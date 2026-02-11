  • Спортс
  • Булыкин об участии Смертина в ультрамарафонах: «Во всем нужно задавать вопрос: зачем это делать и пропагандировать? Не думаю, что это полезно. Если там платят миллионы, тогда понятно»
Булыкин об участии Смертина в ультрамарафонах: «Во всем нужно задавать вопрос: зачем это делать и пропагандировать? Не думаю, что это полезно. Если там платят миллионы, тогда понятно»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об участии Алексея Смертина в ультрамарафонах.

– В любом деле надо задавать вопрос: зачем это нужно, зачем это делать и зачем это пропагандировать? Не думаю, что полезно бежать на морозе или в пустыне и испытывать свой организм на экстремальных нагрузках. Поэтому остается вопрос «зачем?». Если там платят миллионы, тогда понятно. Если ничего не платят, то вообще непонятно, зачем, для кого и для чего. А так – каждый получает удовольствие так, как он хочет. Может, Смертин нашел в этом что-то для себя интересное.

– Сколько миллионов должны заплатить вам, чтобы вы согласились в минус 50 пробежать марафон?

– Ха, это сложно. Я об этом никогда не думал. Полагаю, я и не пробегу столько, сколько он, потому что там какие-то нереальные цифры, дистанции, время. Я и пешком-то столько не пройду. Но если много предложат, тогда потренируюсь и побегу. Но тогда у меня будет понятная цель – для чего я это делаю. А вот для чего он это делает, лучше спросить у Смертина, – сказал Булыкин.

Алексей Смертин: «Суточный бег – мой единственный шанс выполнить норматив мастера спорта, 240 километров. Стартую 1 мая в 10 часов – мой день рождения и время, когда родился»

50 км в 50 лет при почти -50°C: приключения Смертина в Оймяконе – как это преодолеть

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Булыкин за деньги и единую россию готов поддержать, ничего нового
классика от приспособленца
"Если ничего не платят, то вообще непонятно, зачем, для кого и для чего"

Булыкин о своем кредо
Что за бред. Причём здесь пропаганда. Просто нравится бегать людям и проверяют возможности человеческого тела, на свой страх и риск. И многие вещи люди делают за идею, а не за деньги. Тут видимо Булыкину не понять 🤷🏻
он в варюжках играл, когда было около ноля)))
А разве не пропаганда, когда из каждого утюга новости вылетают о его марафонах в пустыне, в мороз? Когда о чем то много говорят это и есть пропаганда.
Смертин ничего такого не пропагандирует, он рассказывает о своем опыте и это интересно
- То ли дело - пропагандировать власть. Это и полезно, и безопасно, - добавил Говорящая Голова Булыкин
Этот за три рубля и в церкви пёрнет
Смертин уже сто раз говорил, что делает это для себя. Его прет. Он испытывает себя. Ни разу не слышал, чтобы он это пропагандировал. У него спрашивают, он отвечает.
Кайф преодолеть трудности через немогу. Бежать, прыгать с высоток или не жрать. У каждого третьего физкультурника свой бзиг. Надо чем-то заняться от безделья. Я например в темпе хожу километрами без остановки и одновременно делаю круговые махи руками. Это тяжело. Эффект для здоровья потрясающий. Нет лишнего веса,давление уже 2 года в норме. прет
Дубалыкину лишь бы миллионы
булыкин бы задался вопросом, кого люди уважают из них двоих, а кому бы не прочь и в лицо плюнуть
+ и 💯
Что же у тебя в голове, Булыкин?
Наземные локомоции.
до сих пор локомоцируют
