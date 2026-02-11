  • Спортс
  • «Ман Сити» рассматривает кандидатуру Де Дзерби на случай ухода Гвардиолы, «МЮ» тоже интересуется итальянцем. Роберто хочет вернуться в АПЛ (Бен Джейкобс)
55

Роберто Де Дзерби может возглавить английский топ-клуб.

Роберто Де Дзерби может вернуться в Англию.

Сегодня «Марсель» объявил о прекращении сотрудничества с итальянским тренером по взаимному согласию.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Де Дзерби заинтересован в возвращении в АПЛ – ранее он работал в «Брайтоне». «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Роберто на случай ухода Пепа Гвардиолы, «Манчестер Юнайтед» тоже проявляет интерес к 46-летнему специалисту.

Отмечается, что «Тоттенхэм» рассматривал возможность назначения Де Дзерби до приглашения Томаса Франка. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
55 комментариев
"«Манчестер Юнайтед» тоже проявляет интерес к 46-летнему специалисту"

МЮ хотят, чтобы тот бедолага еще несколько лет не стригся?
Ответ Aleksey Yashin
МЮ все портит тренерам, которые дают результат

Если бы Сульшеру не покупали не нужных ему игроков, может сейчас было бы по другому
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Factos 👀
невероятно!
по мне этот тренер уровня середины таблицы.. максимум!
Ответ Gaz_11
Как только он начинал показывать результат с командой - её лучших исполнителей продавали.

PS: А иногда просто от балды продавали - как Рабьё и его оппонента в летней драке. Они ведь уже встречались в Италии и мило общались, а ведь могли то же самое делать и в Марселе(т.е. не было никаких принципиальных противоречий)
Ответ akaAzazello
Это все отговорки
только не этот распиаренный итальянский физрук.
Ответ Любезный Коссутий
Между МЮ и Ман Сити он выберет Сити и с его ресурсами будет пенетрировать МЮ каждое дерби, так что не переживайте, он в МЮ не придёт
Ответ Любезный Коссутий
Ты хоть бы прочитал значение слова физрук, 😂 видимо слишком мал чтобы понимать. Правильно, молодец, лучше всего повторить за необработанными,чем своим колганом подумать. Так и будешь всю жизнь
МЮ лучше оставить Каррика на постонной основе,чем брать неуравновешенного психа Де Дзерби который даже более скандальный чем Конте
МЮ Кэррика надо оставлять. Какой нафиг Де Дзерби? Ещё бы Поттера позвали.
Ответ Balt
только если Гарри
Этой истерички как раз МЮ и не хватает🤡Надеюсь шпоры опередят Уилкокса и Берраду.
вот пусть ситявые это чудо и берут себе
Если он не выдержал давления в Марселе и убежал от туда по собственному желанию, то в не в Сити, ни тем более в МЮ ему делать нечего. Хотя теоретически в Сити например он бы мог построить неплохую команду так как там уже есть нужные для этого футболисты.
Ответ Дмитрий_1116251224
Чушь, в Марселе всем сложно, у них отличная игра была последнее время, просто произошел спад, как они в ЛЧ шли, проиграли просто из за усталости, ротации нет большой, плюс Марсель - это антифашистский клуб и там конкретно рулят анархисты всей движухой, сложно выстраивать там интеллигентную связь с болельщиками и клубом, что в МСити будет сделать вообще довольно просто
Ответ Aleksei Swift
Про плохую игру или спад я вообще ничего не писал. Я писал именно про давление болельщиков которое в Марселе самое большое во Франции. В МЮ будет ещё больше. В Сити поменьше, но там на него будет давить результат где нельзя будет допускать неожиданных проигрышей и безвольных разгромов в таких важных матчах. Ну и наконец я всё не исключил вариант с Сити.
Зачем он дьяволам? Пусть идёт к соседям, одним конкурентом меньше будет) Чем он лучше Кэррика?
Поразительно просто. Обычный физрук, что он ни раз доказывал и нет же, всё равно интерес есть от больших клубов. Фантастика!)
