«Марсель» рассматривает кандидатуру Консейсау на пост главного тренера. Отступные Сержиу в «Аль-Иттихаде» – 4,5 млн евро (Себастьян Дени)
«Марсель» может назначить Сержиу Консейсау.
«Марсель» рассматривает возможность назначения Сержиу Консейсау.
Ранее клуб объявил об отставке Роберто Де Дзерби с поста главного тренера.
Руководство клуба высоко ценит португальского специалиста, однако на данный момент переговоров с ним не ведется, передает журналист Себастьян Дени. Отмечается, что «Марсель» пытался назначить Консейсау до назначения Де Дзерби в 2024 году.
Также сообщается, что сумма отступных Консейсау в «Аль-Иттихаде» составляет 4,5 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль журналиста Себастьяна Дени в X
