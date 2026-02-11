  • Спортс
Деку о ВАР: «Я все еще не понимаю его. Его ввели для помощи, но иногда он создает только больше путаницы. Решения должны быть понятнее»

Деку: я все еще не понимаю ВАР.

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о своем отношении к ВАР.

– В прошлом году вы сказали мне, что не понимаете ВАР. Теперь понимаете?

– Я все еще не понимаю. Я всегда говорю, что если у нас, людей, работающих в футболе на ежедневной основе, возникает достаточно трудностей с тем, чтобы понять некоторые принимаемые решения, то я полагаю, что для широкой публики это еще сложнее.

Я думаю, что есть много вещей, которые нужно улучшить – объяснения решений должны быть более четкими и убедительными. Я не понимаю, почему в одних случаях ВАР вмешивается, а в других – нет.

На днях был матч против «Мальорки». Судьи ВАР сообщили, что за контакт с Ламином [Ямалем] не нужно назначать пенальти, хотя судья вполне мог пойти и посмотреть повтор. В некоторых матчах судьи смотрят повтор, а в других – нет. Мы бы хотели, чтобы все было понятнее.

Я думаю, что ВАР нуждается в тщательном пересмотре, чтобы было меньше ошибок или, по крайней мере, чтобы решения были более понятны всем. Это правда, что я мог бы сказать, что нам, возможно, придется подробнее изучить регламент, и это возможно, но есть ситуации, которые возникают в одном матче, а в другом они уже оцениваются по-другому. И у нас, работающих в футболе на ежедневной основе, в конечном итоге возникают сомнения относительно того, как принимаются судейские решения. Из-за этого всего управлять становится сложно.

Судьи – обычные люди, они работают, как и все остальные, и могут ошибаться, как и ВАР. ВАР ввели для помощи, но я думаю, что во многих отношениях он создает только больше путаницы, – сказал Деку

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
ВАР выявил проблему, о которой никто вообще не подозревал - судьи трактуют одинаковые эпизоды по разному.

Раньше все считали, что судья ошибся - это значит что-то из:
а) он не увидел момент нарушения
б) он предвзят и судит в пользу одной команды.

Теперь есть повтор. Все видно с разных камер. А решения непонятные! И болельщики действительно перестали понимать правила и им не ясно, чем руководствуется судья, принимая решение (разве что пунктом б, но от этого не легче).
Ответ korablev
Когда правила размыты так бывает. Вот с офсайдом четко все, линия и суть понятна. С Остальным на усмотрение, держать друг друга во время угловых, руки когда в них попадает мяч, жк за фолы, это все как судья хочет так и свистит
удивительно, но не арбитры в поле (подчеркиваю это - не арбитры в поле, которых вы видите по телевизору) создают Правила. их создаете вы - болельщики, - когда начинаете вопить про руку Кукурельи, про Мбаппе, и т.п., те кто вопит про миллиметровые офсайды и поддерживает старого маразматика Венгера с его идиотским офсайдом. именно вы убиваете объективность Правил и расширяете субъективность Правил. в этом проблема!!! вам не нравятся миллиметровые офсайды. и что? техника теперь может это измерять и с этим просто надо смирится и согласится - вау, крутая техника, мы всё видим. но вместо этого начинается галдежь про "ну это же ничего не решает" и т.п. и популистская ИФАБ начинает менять Правила: то про руки, то про офсайд и не только болельщики (которые Правила в жизни не читали) начинают их не понимать, но и судьи тоже не понимают. потому что Правила стали всё более и более субъективными. все эти слова "неестественно", "оказывает влияние" и т.д. всё это СУБЪЕКТИВНЫЕ факторы, а значит зависят от конкретного человека, для одного человека это неестественно, для естественно и т.д. именно это и убивает понимание футбола, как простой игры.
Деку пусть лучше вспомнит, как во встрече с Россией он нырял под мяч, находясь в оффсайде. Передачу делал Роналду, и гол засчитали. Деку, по-видимому, считает, что ВАР должен находиться в услужении у Барселоны.
