Араухо о хейте в соцсетях: «Жена сказала, что нашим дочерям желали смерти. В таких ситуациях ты видишь, насколько безумно общество. Тяжело, когда это затрагивает твою семью»

Рональд Араухо: в соцсетях желали смерти моим дочерям.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о хейте в социальных сетях.

– Какое влияние оказала критика, которую вы получили в социальных сетях, на ваше состояние?

– Я старался избегать этого, но в итоге это доходит до тебя через друга, брата, твою семью... Я пытаюсь оградить себя, но когда это затрагивает твою семью, это разрушительно. Это затрагивает твою жену, твоего отца, твоих братьев и сестер... Возможно, люди не могут задеть тебя напрямую, но они знают, что могут это сделать, нацелившись на твою семью.

Позвольте мне рассказать вам кое-что, чтобы проиллюстрировать масштаб происходящего. Я помню, как однажды мы с женой пили мате. Я увидел, как изменилось выражение ее лица, когда она посмотрела на свой телефон, и на ее глазах проступили слезы. Я спросил ее, что она увидела, что произошло. «Я не понимаю зла людей, они желают смерти нашим дочерям», – сказала она мне.

Когда ситуация достигает такого уровня, ты многое переосмысливаешь, ты видишь, насколько безумным является общество или насколько безумны люди в социальных сетях. Это может не касаться тебя напрямую, но страдает ваша семья, страдают твоя мать и твоя жена, твои братья и сестры. Очевидно, что им придется привыкнуть, потому что, к сожалению, таков мир, в котором мы сегодня живем, но когда это затрагивает семью, это тяжело, – сказал Араухо.

Рональд Араухо: «Я полтора года боролся с тревожностью, и она переросла в депрессию. Держал все в себе, но понял, что надо просить о помощи. Я смог поработать с профессионалами и изменился»