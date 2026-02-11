Фалькао о «Золотом мяче»: «Мечтал выиграть его, но я из поколения Роналду и Месси. Финишировать позади таких игроков – это многое значит. Не каждый сможет рассказать такое внукам»

Фалькао: я мечтал выиграть «Золотой мяч», но я из поколения Месси и Роналду.

Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Колумбии Радамель Фалькао рассказал, что мечтал выиграть «Золотой мяч».

Фалькао занял 5-е место по итогам голосования в 2012 году, уступив Лионелю Месси, Криштиану Роналду , Андресу Иньесте и Хави.

«Финишировать позади таких игроков – это многое значит. Особенно с учетом того, что я играл за «Атлетико», который восстанавливал команду после ухода Агуэро и Форлана . Сезон был трудным, пока Диего Симеоне не сменил Грегорио Мансано.

Не каждый футболист сможет рассказать такое своим внукам (смеется). Я, конечно, мечтал выиграть «Золотой мяч», но я из поколения Криштиану и Месси. За два года, проведенных в Испании , я забил 24 и 28 голов в Ла Лиге. Без них я бы стал лучшим бомбардиром (улыбается). Думаю, я никогда не был так силен, как во время своего второго сезона в «Атлетико», – сказал Фалькао.