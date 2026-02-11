  • Спортс
  • Александр Джику: «Понимаем, что Карседо хочет от нас с точки зрения тактики, как играть с мячом и без него. «Спартак» становится лучше с каждым матчем»
Защитник «Спартака» Александр Джику заявил, что команда понимает тактические требования Хуана Карседо.

Во вторник «красно‑белые» сыграли вничью с «Астаной» в товарищеском матче на зимних сборах в ОАЭ (1:1).Джику отметился забитым голом.

– Что изменилось по сравнению с прошлой игрой?

– Сейчас у нас новый тренер, мы понимаем, что Карседо хочет от нас с точки зрения тактики. Понимаем, как играть с мячом и без него. Сейчас с каждым матчем мы становимся лучше. Жаль, что пропустили гол, но будем работать, еще есть время, чтобы подготовиться ко второй части сезона.

– Расскажите о своем голе.

– Всегда приятно помочь команде и забивать голы. Это добавляет уверенности как личной, так командной. Там был достаточно непростой эпизод, большое скопление футболистов, но в итоге мне удалось нанести удар и забить, очень рад.

– Насколько часто удавалось забивать в предыдущих командах?

– Наверное, было около десяти голов за сезон.

– Матч с «Астаной» получился достаточно грубым. С чем это связано?

– Мы должны прибавлять как команда, бывают определенные моменты во время подготовки, когда нужно остановить игру. В этом компоненте мы тоже должны быть готовы к чемпионату, это тоже часть игры, – сказал Джику.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
А со Станковичем, выходит, не понимали, как работать с мячом и без него...
Десять голов за сезон? С тренировками что ли?)
Ответ ДядюнТоп
Десять голов за сезон? С тренировками что ли?)
И с игрой в Фифу на приставке))
Спартак чемпион Москвы
Увидим, как оно будет на самом деле. Время покажет
