  Алексей Смертин: «Суточный бег – мой единственный шанс выполнить норматив мастера спорта, 240 километров. Стартую 1 мая в 10 часов – мой день рождения и время, когда родился»
Алексей Смертин: «Суточный бег – мой единственный шанс выполнить норматив мастера спорта, 240 километров. Стартую 1 мая в 10 часов – мой день рождения и время, когда родился»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин заявил о планах выполнить норматив мастера спорта в суточном беге.

– Беспокойство вызывает именно ОДА – опорно-двигательный аппарат. Как тащить тело сутки? И вроде скорость для меня понятна, я должен за час пробегать десять километров. Но до сих пор самый длительный забег у меня был по Сахаре. Это была многодневка с рюкзаком, иногда приходилось карабкаться, иногда – идти пешком, но именно бежал я подряд 82 километра на протяжении 12 часов 20 минут. А здесь – вдвое дольше. Пока не знаю, как, но я к этому иду.

Оймякон дал мне очень большие эмоции. И они бурлили во мне еще несколько дней – до тех пор, пока я не очухался и не встретился с Головиным, чтобы обсудить дальнейшие планы и подготовку к «Ночи Москвы» 31 января (в итоге Смертин ее бежать не стал, решил поберечь заживающий палец – Спортс’‘). Ее проводят те же организаторы, что и суточный бег. Шесть часов по кругу ночью в манеже в Крылатском. Для «суточников» это некий контрольный забег, где они проверяют многие аспекты подготовки – в частности питание, как оно переваривается желудком. Потому что есть выражение: «Марафон бегут ногами, ультрамарафон – головой, а суточный бег – желудком».

– Почему?

– Для спортсменов готовится специальное питание, чистые углеводы, и ты должен потреблять их очень много, иначе встанешь на трассе. 24 часа без остановки – это все-таки очень много. А у меня к тому же есть конкретная цель. Суточный бег – это единственная дисциплина, в которой у меня есть шанс выполнить норматив мастера спорта. Это 240 км. Кандидат в мастера – 220.

Дистанцию в сто километров я уже не пробегу так быстро, как требуется для мастера спорта, не говоря уже о марафоне. Но в моем возрасте и с моей наработанной выносливостью и головой с нормативом суточного бега справиться, считаю, реально. Знаю это потому, что 26 часов подряд играл в футбол и представляю, как держать тело под нагрузкой такое время.

К тому же эта амбиция подкрепляется подготовкой и уверенностью тренера во мне. Я и подумал – почему бы не попробовать? Суточный бег будет 1 мая, на стадионе, если не ошибаюсь, в Измайлове. Представляешь, в мой день рождения. Стартую в 10 утра – время, когда я родился. Правда, по барнаульскому времени, а старт – по московскому. А заканчиваю в 10 утра на следующий день, – сказал Смертин.

50 км в 50 лет при почти -50°C: приключения Смертина в Оймяконе – как это преодолеть

Смертин думает пробежать 240 км за сутки и стать мастером спорта по легкой атлетике: «Потребуется темп 6 мин/км, из-за пауз на еду придется бежать быстрее. 6:28 мин/км для КМС – достижимо»

Источник: «Спорт-Экспресс»
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У него есть родные? Может закрыть мужика? Сам себя гробит.
Ответ Антон Фалафель
У него есть родные? Может закрыть мужика? Сам себя гробит.
Родные не догонят его.
Ответ Антон Фалафель
У него есть родные? Может закрыть мужика? Сам себя гробит.
Ну может хочет человек умереть занимаясь своим любимым делом) фанатики как правило все такие . Кто мы, чтобы его осуждать за этот выбор
Суточный бег будет 1 мая, на стадионе

Там голова не закружится? Кругов тыщу бежать...
Ответ serginn
Суточный бег будет 1 мая, на стадионе Там голова не закружится? Кругов тыщу бежать...
Наоборот в таких дисциплинах монотонность наматывания кругов повзоляет сосредоточиться на организме, дыхании, темпе. Я например с палками хожу и мне в половину проще и удобнее намотать 15 кругов на стадионе, чем пройти 5 километров по набережной.
Для Смертина это печально кончится. К этому, боюсь, все идёт
Ответ Иван Никулин_1116720319
Для Смертина это печально кончится. К этому, боюсь, все идёт
с головой там уже все плохо видимо, я не понимаю восклицаний и восхищений. Спорт, движение это жизнь, это правда круто и помогает себя чувствовать и выглядеть лучше

Но шиза с забегами по пустыням и ледяным адам, где можно отморозить конечности это не спорт вообще.
Мне кажется он и во сне бегает. Типа как кошки, которые охотятся во снах😀
Смертин - это Федор Конюхов в мире бега.
Утро 1 мая. 10 утра. Я бегу. Все думают, я спортсмен... а я к Лёхе бегу бухать.
Дайте ему уже мастера спорта за общие заслуги, у человека явно уже фиксация пошла на эту тему.
Сутки бегать по кругу -- это же с ума сойти можно
Интересно, эти новости про него кому то нужны?
Интересно, от чего бегает? И к чему прибежит?
