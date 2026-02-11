Глава ICE Лайонс отказался приостанавливать операции агентства на время ЧМ-2026: «Мы стремимся обеспечить безопасность каждого»

Иммиграционная полиция США не прекратит операции на время ЧМ-2026.

Глава Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Тодд Лайонс отказался приостанавливать деятельность службы на время ЧМ-2026.

Ранее организация Football Supporters Europe (FSE) заявила о серьезной обеспокоенности «милитаризацией» американских сил правопорядка на фоне подготовки к чемпионату мира-2026. Поводом стали события в Миннеаполисе, где в течение января двое граждан США были застрелены сотрудниками федеральной иммиграционной службы США (ICE) в ходе операций, связанных с кампанией администрации Дональда Трампа по ужесточению контроля за нелегальной миграцией.

Во время слушаний в Конгрессе США во вторник член Палаты представителей от штата Нью-Джерси Нелли Пу предложила Лайонсу взять на себя обязательство приостановить операции ICE в период проведения чемпионата мира. Глава агентства ответил отказом.

«ICE стремится обеспечить безопасность каждого, кто будет находиться на площадках», – заявил Лайонс.