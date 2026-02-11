  • Спортс
  «Тоттенхэм» уволил Франка. Клуб не выиграл ни одного из 8 последних матчей в АПЛ и идет 16-м (The Athletic)
«Тоттенхэм» уволил Франка. Клуб не выиграл ни одного из 8 последних матчей в АПЛ и идет 16-м (The Athletic)

Томас Франк покинет «Тоттенхэм».

Лондонский клуб принял решение об увольнении 52-летнего специалиста, сообщает The Athletic. «Шпоры» не выиграли ни одного из восьми последних матчей в АПЛ и одержали лишь две победы в 17 последних играх лиги. Вчера они уступили «Ньюкаслу» со счетом 1:2. 

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков после 26 туров. Франк возглавлял команду с июня 2025 года.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
62 комментария
Рановато уволили, надо было дать шанс довести до Чемпионшипа )
Вы бы ребята знали какой праздник царит в соц сетях, чатах и пабликах шпор.
Наконец-то, боже
Когда Постекоглу уходил то же самое было? Просто интересно для сравнения.
Не могли на полторы недели позже уволить???
А что никто не писал о Франке в таком ключе, пока он Брентфорд тренировал? За полгода он в физрука превратился? Я понимаю, что дела у Тоттенхэма плохи и всё идёт к отставке. Это судьба любого тренера, у которого результаты на данный момент плачевные. Но это не повод говорить о полной профнепригодности тренера. Почти у всех тренеров из топ-чемпионатов есть и успехи в работе, и неудачи, но это не значит что все вокруг физруки.
Я писал подобное во время его назначения в клуб, но его фанатов было больше
Де Дзерби ин.
Комментарий скрыт
Физрук с большой буквы Ф. Ужасная игра команды, отсутствие даже намека на мысль в игре, а последние 3-4 полная безнадёга. Чем-то напомнил Спартак времён Кононова.
Сейчас шпорам будет тяжело, но возможно импульс после встряски из-за смены тренера должен помочь команде.
Ура,самый плохой тренер на моей памяти,даже хуже Хуанде Рамоса.вообще нулевая атака,Тоттенхэм никогда не был настолько безликой командой,как при Франке
Кого нанимать? Тут два варианта Алонсо и Рэднапп... они то не будут цацкаця с раздевалкой и лидерами... леща выпишут и в бой, а если опять либералов нанимать, то эффекта не будет... Почеттино пусть остается в прошлом, как красивый момент в жизни ТТХ
Как раз Де Дзерби освободился.
Франк неприятно удивил убогим футболом, казалось, это системный и перспективный тренер
могли бы уволить 23его февраля, ну что за спешка???
