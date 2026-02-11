Орлов о «Зените»: «Игры нет, особенно в атаке – с «Краснодаром» выглядели разобранными. Защитники не разговаривают друг с другом, а должны кричать, подсказывать»

Геннадий Орлов: у «Зенита» нет игры, особенно в атаке.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах в игре «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга заняла последнее место на Winline Зимнем кубке РПЛ . В рамках турнира «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1), проиграл «Краснодару» (0:3) и уступил ЦСКА в серии пенальти (2:2, пенальти – 3:4).

«У «Зенита» нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были [в матче с «Краснодаром»] — Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил [с метра]. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить. Страсти не хватало «Зениту» в матче с «Краснодаром». «Зенит» выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали.

Что бросилось в глаза, защитники «Зенита» не разговаривают друг с другом. Они должны кричать, подсказывать: «Сзади», «Туда беги» и так далее. И вратарь тоже должен активно участвовать», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».