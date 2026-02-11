Фалькао о «Золотом мяче»: «Мечтал выиграть его, но я из поколения Роналду и Месси. Финишировать позади таких игроков – это многое значит. Не каждый сможет рассказать такое внукам»
Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Колумбии Радамель Фалькао рассказал, что мечтал выиграть «Золотой мяч».
Фалькао занял 5-е место по итогам голосования в 2012 году, уступив Лионелю Месси, Криштиану Роналду, Андресу Иньесте и Хави.
«Финишировать позади таких игроков – это многое значит. Особенно с учетом того, что я играл за «Атлетико», который восстанавливал команду после ухода Агуэро и Форлана. Сезон был трудным, пока Диего Симеоне не сменил Грегорио Мансано.
Не каждый футболист сможет рассказать такое своим внукам (смеется). Я, конечно, мечтал выиграть «Золотой мяч», но я из поколения Криштиану и Месси. За два года, проведенных в Испании, я забил 24 и 28 голов в Ла Лиге. Без них я бы стал лучшим бомбардиром (улыбается). Думаю, я никогда не был так силен, как во время своего второго сезона в «Атлетико», – сказал Фалькао.
