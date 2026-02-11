Попов о Дуране: «Суперусиление для РПЛ и «Зенита» в частности, если к нему найдут подход. Но один он ничего не сделает»

Попов о Дуране: суперусиление для «Зенита», если к нему найдут подход.

Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов оценил трансфер Джона Дурана в «Зенит ».

Сине-бело-голубые арендовали форварда у «Аль-Насра» до конца сезона.

– Если к Дурану найдут подход, то это будет суперусиление для чемпионата и, в частности, «Зенита». Им нужен забивной нападающий.

– Дуран поможет «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– Он один ничего не сделает. Бывали такие игроки, которые решали матчи, как Месси. Или, если говорить про «Зенит», как тот же Малком. Думаю, что «Зениту» нужно отталкиваться от своей игры и создавать моменты, чтобы Дуран их реализовывал, – сказал Попов.