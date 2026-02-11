Деку о ВАР: «Я все еще не понимаю его. Его ввели для помощи, но иногда он создает только больше путаницы. Решения должны быть понятнее»
Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о своем отношении к ВАР.
– В прошлом году вы сказали мне, что не понимаете ВАР. Теперь понимаете?
– Я все еще не понимаю. Я всегда говорю, что если у нас, людей, работающих в футболе на ежедневной основе, возникает достаточно трудностей с тем, чтобы понять некоторые принимаемые решения, то я полагаю, что для широкой публики это еще сложнее.
Я думаю, что есть много вещей, которые нужно улучшить – объяснения решений должны быть более четкими и убедительными. Я не понимаю, почему в одних случаях ВАР вмешивается, а в других – нет.
На днях был матч против «Мальорки». Судьи ВАР сообщили, что за контакт с Ламином [Ямалем] не нужно назначать пенальти, хотя судья вполне мог пойти и посмотреть повтор. В некоторых матчах судьи смотрят повтор, а в других – нет. Мы бы хотели, чтобы все было понятнее.
Я думаю, что ВАР нуждается в тщательном пересмотре, чтобы было меньше ошибок или, по крайней мере, чтобы решения были более понятны всем. Это правда, что я мог бы сказать, что нам, возможно, придется подробнее изучить регламент, и это возможно, но есть ситуации, которые возникают в одном матче, а в другом они уже оцениваются по-другому. И у нас, работающих в футболе на ежедневной основе, в конечном итоге возникают сомнения относительно того, как принимаются судейские решения. Из-за этого всего управлять становится сложно.
Судьи – обычные люди, они работают, как и все остальные, и могут ошибаться, как и ВАР. ВАР ввели для помощи, но я думаю, что во многих отношениях он создает только больше путаницы, – сказал Деку.
Раньше все считали, что судья ошибся - это значит что-то из:
а) он не увидел момент нарушения
б) он предвзят и судит в пользу одной команды.
Теперь есть повтор. Все видно с разных камер. А решения непонятные! И болельщики действительно перестали понимать правила и им не ясно, чем руководствуется судья, принимая решение (разве что пунктом б, но от этого не легче).