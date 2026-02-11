  • Спортс
  • Орлов о «Зените»: «Игры нет, особенно в атаке – с «Краснодаром» выглядели разобранными. Защитники не разговаривают друг с другом, а должны кричать, подсказывать»
17

Орлов о «Зените»: «Игры нет, особенно в атаке – с «Краснодаром» выглядели разобранными. Защитники не разговаривают друг с другом, а должны кричать, подсказывать»

Геннадий Орлов: у «Зенита» нет игры, особенно в атаке.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах в игре «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга заняла последнее место на Winline Зимнем кубке РПЛ. В рамках турнира «Зенит» обыграл «Динамо» (2:1), проиграл «Краснодару» (0:3) и уступил ЦСКА в серии пенальти (2:2, пенальти – 3:4).

«У «Зенита» нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были [в матче с «Краснодаром»] — Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил [с метра]. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить. Страсти не хватало «Зениту» в матче с «Краснодаром». «Зенит» выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали.

Что бросилось в глаза, защитники «Зенита» не разговаривают друг с другом. Они должны кричать, подсказывать: «Сзади», «Туда беги» и так далее. И вратарь тоже должен активно участвовать», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Геннадий Сергеевич вот вы сказали в команде нет игры , а кто в этом виновен как то стесняетесь озвучить , может быть пора уже говорить кто в этом конкретно виновен и делать руководству Зенита орг . выводы
ГСО нефиг стул шатать, Зенит подготовится и отлично выступит, опять будет потом в воздухе переобуваться.
даже ГСО заметил
Это сборы, на которых видно, что пока не готовы Арс.Адамов, Мостовой, медленно двигается Соболев, Латышонок пустил первый от Краснодара...
Касаджиков хорошо открывается, но получая мяч начинает суетиться, надо работать, у парня хорошие задатки, как и у Кондакова, но на его месте конкуренция сумасшедшая.
По факту ни одного матча основой не провели, с ЦСКА не было Дурана и Джон вышел на 20 мин., а это игроки основы.
Ответ Дмитрий9779
Это сборы, на которых видно, что пока не готовы Арс.Адамов, Мостовой, медленно двигается Соболев, Латышонок пустил первый от Краснодара... Касаджиков хорошо открывается, но получая мяч начинает суетиться, надо работать, у парня хорошие задатки, как и у Кондакова, но на его месте конкуренция сумасшедшая. По факту ни одного матча основой не провели, с ЦСКА не было Дурана и Джон вышел на 20 мин., а это игроки основы.
однако неприятные тенденции видны уже сейчас - Глушекова упрямо ставят в центр, где он бесполезен, где ему некомфортно, и где он не хочет играть ... зачем ? назло ? взять вот так и зарыть талантливого парня, который играя на своей позиции делает результат ?
Ответ pelevin78
однако неприятные тенденции видны уже сейчас - Глушекова упрямо ставят в центр, где он бесполезен, где ему некомфортно, и где он не хочет играть ... зачем ? назло ? взять вот так и зарыть талантливого парня, который играя на своей позиции делает результат ?
Вышел Джон в конце с ЦСКА и игра стала намного лучше, поставить Дурана вместо Касаджикова.У молодого были моменты, но он плохо распорядился мячом.
Посмотрите матч с Краснодаром, игроки по флангам проходят, а передачу делать некому, ни Соболев, ни Мостовой не успевали замкнуть передачи с флангов.Ну и Нино с Дивеевым надо сыграться, конечно, у Игоря много ошибок.Глушенкова надо сделать свободным художником.
чтобы игроки Зенита делали без советов комментатора. Помнится он советовал вратарю Зенита орать на выходах на что тот ответил, если я буду кричать что играю, защитник сразу бросит играть...
