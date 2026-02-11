Орлов о «Зените»: «Игры нет, особенно в атаке – с «Краснодаром» выглядели разобранными. Защитники не разговаривают друг с другом, а должны кричать, подсказывать»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах в игре «Зенита».
Команда из Санкт-Петербурга заняла последнее место на Winline Зимнем кубке РПЛ. В рамках турнира «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1), проиграл «Краснодару» (0:3) и уступил ЦСКА в серии пенальти (2:2, пенальти – 3:4).
«У «Зенита» нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были [в матче с «Краснодаром»] — Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил [с метра]. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить. Страсти не хватало «Зениту» в матче с «Краснодаром». «Зенит» выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали.
Что бросилось в глаза, защитники «Зенита» не разговаривают друг с другом. Они должны кричать, подсказывать: «Сзади», «Туда беги» и так далее. И вратарь тоже должен активно участвовать», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Касаджиков хорошо открывается, но получая мяч начинает суетиться, надо работать, у парня хорошие задатки, как и у Кондакова, но на его месте конкуренция сумасшедшая.
По факту ни одного матча основой не провели, с ЦСКА не было Дурана и Джон вышел на 20 мин., а это игроки основы.
Посмотрите матч с Краснодаром, игроки по флангам проходят, а передачу делать некому, ни Соболев, ни Мостовой не успевали замкнуть передачи с флангов.Ну и Нино с Дивеевым надо сыграться, конечно, у Игоря много ошибок.Глушенкова надо сделать свободным художником.