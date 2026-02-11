Рэшфорд не тренировался в общей группе «Барсы» за день до матча с «Атлетико»
Маркус Рэшфорд не тренировался в общей группе перед матчем с «Атлетико».
Участие форварда «Барселоны» Маркуса Рэшфорда в матче Кубка Испании против «Атлетико» находится под вопросом.
Как сообщает Diario Sport, на сегодняшней тренировке каталонцев Рэшфорд не занимался в общей группе. По словам представителей «Барселоны», англичанин с разрешения клуба работал в тренажерном зале.
Первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдет в четверг на стадионе «Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
2 комментария
Значит Ольмо или Фермин на фланге ,а Касадо в центр
Плохая новость . Надеюсь с ним всё нормально. Сейчас каждый игрок важен и нужен .
