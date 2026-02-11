  • Спортс
  • Алексей Смертин: «О смерти я думаю почти ежедневно, так проще жить – больше удовольствия «в моменте». Впитал философию стоицизма, прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета»
59

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал, почему не боится умереть во время ультрамарафона. 

– В принципе ведь такие вещи, как неделя в Сахаре по страшной жаре и 50 км в Якутии по жуткому холоду, это реально опасно для жизни. Когда готовишься и бежишь, не боишься просто умереть на дистанции или так сильно заболеть, что уже станет ни до чего?

– Нет. Здесь срабатывает философия стоицизма, которую я впитал, вдоль и поперек прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета. И их отношение к смерти. Куда ведет путь каждого из нас, понятно. Нет людей, которые живут вечно, да и мне не хотелось бы – это и опасно, и скучно.

Так вот, если бы завтра наступил расчетный час, то из моих уст была бы одна только благодарность за все, что со мной происходило. Так и живу, в чем-то приближаясь к тем самым стоикам, которые рассуждают ровно так же. О смерти нужно думать, и я практически ежедневно о ней думаю. И мне от этого жить проще и интереснее.

– Почему?

– Потому что тем большее удовольствие получаю, как теперь выражаются, «в моменте»! И оно гораздо выше, чем у человека, который строит планы на будущее: покупка дома, самореализация, стать генеральным директором, получать зарплату в полтора-два раза больше через десять лет... У меня таких мыслей нет.

Может, поэтому из музыкантов для меня номер один – Александр Башлачев, СашБаш. Его творчество было пропитано фатализмом. Никого не пытаюсь этому научить. Но у меня с ним очень большая внутренняя перекличка. Я живу сегодня, – сказал Смертин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Бег
59 комментариев
к нему придет Смертин с косой
Ответ АРТУР АЛИЕВ
к нему придет Смертин с косой
Это следствие его вояжа в АПЛ !
В английской культуре , а исторически и в языке - Смерть мужского рода !
Ответ OldRedWhite
Это следствие его вояжа в АПЛ ! В английской культуре , а исторически и в языке - Смерть мужского рода !
Завербовали!)
В фильме-биографии Смертина нужно снять Уильяма Дэфо в главной роли.
Ну и пусть в эпизодах будет выбегающий из кадра при виде главного героя Чак Норрис))
Ответ lightrip
В фильме-биографии Смертина нужно снять Уильяма Дэфо в главной роли. Ну и пусть в эпизодах будет выбегающий из кадра при виде главного героя Чак Норрис))
"Я тоже своего рода стоик"
Ответ lightrip
В фильме-биографии Смертина нужно снять Уильяма Дэфо в главной роли. Ну и пусть в эпизодах будет выбегающий из кадра при виде главного героя Чак Норрис))
Наоборот))
Да, есть даже такое выражение: Memento smertin - помни о Смертине
Ответ super_friend
Да, есть даже такое выражение: Memento smertin - помни о Смертине
О море же, ну.
Memento mori- «Помни о смерти»(Латынь)
Во времена войн и различных сражений, в которых участвовали римские консулы, после победы над противниками по возвращению в Рим полководцев встречали триумфальным шествием. Но во время шумного празднования победы у восхваляемого военачальника за спиной стоял раб и говорил фразу: «Memento Mori».
Она должна была напомнить о том, что даже одержав победу, он остаётся простым смертным.
Уважаю Алексея, но в его случае финансовый вопрос не стоит, поэтому проще думать на другие темы - такое мировоззрение не всем подойдёт
Ответ YaRiTiCK
Уважаю Алексея, но в его случае финансовый вопрос не стоит, поэтому проще думать на другие темы - такое мировоззрение не всем подойдёт
Как раз таки нищим людям стоицизм может помочь выбраться из этого статуса.
Ответ YaRiTiCK
Уважаю Алексея, но в его случае финансовый вопрос не стоит, поэтому проще думать на другие темы - такое мировоззрение не всем подойдёт
Ну так почему не стоит?
Сам себе обеспечил будущее, которое стало ему счастливым настоящим
Так что вполне "для всех", сначала с умом повкалывал, потом кайфует
Был идущий к реке. А теперь у нас бегущий к реке ))
Как бежал за солнышком слепой Ивашка
Как садился ангел на плечо
Как рвалась и плавилась последняя рубашка
Как и что обрёл — обнял летящий Башлачёв?(Егор Летов)
"Смертью не докажешь ничего,
Только жизнью, друг мой, только жизнью."
Николай Рубцов
Cмертину с Погребняком есть что обсудить
ну и за Башлачева отдельный респект, это говорит о глубине даже больше, тк там не тупой фатализм
