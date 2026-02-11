Рэшфорд не тренировался в общей группе «Барсы» за день до матча с «Атлетико»

Маркус Рэшфорд не тренировался в общей группе перед матчем с «Атлетико».

Участие форварда «Барселоны» Маркуса Рэшфорда в матче Кубка Испании против «Атлетико» находится под вопросом.

Как сообщает Diario Sport, на сегодняшней тренировке каталонцев Рэшфорд не занимался в общей группе. По словам представителей «Барселоны», англичанин с разрешения клуба работал в тренажерном зале.

Первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдет в четверг на стадионе «Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени.