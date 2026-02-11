Фабио Капелло: «Роналду – великий бомбардир, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо. Его нельзя сравнивать с этими тремя»
Фабио Капелло: у Роналду нет гения Месси, Марадоны и Роналдо.
Бывший тренер клубов Серии А, «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал, что отличает Лионеля Месси от Криштиану Роналду.
«Криштиану – великий бомбардир и невероятный спортсмен, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо.
Тот гений, которым обладают другие, отсутствует в Криштиану. Его нельзя сравнивать с этими тремя», – сказал Капелло в эфире передачи Hat-Trick на ON Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
Ушел из Реала, забыл про большие трофеи.
Да и уже не отменяют голосование на зм и не настаивают переголосовать.
Этот уникальный рекорд Кришти не будет побит никогда.
Даже Нойер не смог - у него есть голевая передача в плей-офф ЧМ.
ассист Мексике 2010
ассист Швейцарии 2014
два ассиста Франции 2018
гол Австралии 2022
ассист Нидерландам 2022
гол Нидерландам 2022
гол Хорватии 2022
ассист Хорватии 2022
два гола Франции 2022
Месси всегда был заметен в ПО ЧМ)
Но когда играют Месси или R9 это совсем другой уровень,это искусство,магия,талант и речь здесь не только про голы. На которых зациклена фан-база Криштиану.