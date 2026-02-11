Алексей Смертин: «О смерти я думаю почти ежедневно, так проще жить – больше удовольствия «в моменте». Впитал философию стоицизма, прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета»
Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал, почему не боится умереть во время ультрамарафона.
– В принципе ведь такие вещи, как неделя в Сахаре по страшной жаре и 50 км в Якутии по жуткому холоду, это реально опасно для жизни. Когда готовишься и бежишь, не боишься просто умереть на дистанции или так сильно заболеть, что уже станет ни до чего?
– Нет. Здесь срабатывает философия стоицизма, которую я впитал, вдоль и поперек прочитав Марка Аврелия, Сенеку, Эпиктета. И их отношение к смерти. Куда ведет путь каждого из нас, понятно. Нет людей, которые живут вечно, да и мне не хотелось бы – это и опасно, и скучно.
Так вот, если бы завтра наступил расчетный час, то из моих уст была бы одна только благодарность за все, что со мной происходило. Так и живу, в чем-то приближаясь к тем самым стоикам, которые рассуждают ровно так же. О смерти нужно думать, и я практически ежедневно о ней думаю. И мне от этого жить проще и интереснее.
– Почему?
– Потому что тем большее удовольствие получаю, как теперь выражаются, «в моменте»! И оно гораздо выше, чем у человека, который строит планы на будущее: покупка дома, самореализация, стать генеральным директором, получать зарплату в полтора-два раза больше через десять лет... У меня таких мыслей нет.
Может, поэтому из музыкантов для меня номер один – Александр Башлачев, СашБаш. Его творчество было пропитано фатализмом. Никого не пытаюсь этому научить. Но у меня с ним очень большая внутренняя перекличка. Я живу сегодня, – сказал Смертин.
