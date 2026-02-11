Каладзе о войне в Грузии в 2008-м: «Я обратился к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным. Он ему позвонил, и вскоре был подписан мирный договор»
Каха Каладзе: Берлускони позвонил Путину, и вскоре война в Грузии закончилась.
Бывший футболист «Милана» и сборной Грузии, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал, как Сильвио Берлускони повлиял на прекращение конфликта в Грузии в 2008 году.
– Поскольку вы пришли в политику, вы, должно быть, чему-то научились и у Берлускони...
– Конечно. Я расскажу вам историю: в 2008 году в Грузии была война, ужасная ситуация. Я пошел к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным, и спросил его, может ли он что-нибудь сделать. Он позвонил ему при мне, и вскоре после этого был подписан мирный договор.
Для меня Сильвио был не просто великим президентом, предпринимателем и политиком. Прежде всего, он был прекрасным человеком, – сказал Каладзе в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
97 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
— Знаю
— Я успокоил!
Решал в этом мире становится все больше
- А что, так можно было?