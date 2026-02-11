  • Спортс
  Араухо о хейте в соцсетях: «Жена сказала, что нашим дочерям желали смерти. В таких ситуациях ты видишь, насколько безумно общество. Тяжело, когда это затрагивает твою семью»
Араухо о хейте в соцсетях: «Жена сказала, что нашим дочерям желали смерти. В таких ситуациях ты видишь, насколько безумно общество. Тяжело, когда это затрагивает твою семью»

Рональд Араухо: в соцсетях желали смерти моим дочерям.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о хейте в социальных сетях.

– Какое влияние оказала критика, которую вы получили в социальных сетях, на ваше состояние?

– Я старался избегать этого, но в итоге это доходит до тебя через друга, брата, твою семью... Я пытаюсь оградить себя, но когда это затрагивает твою семью, это разрушительно. Это затрагивает твою жену, твоего отца, твоих братьев и сестер... Возможно, люди не могут задеть тебя напрямую, но они знают, что могут это сделать, нацелившись на твою семью.

Позвольте мне рассказать вам кое-что, чтобы проиллюстрировать масштаб происходящего. Я помню, как однажды мы с женой пили мате. Я увидел, как изменилось выражение ее лица, когда она посмотрела на свой телефон, и на ее глазах проступили слезы. Я спросил ее, что она увидела, что произошло. «Я не понимаю зла людей, они желают смерти нашим дочерям», – сказала она мне.

Когда ситуация достигает такого уровня, ты многое переосмысливаешь, ты видишь, насколько безумным является общество или насколько безумны люди в социальных сетях. Это может не касаться тебя напрямую, но страдает ваша семья, страдают твоя мать и твоя жена, твои братья и сестры. Очевидно, что им придется привыкнуть, потому что, к сожалению, таков мир, в котором мы сегодня живем, но когда это затрагивает семью, это тяжело, – сказал Араухо. 

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Согласно данным ВОЗ, примерно каждый восьмой человек в мире живет с диагностированным психическим расстройством. Если переводить это в проценты от общего населения (включая взрослых и детей), то это около 12–15%.
А сколько еще просто тупых без псих.проблем.
Это к вопросу про человеколюбие и мир розовых поней.
Ответ Александр Охотко
Согласно данным ВОЗ, примерно каждый восьмой человек в мире живет с диагностированным психическим расстройством. Если переводить это в проценты от общего населения (включая взрослых и детей), то это около 12–15%. А сколько еще просто тупых без псих.проблем. Это к вопросу про человеколюбие и мир розовых поней.

На спортсе как будто особая концентрация таких товарищей собралась
На спортсе как будто особая концентрация таких товарищей собралась
Ответ Александр Охотко
Страшно жить, очень страшно. Тут новость прочитал, что болельщик МЮ не стрижётся, пока МЮ не выиграет 5 матчей подряд, и оказывается у него есть подписчики, его уважают, лайки ставят )) Даже тут на Спортсе есть такие донья, которые это всё поддерживают, чёрт, почему они такие ? Может их как-то исследовать надо, изучение таких феноменов точно принесло бы пользу человечеству
Страшно жить, очень страшно. Тут новость прочитал, что болельщик МЮ не стрижётся, пока МЮ не выиграет 5 матчей подряд, и оказывается у него есть подписчики, его уважают, лайки ставят )) Даже тут на Спортсе есть такие донья, которые это всё поддерживают, чёрт, почему они такие ? Может их как-то исследовать надо, изучение таких феноменов точно принесло бы пользу человечеству
Как правило все эти гадости в соцсетях пишут трусы по жизни так как используют никнеймы ... потому что в реальности прилетело бы за такие слова
Потому что до появления интернета городских сумасшедших слушали только их отражение, голоса в голове и небольшое количество несчастных близких, а сейчас они могут вывалить свой компот на обозрение всей планеты. Причем анонимно. И это беда.
Ответ Ржевский
Беда — как раз когда не анонимно. Тогда они называются популистами, за них голосуют, потому что в основной массе люди — идиоты и не понимают последствий их побед.
Беда — как раз когда не анонимно. Тогда они называются популистами, за них голосуют, потому что в основной массе люди — идиоты и не понимают последствий их побед.
Ответ Ржевский
Беда беда.
Беда беда.
