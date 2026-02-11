Тюкавин о целях «Динамо» на весну: «Кубок важнее. И в РПЛ не нужно бросать весла – ситуация там нехорошая»

Тюкавин: Кубок для «Динамо» важнее, но в РПЛ нельзя бросать весла.

Нвападающий «Динамо » Константин Тюкавин обозначил цели команды на весеннюю часть сезона.

– Насколько вы и команда уже готовы к сезону?

– Нормально, все стабильно, у меня без голов. Отношусь с позитивом, ничего страшного. Надо ждать моментов в игре, чтобы их реализовать, и не было вопросов.

– Личная и командная цель на весну?

– Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке. Кубок – приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать весла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее.

– На матчи со «Спартаком» у команды будет тройной настрой?

– Спросите у ребят. У меня на «Спартак» всегда особенный настрой, – сказал Тюкавин.

В полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком». В чемпионате России бело-голубые занимают 10-е место, набрав 21 очко за 18 туров.