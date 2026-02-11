  • Спортс
  • Фалькао о «Золотом мяче»: «Мечтал выиграть его, но я из поколения Роналду и Месси. Финишировать позади таких игроков – это многое значит. Не каждый сможет рассказать такое внукам»
Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Колумбии Радамель Фалькао рассказал, что мечтал выиграть «Золотой мяч».

Фалькао занял 5-е место по итогам голосования в 2012 году, уступив Лионелю Месси, Криштиану Роналду, Андресу Иньесте и Хави.

«Финишировать позади таких игроков – это многое значит. Особенно с учетом того, что я играл за «Атлетико», который восстанавливал команду после ухода Агуэро и Форлана. Сезон был трудным, пока Диего Симеоне не сменил Грегорио Мансано. 

Не каждый футболист сможет рассказать такое своим внукам (смеется). Я, конечно, мечтал выиграть «Золотой мяч», но я из поколения Криштиану и Месси. За два года, проведенных в Испании, я забил 24 и 28 голов в Ла Лиге. Без них я бы стал лучшим бомбардиром (улыбается). Думаю, я никогда не был так силен, как во время своего второго сезона в «Атлетико», – сказал Фалькао.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
19 комментариев
Тигр был великолепен на пике. Помню, его переход в потрясающей форме в середняк "Монако" в 2013 году был суперсенсацией со знаком минус. Там какие-то контрактно-агентские схемы были задействованы вроде. А потом его сломали в матче кубка Франции с какой-то провинциальной командой из бог знает какого дивизиона, в результате чего он выбыл на полгода и пропустил ЧМ2014, а после травмы Радамель уже никогда не был прежним.
Тигр был великолепен на пике. Помню, его переход в потрясающей форме в середняк "Монако" в 2013 году был суперсенсацией со знаком минус. Там какие-то контрактно-агентские схемы были задействованы вроде. А потом его сломали в матче кубка Франции с какой-то провинциальной командой из бог знает какого дивизиона, в результате чего он выбыл на полгода и пропустил ЧМ2014, а после травмы Радамель уже никогда не был прежним.
Он переходил в команду которая только вернулась в Л1 из Л2.
«Мечтал выиграть Золотой мяч».
А мы мечтали, чтобы он приехал …
Бесспорно был один из лучших футболистов в мире в своё время.Его голы были как услада для глаз.
Очередной рецидив крестов конечно сильно пошатнул его позиции. Как и странный выбор для продолжения карьеры, сначала пошёл в Атлетико, не играющий в ЛЧ, потом в Монако, который только начинал свой рост, а Фалькао на тот момент уже был состоявшимся игроком. Что тут можно сказать, улицы тебя не забудут, Радамель. Для меня один из любимейших напов своего времени, вообще без слабых мест, голевое чутьё, игра головой, завершение с обеих ног. Когда Порту взял ЛЕ в 2011, в моём дворе имя Фалькао стало нарицательным для тех кто много забивал)
Очередной рецидив крестов конечно сильно пошатнул его позиции. Как и странный выбор для продолжения карьеры, сначала пошёл в Атлетико, не играющий в ЛЧ, потом в Монако, который только начинал свой рост, а Фалькао на тот момент уже был состоявшимся игроком. Что тут можно сказать, улицы тебя не забудут, Радамель. Для меня один из любимейших напов своего времени, вообще без слабых мест, голевое чутьё, игра головой, завершение с обеих ног. Когда Порту взял ЛЕ в 2011, в моём дворе имя Фалькао стало нарицательным для тех кто много забивал)
По сути он был почти рабом своего агента. Уже в момент перехода в Атлетико об этом много писали
По сути он был почти рабом своего агента. Уже в момент перехода в Атлетико об этом много писали
да, точно, так оно и было...
Если бы ты мечтал не перешел в б Монако..
Абсолютно грандиозный нападающий. В пиковой своей версии на стыке десятилетий - уровень топ3 страйкеров 21 века.
К на не приехал
Зря все-таки Фалькао в Спартак не приехал
А Модрич смог.
А Модрич смог.
Лука и ныне ведь "может" - и играет в топ5 чемпионате в не самом плохом клубе и на 2м месте идут. И мягко говоря - управляет командой на поле. Возможно, местами больше Аллегри.
В принципе, в голосованиях на ЗМ подавляющее большинство футболистов, игравших в данную эпоху, оказывались позади Месси и Роналду. Так что тут хвастаться особо нечем. Вот оказаться сразу за ними (т.е. на 3-ем месте по итогам голосования) или тем паче опередить кого-то из них (или обоих сразу) - вот тут есть чем похвастаться...
