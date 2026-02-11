Тюкавин о целях «Динамо» на весну: «Кубок важнее. И в РПЛ не нужно бросать весла – ситуация там нехорошая»
Нвападающий «Динамо» Константин Тюкавин обозначил цели команды на весеннюю часть сезона.
– Насколько вы и команда уже готовы к сезону?
– Нормально, все стабильно, у меня без голов. Отношусь с позитивом, ничего страшного. Надо ждать моментов в игре, чтобы их реализовать, и не было вопросов.
– Личная и командная цель на весну?
– Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке. Кубок – приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать весла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее.
– На матчи со «Спартаком» у команды будет тройной настрой?
– Спросите у ребят. У меня на «Спартак» всегда особенный настрой, – сказал Тюкавин.
В полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком». В чемпионате России бело-голубые занимают 10-е место, набрав 21 очко за 18 туров.