Фабио Капелло: «Роналду – великий бомбардир, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо. Его нельзя сравнивать с этими тремя»

Фабио Капелло: у Роналду нет гения Месси, Марадоны и Роналдо.

Бывший тренер клубов Серии А, «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал, что отличает Лионеля Месси от Криштиану Роналду .

«Криштиану – великий бомбардир и невероятный спортсмен, но у него нет гения Месси, Марадоны и Роналдо .

Тот гений, которым обладают другие, отсутствует в Криштиану. Его нельзя сравнивать с этими тремя», – сказал Капелло в эфире передачи Hat-Trick на ON Sport.