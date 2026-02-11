  • Спортс
  • Глава ICE Лайонс отказался приостанавливать операции агентства на время ЧМ-2026: «Мы стремимся обеспечить безопасность каждого»
9

Глава ICE Лайонс отказался приостанавливать операции агентства на время ЧМ-2026: «Мы стремимся обеспечить безопасность каждого»

Иммиграционная полиция США не прекратит операции на время ЧМ-2026.

Глава Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Тодд Лайонс отказался приостанавливать деятельность службы на время ЧМ-2026.

Ранее организация Football Supporters Europe (FSE) заявила о серьезной обеспокоенности «милитаризацией» американских сил правопорядка на фоне подготовки к чемпионату мира-2026. Поводом стали события в Миннеаполисе, где в течение января двое граждан США были застрелены сотрудниками федеральной иммиграционной службы США (ICE) в ходе операций, связанных с кампанией администрации Дональда Трампа по ужесточению контроля за нелегальной миграцией.

Во время слушаний в Конгрессе США во вторник член Палаты представителей от штата Нью-Джерси Нелли Пу предложила Лайонсу взять на себя обязательство приостановить операции ICE в период проведения чемпионата мира. Глава агентства ответил отказом.

«ICE стремится обеспечить безопасность каждого, кто будет находиться на площадках», – заявил Лайонс.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoЧМ-2026
Политика
болельщики
logoСборная США по футболу
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"наше гестапо работает без выходных" - добавил Лайонс
Ответ Любезный Коссутий
"наше гестапо работает без выходных" - добавил Лайонс
ну, как и в нашей стране, собсна
и в Китае, и в СевКорее той же, да и вообще везде
Приедешь так на ЧМ, тебя ещё и застрелят блин. Лучше в Мексику поехать, благо с Россией безвиз. И есть, что в Мексике посмотреть.🇲🇽🇲🇽🇲🇽
Ответ Максим Черкашин
Приедешь так на ЧМ, тебя ещё и застрелят блин. Лучше в Мексику поехать, благо с Россией безвиз. И есть, что в Мексике посмотреть.🇲🇽🇲🇽🇲🇽
Смотрите чтобы потом за вас картели выкуп не требовали 😂
Ответ Максим Черкашин
Приедешь так на ЧМ, тебя ещё и застрелят блин. Лучше в Мексику поехать, благо с Россией безвиз. И есть, что в Мексике посмотреть.🇲🇽🇲🇽🇲🇽
в Мексике тебя местные просто обберут до нитки, если ещё не пристрелят при этом
ты бы ещё в Бразилию собрался)
