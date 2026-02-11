Деку о ВАР: «Я все еще не понимаю его. Его ввели для помощи, но иногда он создает только больше путаницы. Решения должны быть понятнее»

Деку: я все еще не понимаю ВАР.

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о своем отношении к ВАР.

– В прошлом году вы сказали мне, что не понимаете ВАР. Теперь понимаете?

– Я все еще не понимаю. Я всегда говорю, что если у нас, людей, работающих в футболе на ежедневной основе, возникает достаточно трудностей с тем, чтобы понять некоторые принимаемые решения, то я полагаю, что для широкой публики это еще сложнее.

Я думаю, что есть много вещей, которые нужно улучшить – объяснения решений должны быть более четкими и убедительными. Я не понимаю, почему в одних случаях ВАР вмешивается, а в других – нет.

На днях был матч против «Мальорки». Судьи ВАР сообщили, что за контакт с Ламином [Ямалем] не нужно назначать пенальти, хотя судья вполне мог пойти и посмотреть повтор. В некоторых матчах судьи смотрят повтор, а в других – нет. Мы бы хотели, чтобы все было понятнее.

Я думаю, что ВАР нуждается в тщательном пересмотре, чтобы было меньше ошибок или, по крайней мере, чтобы решения были более понятны всем. Это правда, что я мог бы сказать, что нам, возможно, придется подробнее изучить регламент, и это возможно, но есть ситуации, которые возникают в одном матче, а в другом они уже оцениваются по-другому. И у нас, работающих в футболе на ежедневной основе, в конечном итоге возникают сомнения относительно того, как принимаются судейские решения. Из-за этого всего управлять становится сложно.

Судьи – обычные люди, они работают, как и все остальные, и могут ошибаться, как и ВАР. ВАР ввели для помощи, но я думаю, что во многих отношениях он создает только больше путаницы, – сказал Деку .