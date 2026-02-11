«Ман Сити» рассматривает кандидатуру Де Дзерби на случай ухода Гвардиолы, «МЮ» тоже интересуется итальянцем. Роберто хочет вернуться в АПЛ (Бен Джейкобс)

Роберто Де Дзерби может возглавить английский топ-клуб.

Роберто Де Дзерби может вернуться в Англию.

Сегодня «Марсель» объявил о прекращении сотрудничества с итальянским тренером по взаимному согласию.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Де Дзерби заинтересован в возвращении в АПЛ – ранее он работал в «Брайтоне». «Манчестер Сити » рассматривает кандидатуру Роберто на случай ухода Пепа Гвардиолы , «Манчестер Юнайтед » тоже проявляет интерес к 46-летнему специалисту.

Отмечается, что «Тоттенхэм» рассматривал возможность назначения Де Дзерби до приглашения Томаса Франка.