  • «Тоттенхэм» уволил Франка: «Результаты привели совет директоров к выводу о необходимости изменений». Клуб идет 16-м в АПЛ
95

«Тоттенхэм» уволил главного тренера.

Томас Франк покинул «Тоттенхэм». 

Лондонский клуб объявил об отставке 52-летнего специалиста. Он возглавлял «шпор» с июня 2025 года. 

«Томас был назначен в июне 2025 года, и мы были полны решимости предоставить ему время и поддержку, необходимые для совместного построения будущего. Однако результаты и показатели привели совет директоров к выводу о необходимости изменений на данном этапе сезона.

На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему всяческих успехов в будущем», – говорится в заявлении клуба.

«Тоттенхэм» не выиграл ни одного из восьми последних матчей в АПЛ и одержал лишь две победы в 17 последних играх лиги. Вчера он уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2. 

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков после 26 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Тоттенхэма»
logoТомас Франк
logoпремьер-лига Англия
отставки
logoТоттенхэм
Гари Рэднап главный . Крауч и Ван дер Варт , помощники .
Ответ gallaher ld
А как же Нико Кранчар?)
Ответ The Don Killuminati
Ну и Чорлуку туда же тогда
Ну тут однозначно должны приглашать де Дзерби.
Человек, который только что залег на дно (таблицы ЛЧ) в Брюгге, обязан возглавить Тоттенхэм.
Ответ ostap&mio&dio
Брюгге дыра😁
Ответ ostap&mio&dio
Очень хорошо))
Странно, что его раньше не уволили
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Так ничего не изменится. Они еле состав набирают на матч, большая часть игроков в лазарете, включая лидеров.
В прошлом сезоне было тоже самое.

Им бы для начала медиков поменять и тренеров по физ подготовке.
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ничего странного !
Ждали пока освободится Де Дзерби в Марселе , а теперь - рокировочка !
ираола, гласнер, де дзерби - надеюсь шпоры продолжат проверять тренеров
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Ответ Denosaur
В смысле? Как? Когда?
Примеры Брайтона и Брентфорда показывают что тренер там лишь винтик и не самый важный. Важна сама система. Так что брать оттуда сверкнувших тренеров большой риск.
Ответ Евгений Сидоров
Да, Брентфорд взял не самого известного тренера и результаты даже лучше, игроки также раскрываются. Брайтон берёт молодых интересных тренеров, но всё же и там система определяющий фактор, как и сильная селекция. Думаю, шпоры ошиблись, посмотрим учтут ли они свои ошибки при выборе нового тренера.
На пару месяцев запоздали с решением
Руководству «шпор» надо было Конте вторым тренером назначить. Франк бы руководил командой в ЛЧ, Конте - в АПЛ…
Ответ q4v24z74n5
а идея то весьма неплохая
Тут уже нужен Биг Сэм, штоб не вылететь.
Ответ Антон Фалафель
рано, надо ещё туров 6-8, а там и Сэм подъедет
Удивительно, но второй год подряд шпоры с разными тренерами имеют идентичные показатели: успешно идут в еврокубках и валятся в чемпионате.
Ответ Vardy15
Тренеры меняются, а диета то одна и та же)
