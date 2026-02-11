Кике Флорес о нехватке игрового времени у Карвахаля: «На месте Арбелоа я бы не брал Даниэля на матч, если бы знал, что не собираюсь его выпускать»

Кике Флорес прокомментировал ситуацию с Даниэлем Карвахалем.

Бывший главный тренер «Атлетико», «Эспаньола» и «Севильи» Кике Флорес высказался о ситуации с нехваткой игровой практики у Даниэля Карвахаля .

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» почти не разговаривает с главным тренером Альваро Арбелоа .

«[Карвахаль] спешит, потому что хочет сыграть на последнем чемпионате мира в своей карьере.

Единственное, что меня действительно беспокоило бы, – это если бы не было диалога между тренером и игроком, потому что когда диалога нет, это порождает конфликт.

Честно говоря, если бы я был тренером «Реала» и знал, что я не собираюсь его выпускать, я бы не брал его [на матч]», – сказал Флорес.

По мнению экс-тренера, в такой ситуации лучше было бы оставить игрока на базе, чтобы он восстанавливался.

Карвахаль расстроен из-за того, что мало играет. «Реал» не уверен в продлении контракта с 34-летним защитником (The Athletic)

В «Реале» не видят конфликта между Карвахалем и Арбелоа. Тренер считает, что защитнику нужно избежать рисков (COPE)