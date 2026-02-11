  • Спортс
Каладзе о войне в Грузии в 2008-м: «Я обратился к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным. Он ему позвонил, и вскоре был подписан мирный договор»

Каха Каладзе: Берлускони позвонил Путину, и вскоре война в Грузии закончилась.

Бывший футболист «Милана» и сборной Грузии, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, как Сильвио Берлускони повлиял на прекращение конфликта в Грузии в 2008 году. 

– Поскольку вы пришли в политику, вы, должно быть, чему-то научились и у Берлускони...

– Конечно. Я расскажу вам историю: в 2008 году в Грузии была война, ужасная ситуация. Я пошел к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным, и спросил его, может ли он что-нибудь сделать. Он позвонил ему при мне, и вскоре после этого был подписан мирный договор.

Для меня Сильвио был не просто великим президентом, предпринимателем и политиком. Прежде всего, он был прекрасным человеком, – сказал Каладзе в интервью La Gazzetta dello Sport.

Опубликовал: Алексей Белоус
Каладзе остановил войну в 2008, конец света в 2012, коронавирус в 2022-23, да и вообще он очень скромный парень
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Каладзе остановил войну в 2008, конец света в 2012, коронавирус в 2022-23, да и вообще он очень скромный парень
Ждём звонка Трампу, ага)
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Каладзе остановил войну в 2008, конец света в 2012, коронавирус в 2022-23, да и вообще он очень скромный парень
Каладзе спросили про Берлускони, и в его ответе акцент не на своих собственных заслугах, а на заслугах Берлускони. Если строго следовать прямой речи, то Каладзе говорит о том, что Берлускони остановил войну.
Трамп: Почему ты не обратился ко мне? Я бы тоже хотел остановить тот конфликт
Ответ Aleksey Yashin
Трамп: Почему ты не обратился ко мне? Я бы тоже хотел остановить тот конфликт
Трамп тогда еще был относительно свежей кинозвездой.
Каха Каладзе: еще одна бутылка Цинандали и расскажу вам про Курта Кобейна
Ответ rzqhbbqd4c
Каха Каладзе: еще одна бутылка Цинандали и расскажу вам про Курта Кобейна
Шевченко: В 2014-м я не пошел к Берлускони, потому что Каладзе не сказал мне, что так можно было.
Ответ rzqhbbqd4c
Каха Каладзе: еще одна бутылка Цинандали и расскажу вам про Курта Кобейна
Там сегодня как раз написали, что это убийство было.
Мёртвое море знаешь? Я убил!
Ответ ViHaSo
Мёртвое море знаешь? Я убил!
Горчицу знаешь? Я огорчил
Ответ ViHaSo
Мёртвое море знаешь? Я убил!
— Тихий океан знаешь?
— Знаю
— Я успокоил!
Настало время *********** историй.
Казань брал, Астрахань брал...
Ответ super_friend
Казань брал, Астрахань брал...
Ревель брал...
Ответ super_friend
Казань брал, Астрахань брал...
Цхинвал не взял..
А не надо было нападать на Осетию.
Ответ Тимак Капарзо
А не надо было нападать на Осетию.
Комментарий скрыт
Ответ Тимак Капарзо
А не надо было нападать на Осетию.
Комментарий скрыт
Ахаххаахха
Решал в этом мире становится все больше
Ответ Дмитрий Буран
Ахаххаахха Решал в этом мире становится все больше
Трампуша их покусал, наверное. Заразная болезнь.
Кличко: я снял трубку и обратился к Трампу, но почему-то сразу пошел длинный гудок
Ответ rzqhbbqd4c
Кличко: я снял трубку и обратился к Трампу, но почему-то сразу пошел длинный гудок
Potomu cto seqodnya v zavtrashniy den ne vse moqut smotret))
Шевченко:
- А что, так можно было?
