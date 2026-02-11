  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фабио Капелло: «Роналду – великий бомбардир, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо. Его нельзя сравнивать с этими тремя»
245

Фабио Капелло: «Роналду – великий бомбардир, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо. Его нельзя сравнивать с этими тремя»

Фабио Капелло: у Роналду нет гения Месси, Марадоны и Роналдо.

Бывший тренер клубов Серии А, «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал, что отличает Лионеля Месси от Криштиану Роналду.

«Криштиану – великий бомбардир и невероятный спортсмен, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо.

Тот гений, которым обладают другие, отсутствует в Криштиану. Его нельзя сравнивать с этими тремя», – сказал Капелло в эфире передачи Hat-Trick на ON Sport.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoМЛС
logoКриштиану Роналду
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoФабио Капелло
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРоналдо
logoДиего Марадона
245 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо, Фабио, всё по полочкам для персофанов Рона!
Ответ MagicWithoutBorders
Спасибо, Фабио, всё по полочкам для персофанов Рона!
Согласен. Я конечно не настолько стар, но даже Марадона решал матчи. Но Месси лучший без сомнения
Ответ Авторитетное Мнение
Согласен. Я конечно не настолько стар, но даже Марадона решал матчи. Но Месси лучший без сомнения
Роналдо тоже неплохо так решал) Вообще у Роналду больше мячей в плейоф ЛЧ чем у Месси
Великий бомбардир это Рауль, Ван Нистелрой/Перси, Ибра… а КР7 это уникальнейший футболист, по праву входящий в топ самых самых за всю историю футбола 😉
Ответ Женька Овомоела
Великий бомбардир это Рауль, Ван Нистелрой/Перси, Ибра… а КР7 это уникальнейший футболист, по праву входящий в топ самых самых за всю историю футбола 😉
Комментарий скрыт
Ответ Женька Овомоела
Великий бомбардир это Рауль, Ван Нистелрой/Перси, Ибра… а КР7 это уникальнейший футболист, по праву входящий в топ самых самых за всю историю футбола 😉
Комментарий удален пользователем
Как показывают холивары на спортце, болельщики делятся на две категории: те, кто смотрят на футбольное поле и те, кто смотрят страницы в википедии. Неудивительно, что в их мироощущении есть серьезные различия. Все же это разные способы взаимодействия с вселенной, так сказать :))
Ответ NoThanks
Как показывают холивары на спортце, болельщики делятся на две категории: те, кто смотрят на футбольное поле и те, кто смотрят страницы в википедии. Неудивительно, что в их мироощущении есть серьезные различия. Все же это разные способы взаимодействия с вселенной, так сказать :))
ирония в том что и по помлужному списку виктпедии Лео намного лучше
Ответ Абдул Абакаев
ирония в том что и по помлужному списку виктпедии Лео намного лучше
Да, это и правда забавно :)
Восхищаться только теми кому Боженька дал огромный талант, при этом считать какой-то неполноценностью всю ту гигантскую работу, которую проделал тот же Криштиану, чтобы добиться того что он имеет, это какая-то пошлятина если честно. Месси и Криштиану не сравнимы только потому, что имеют разные сильные стороны, в остальном, на сегодняшний день, они величайшие игроки группы атаки 21 века
Ответ Комиссар Мозер
Восхищаться только теми кому Боженька дал огромный талант, при этом считать какой-то неполноценностью всю ту гигантскую работу, которую проделал тот же Криштиану, чтобы добиться того что он имеет, это какая-то пошлятина если честно. Месси и Криштиану не сравнимы только потому, что имеют разные сильные стороны, в остальном, на сегодняшний день, они величайшие игроки группы атаки 21 века
Ты можешь восхищаться хоть стулом на кухне. Дядя тренер сказал лишь что не нужно сравнивать Роналду с Месси, это разные уровни
Ответ Mr. PresiDent
Ты можешь восхищаться хоть стулом на кухне. Дядя тренер сказал лишь что не нужно сравнивать Роналду с Месси, это разные уровни
В том то и дело, что нет никаких разных уровней. Есть один - высочайший относительно всех других, но с двумя разными путями к нему. Всё остальное вкусовщина, а вкусовщину возводить в абсолют довольно глупая затея. Так что если не нравятся стулья на кухне, можешь элегантно сидеть на кортах )
Капелло тоже великий тренер но его нельзя сравнить с Липпи, Фергюсон , Гвардиола
Ответ Адам_1116986926
Капелло тоже великий тренер но его нельзя сравнить с Липпи, Фергюсон , Гвардиола
Гвардиола великий? Тренировал только самые лучшие клубы с супер игроками и тем же Месси.
Ответ Spartakus1984
Гвардиола великий? Тренировал только самые лучшие клубы с супер игроками и тем же Месси.
В принципе верно, убираем Гвардиолу ставим вместо него Моуриньо
Ну, если КР7, не обладая гением Марадоны и Роналдо, тем не менее намного опередил их по всем фронтам, и забрал столько титулов и ЗМ в эпоху "гениального" Месси, то тем более это почетно, если трудом он добил ту недостающую часть гениальности. Как футбольный профи атлет, КР7 вне конкуренции. Другие его ипостаси уберем за скобки.
Ответ Ruslan3132
Ну, если КР7, не обладая гением Марадоны и Роналдо, тем не менее намного опередил их по всем фронтам, и забрал столько титулов и ЗМ в эпоху "гениального" Месси, то тем более это почетно, если трудом он добил ту недостающую часть гениальности. Как футбольный профи атлет, КР7 вне конкуренции. Другие его ипостаси уберем за скобки.
Не трудом, а админресурсом.
Ушел из Реала, забыл про большие трофеи.
Да и уже не отменяют голосование на зм и не настаивают переголосовать.
Ответ Domian
Не трудом, а админресурсом. Ушел из Реала, забыл про большие трофеи. Да и уже не отменяют голосование на зм и не настаивают переголосовать.
да да, успокаивайте так себя.
0+0 у атакующего игрока в плей-офф пяти (!!!!) ЧМ.
Этот уникальный рекорд Кришти не будет побит никогда.
Даже Нойер не смог - у него есть голевая передача в плей-офф ЧМ.
Ответ bel01
0+0 у атакующего игрока в плей-офф пяти (!!!!) ЧМ. Этот уникальный рекорд Кришти не будет побит никогда. Даже Нойер не смог - у него есть голевая передача в плей-офф ЧМ.
А какая результативность у Месси в плей-офф пяти ЧМ?
Ответ jinglebell999
А какая результативность у Месси в плей-офф пяти ЧМ?
У Месси в плей-офф всех ЧМ: 5+6

ассист Мексике 2010
ассист Швейцарии 2014
два ассиста Франции 2018
гол Австралии 2022
ассист Нидерландам 2022
гол Нидерландам 2022
гол Хорватии 2022
ассист Хорватии 2022
два гола Франции 2022

Месси всегда был заметен в ПО ЧМ)
Гель- сообщество возмущено словами Капелло!
У Роналдиньо есть
Слава Капелло чистой воды правда ☝🏼 когда смотришь игры Роналду,нужно ждать и надеятся,что партнёры создадут для него условия ! Выведут на пустые или заработают пенальти.
Но когда играют Месси или R9 это совсем другой уровень,это искусство,магия,талант и речь здесь не только про голы. На которых зациклена фан-база Криштиану.
Ответ Hella black
Слава Капелло чистой воды правда ☝🏼 когда смотришь игры Роналду,нужно ждать и надеятся,что партнёры создадут для него условия ! Выведут на пустые или заработают пенальти. Но когда играют Месси или R9 это совсем другой уровень,это искусство,магия,талант и речь здесь не только про голы. На которых зациклена фан-база Криштиану.
Ну конечно у Роналдо не было же партнеров в сборной Бразилии, когда они выиграли Германию в финале. А у Роналду прям, что не партнер в сборной, то гений. 4 Лиги Чемпионов Роналду взял наверно только за счет Кросса, и Модрича, да судей. Хватит чушь нести, Роналду может не эффектен, как бразилец, и Месси, но очевидно гений открытая, замыкания головой, штрафных, ударов из-за штрафной, один гол Арсеналу со штрафного с 40 метров чего стоит. Ла конечно Роналду не такой талант, ЛОЛ.
Ответ Maxim B_1116396718
Ну конечно у Роналдо не было же партнеров в сборной Бразилии, когда они выиграли Германию в финале. А у Роналду прям, что не партнер в сборной, то гений. 4 Лиги Чемпионов Роналду взял наверно только за счет Кросса, и Модрича, да судей. Хватит чушь нести, Роналду может не эффектен, как бразилец, и Месси, но очевидно гений открытая, замыкания головой, штрафных, ударов из-за штрафной, один гол Арсеналу со штрафного с 40 метров чего стоит. Ла конечно Роналду не такой талант, ЛОЛ.
Именно за счёт них.Ни до них в Реале, ни после вообще он ЛЧ не брал.А Манчестер был и без него очень хорош
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
14 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
29 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
34 минуты назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
36 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
24 минуты назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
29 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
47 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
48 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
49 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем