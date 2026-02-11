«Тоттенхэм» уволил Франка: «Результаты привели совет директоров к выводу о необходимости изменений». Клуб идет 16-м в АПЛ

«Тоттенхэм» уволил главного тренера.

Томас Франк покинул «Тоттенхэм ».

Лондонский клуб объявил об отставке 52-летнего специалиста. Он возглавлял «шпор» с июня 2025 года.

«Томас был назначен в июне 2025 года, и мы были полны решимости предоставить ему время и поддержку, необходимые для совместного построения будущего. Однако результаты и показатели привели совет директоров к выводу о необходимости изменений на данном этапе сезона.

На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему всяческих успехов в будущем», – говорится в заявлении клуба.

«Тоттенхэм» не выиграл ни одного из восьми последних матчей в АПЛ и одержал лишь две победы в 17 последних играх лиги. Вчера он уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков после 26 туров.