игру команды.
Полностью согласен. И он же реально может обыграть у себя на фланге и прострелить, но для этого нужно, чтобы кто-нибудь набегал в штрафную. Ну и опять-таки, против автобусов ему тяжело, всегда сдваиваются и страхуют, а на пространстве он может своего защитника накрутить или обогнать.
И по нему нет вопросов, что он недорабатывает в защите, бегает, пашет.
Просто использовать его слева несколько бестолково. А Макс не может в центре полузащиты играть
Я хотел было написать, что с нормальным ЦФ он может заиграть по-другому. Потому что сейчас он часто занимается тем, что цепляется за мяч, он реально зверь в этом плане. Если Дуран сможет решить этот вопрос и разгонять атаки, Энрике сможет сконцентрироваться на своей работе на фланге.
Может быть просто неправильная позиция используется им? Дриусси не даст соврать
Согласен, Семак старается угодить всем, выпустив их на поле, а то что они там показывают - прямая зависимость от постоянных смен позиции и невозможности понять, чего от них хотят. Семак - заложник покупки дорогостоящих звёзд, а главное - неумения встроить в игру команды игроков из России. В любых клубах из топ-5 они есть, но только в "Зените" их приобретают готовых, а потом они тихо оседают на скамейке. Свои же воспитанники уходят в менее богатые клубы.
Его ставили на его родную позицию на правом фланге. Но он там тоже выглядел не так, как должен. Проблема в том, что нету нормального ЦФ, который будет целью для его передач, который будет отвлекать защитников, цепляться за мячи, в итоге все длинные передачи начали делать на него, потом вообще стали его использовать как ЦН, а когда играет тело дельфинье, его типа на левый фланг отправляют. Это все, как снежный ком из-за отсутствия нормального нападающего, который может цепляться за мячи и замыкать. Лусиано был хороший, но его не выпускали, плюс он всё-таки игрок не силовой. У него другие качества на высоте.
может повар плохой и не может из добротных ингредиентов получить вкусняшку?
Если игрок топ,то он заиграет у кого угодно.
Энрике в целом самый слабый игрок из больших трансферов Зенита

Ограниченный по уму, малокреативный, удар ниже среднего по позиции (прикиньте, любой краек в современном футболе может разок за год забить из-за штрафной), дрибблинг тоже не очень эффективный

Ему красная цена - миллионов 12, как опции под добавление обводок и всё. А брали как нового Малкома, хотя ЛЭ по уровню ближе к Роше, который за Спартак пылил
ЛЭ — высококлассный игрок с набором функционала, который не востребован в футболе, который ставит Семак. вот и все. и вопросы тут не к ЛЭ, а к тому, кто его решил купить. и вообще, то, как Семак работает с новичками, напоминает картинку с мартышкой, вставляющей треугольник в квадратное отверстие. ни фигуры, ни отверстия ни в чем не виноваты.
Получается Энрике нигде не востребован. В Бетисе он тоже был никакущий абсолютно. Никому кроме бразильских клубов он не нужен
не следил за ним в Бетисе, но получается, что так. это игрок на чистых мячах, без рывка, без ускорения, которому нужно пространство чтобы разбежаться, который очень медленно думает. для Бразилии все это ок, а наш силовой футбол ему определенно не подходит, он сверкнул пока его не знали, потом приспособились как его закрывать, и все. при этом он не тот игрок, под которого ты будешь перестраивать весь свой футбол, а встроить его в то, во что играет Семак, просто не представляется возможным в силу отсутствия необходимых для этого качеств. в итоге мучается и он, и команда. мне видится, что летом он поедет обратно в Бразилию, надеюсь, хотя бы часть денег удастся отбить. думаю, так.
Ну некоторая разница очевидно есть, и обусловлена она такими причинами:

1) В сборных тактика всегда резко проще - времени налаживать что-то сложное попросту нет. Поэтому индивидуальные свойства игроков сильнее выделяются на фоне командной игры, а в клубах - наоборот. Энрике как раз индивидуально крут, а вот в команду встраивается похуже, причем, судя по его прошлому, дело тут не в "Зените" и Семаке, а именно в самом Луисе Энрике.

2) В нашей весьма оборонительной и при этом достаточно непоследовательной в плане судейства лиге таким игрокам в принципе сложнее. Потому что в произвольный момент могут дать по ногам и из этого даже штрафной не извлечь - судья фол не заметит (или "не заметит"). В играх сборных уровень судейства обычно либо повыше (и судья эффективно держит игру под контролем), либо хотя бы жестче (и тогда два-три удара по ногам приводят к удалению у соперника).

Соответственно, обе проблемы - в некотором роде на совести селекции "Зенита", хотя если с первой это действительно можно считать ошибкой клуба, то со второй лучше бы как-то привести судейство в порядок, иначе мы рискуем окончательно свалиться в помесь футбола с кикбоксингом, потому что клубы будут намеренно покупать не футболистов, а костоломов.
Надо правильно его использовать, а Семак этого не умеет. Ему закупают хороших дорогих игроков, а игра , как у середняка построена.
что бы это понять нужно голову включить! Зачем ему ломать ноги если впереди чемпионат мира? Обводки красиво смотрятся со стороны, ведь смотрящий по ногам не получает ...
