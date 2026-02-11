Алексей Смертин: «Суточный бег – мой единственный шанс выполнить норматив мастера спорта, 240 километров. Стартую 1 мая в 10 часов – мой день рождения и время, когда родился»

Смертин: суточный бег – мой единственный шанс выполнить норматив мастера спорта.

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин заявил о планах выполнить норматив мастера спорта в суточном беге.

– Беспокойство вызывает именно ОДА – опорно-двигательный аппарат. Как тащить тело сутки? И вроде скорость для меня понятна, я должен за час пробегать десять километров. Но до сих пор самый длительный забег у меня был по Сахаре. Это была многодневка с рюкзаком, иногда приходилось карабкаться, иногда – идти пешком, но именно бежал я подряд 82 километра на протяжении 12 часов 20 минут. А здесь – вдвое дольше. Пока не знаю, как, но я к этому иду.

Оймякон дал мне очень большие эмоции. И они бурлили во мне еще несколько дней – до тех пор, пока я не очухался и не встретился с Головиным, чтобы обсудить дальнейшие планы и подготовку к «Ночи Москвы» 31 января (в итоге Смертин ее бежать не стал, решил поберечь заживающий палец – Спортс’‘). Ее проводят те же организаторы, что и суточный бег. Шесть часов по кругу ночью в манеже в Крылатском. Для «суточников» это некий контрольный забег, где они проверяют многие аспекты подготовки – в частности питание, как оно переваривается желудком. Потому что есть выражение: «Марафон бегут ногами, ультрамарафон – головой, а суточный бег – желудком».

– Почему?

– Для спортсменов готовится специальное питание, чистые углеводы, и ты должен потреблять их очень много, иначе встанешь на трассе. 24 часа без остановки – это все-таки очень много. А у меня к тому же есть конкретная цель. Суточный бег – это единственная дисциплина, в которой у меня есть шанс выполнить норматив мастера спорта. Это 240 км. Кандидат в мастера – 220.

Дистанцию в сто километров я уже не пробегу так быстро, как требуется для мастера спорта, не говоря уже о марафоне. Но в моем возрасте и с моей наработанной выносливостью и головой с нормативом суточного бега справиться, считаю, реально. Знаю это потому, что 26 часов подряд играл в футбол и представляю, как держать тело под нагрузкой такое время.

К тому же эта амбиция подкрепляется подготовкой и уверенностью тренера во мне. Я и подумал – почему бы не попробовать? Суточный бег будет 1 мая, на стадионе, если не ошибаюсь, в Измайлове. Представляешь, в мой день рождения. Стартую в 10 утра – время, когда я родился. Правда, по барнаульскому времени, а старт – по московскому. А заканчиваю в 10 утра на следующий день, – сказал Смертин.

