«Марсель» рассматривает кандидатуру Консейсау на пост главного тренера. Отступные Сержиу в «Аль-Иттихаде» – 4,5 млн евро (Себастьян Дени)

«Марсель» может назначить Сержиу Консейсау.

«Марсель» рассматривает возможность назначения Сержиу Консейсау .

Ранее клуб объявил об отставке Роберто Де Дзерби с поста главного тренера.

Руководство клуба высоко ценит португальского специалиста, однако на данный момент переговоров с ним не ведется, передает журналист Себастьян Дени. Отмечается, что «Марсель » пытался назначить Консейсау до назначения Де Дзерби в 2024 году.

Также сообщается, что сумма отступных Консейсау в «Аль-Иттихаде » составляет 4,5 млн евро.