«Ман Сити» рассматривает кандидатуру Де Дзерби на случай ухода Гвардиолы, «МЮ» тоже интересуется итальянцем. Роберто хочет вернуться в АПЛ (Бен Джейкобс)
Роберто Де Дзерби может возглавить английский топ-клуб.
Роберто Де Дзерби может вернуться в Англию.
Сегодня «Марсель» объявил о прекращении сотрудничества с итальянским тренером по взаимному согласию.
По информации журналиста Бена Джейкобса, Де Дзерби заинтересован в возвращении в АПЛ – ранее он работал в «Брайтоне». «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру Роберто на случай ухода Пепа Гвардиолы, «Манчестер Юнайтед» тоже проявляет интерес к 46-летнему специалисту.
Отмечается, что «Тоттенхэм» рассматривал возможность назначения Де Дзерби до приглашения Томаса Франка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
МЮ хотят, чтобы тот бедолага еще несколько лет не стригся?
Если бы Сульшеру не покупали не нужных ему игроков, может сейчас было бы по другому
по мне этот тренер уровня середины таблицы.. максимум!
PS: А иногда просто от балды продавали - как Рабьё и его оппонента в летней драке. Они ведь уже встречались в Италии и мило общались, а ведь могли то же самое делать и в Марселе(т.е. не было никаких принципиальных противоречий)