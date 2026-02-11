«Тоттенхэм» уволил Франка. Клуб не выиграл ни одного из 8 последних матчей в АПЛ и идет 16-м (The Athletic)

Томас Франк покинет «Тоттенхэм».

Томас Франк покидает пост главного тренера «Тоттенхэма ».

Лондонский клуб принял решение об увольнении 52-летнего специалиста, сообщает The Athletic. «Шпоры» не выиграли ни одного из восьми последних матчей в АПЛ и одержали лишь две победы в 17 последних играх лиги. Вчера они уступили «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков после 26 туров. Франк возглавлял команду с июня 2025 года.