  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экипировщик «Арсенала», уволенный за посты с критикой Израиля: «Клуб поставил прибыль выше людей. Слова ничего не стоят, вы должны соответствовать своим ценностям»
84

Экипировщик «Арсенала», уволенный за посты с критикой Израиля: «Клуб поставил прибыль выше людей. Слова ничего не стоят, вы должны соответствовать своим ценностям»

Экипировщик «Арсенала», уволенный за посты об Израиле: прибыль важнее людей.

Бывший экипировщик «Арсенала» Марк Бонник, уволенный за критику Израиля в соцсетях, обвинил клуб в отсутствии ценностей.

Бонник был уволен из лондонского клуба в декабре 2024 года после 22 лет работы после серии постов в поддержку Палестины с упоминанием «этнических чисток» и «еврейского превосходства». В мае 2025-го он подал в суд, поскольку счел свое увольнение «дискриминационным». В судебном иске Бонник заявил: «Израиль – государство апартеида. Я был уволен не за недостойное поведение, а за выражение скорби и возмущения по поводу геноцида. Я ни о чем не жалею. «Арсенал» должен извиниться, восстановить меня в должности и выступить против антипалестинского расизма».

– Думаю, «Арсенал» просто поставил прибыль выше людей. Разговоры ничего не стоят. Слова ничего не стоят. Все дело в честности. Легко сказать что-то, но нужно что-то делать. Вы должны следовать своим ценностям, а не просто говорить: «О, вот и вы. Вот милая небольшая фраза». Нет. Даже в «Арсенале» я ходил на собрания и все такое и, услышав нынешнюю формулировку, думал: «О, нет. Дело не в этом. Вы этого не делаете».

– Что бы вы сказали руководству «Арсенала»?

– Во-первых, я бы попросил их взглянуть на себя со стороны, пересмотреть этот вопрос, увидеть, что они сделали. Кроме того, я попросил бы их провести независимую экспертизу и спросить себя: «Что мы сделали не так? Как мы можем это исправить? Как мы можем быть уверены, что не повторим те же ошибки и не заставим других пройти через то, через что заставили пройти Марка?»

И клуб, и футбольная ассоциация позже признали, что я не антисемит, мои комментарии посчитали не подстрекательскими и не оскорбительными, а политическими. Для меня это вопрос морали, человечности, честности. Это отмена. Люди не хотят слышать некоторые вещи, – сказал Бонник в интервью Raw Politik.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
logoАрсенал
соцсети
Политика
игровая форма
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Англичане любят за свободу слова и демократию качать, но при этом они с отрывом на первом месте по числу арестов за написанное в интернете. Тут удивляться нечему
Ответ Ollala
Англичане любят за свободу слова и демократию качать, но при этом они с отрывом на первом месте по числу арестов за написанное в интернете. Тут удивляться нечему
Комментарий скрыт
Ответ Ollala
Англичане любят за свободу слова и демократию качать, но при этом они с отрывом на первом месте по числу арестов за написанное в интернете. Тут удивляться нечему
Комментарий скрыт
Соевые, ответьте, почему в свободном Евросовке увольняют за слова и гражданскую позицию
Ответ Rio de Janeiro
Соевые, ответьте, почему в свободном Евросовке увольняют за слова и гражданскую позицию
Комментарий скрыт
Ответ Rio de Janeiro
Соевые, ответьте, почему в свободном Евросовке увольняют за слова и гражданскую позицию
Неудобный пост, игнорируем.
Пресловутая "свобода" слова...
Ответ I10ff
Пресловутая "свобода" слова...
Комментарий скрыт
Ответ Артём Горбенко
Комментарий скрыт
Ишь ты. Вписался😀
Ну да. Убитые на музыкальном фестивале, заложники и ракеты ХАМАС, летящие по Израилю каждый день десятки лет - это "слова". А важно - повторять ХАМАСовскую пропаганду.
А пусть он обрушится с критикой на Россию - может и вернут назад ?
Страна с максимально большим числом людей реально сидящих за твиты.
А че вы удивляетесь англичане стояли, как идиоты на одном колени, даже в матче с США. Хотя те на колени не опускались.
От демократии тоже можно сходить с ума.
пусть в иран едет там ему рады будут
Мне только интересно осуждал ли он в соцсетях события, которые послужили причиной того, что делал Израиль. Если нет, то к нему ещё больше вопросов.
Ответ Isshin88
Мне только интересно осуждал ли он в соцсетях события, которые послужили причиной того, что делал Израиль. Если нет, то к нему ещё больше вопросов.
> события, которые послужили причиной того, что делал Израиль
Создание Израиля? Или массовую иммиграцию евреев в Палестину?
Ответ Pigmalion
> события, которые послужили причиной того, что делал Израиль Создание Израиля? Или массовую иммиграцию евреев в Палестину?
Атака 7 октября
"В мае 2025-го он подал в суд"
_______________________

И каковы успехи? Времени-то прошло уже немало.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
28 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
33 минуты назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
35 минут назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
22 минуты назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
28 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
46 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
47 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
48 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем