  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Попов о Дуране: «Суперусиление для РПЛ и «Зенита» в частности, если к нему найдут подход. Но один он ничего не сделает»
4

Попов о Дуране: «Суперусиление для РПЛ и «Зенита» в частности, если к нему найдут подход. Но один он ничего не сделает»

Попов о Дуране: суперусиление для «Зенита», если к нему найдут подход.

Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов оценил трансфер Джона Дурана в «Зенит».

Сине-бело-голубые арендовали форварда у «Аль-Насра» до конца сезона.

– Если к Дурану найдут подход, то это будет суперусиление для чемпионата и, в частности, «Зенита». Им нужен забивной нападающий.

– Дуран поможет «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– Он один ничего не сделает. Бывали такие игроки, которые решали матчи, как Месси. Или, если говорить про «Зенит», как тот же Малком. Думаю, что «Зениту» нужно отталкиваться от своей игры и создавать моменты, чтобы Дуран их реализовывал, – сказал Попов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoДжон Дуран
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Попов
logoМатч ТВ
logoМалком
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А у Семак только и вся надежда, что он один тащить будет на пару с Венделом. Поэтому он точно никак не усилит, как и Иван Иваныч.
Более весомо лишь мнение дьякова.
если верить обожителям Семака, то у нас супер состав, почему же один?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий о похудении на «Оземпике» и «Мунджаро»: «Для меня это чудесно. Жаль, что это не открыли 20 лет назад. Не очень понимаю, когда говорят про естественную красоту»
12 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Ювентуса», «Лацио» примет «Аталанту», «Комо» играет с «Фиорентиной»
27 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Фатеха»
32 минуты назадLive
Сафонов после 1:3 от «Ренна»: «Нет времени расстраиваться. Лучшее, что можно сделать, – не повторять тех же ошибок и с холодной головой подготовиться к следующему матчу»
34 минуты назад
«Карседо уберут в конце сезона. Он ничего из себя не представляет». Заварзин о тренере «Спартака»
сегодня, 13:27
Слуцкий назвал Генича лучшим российским комментатором: «У него меньше всего фактических ошибок. Орлов – чемпион мира по ним во все времена»
сегодня, 13:17
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сосьедада» Захаряна, «Вильярреал» в гостях у «Хетафе»
сегодня, 13:00Live
Роберто Мартинес о том, когда Роналду закончит карьеру: «Он сам примет решение, когда увидит, что не может помочь команде. Физические данные показывают, что он может играть дальше»
сегодня, 12:33
Кубок Англии. «Ман Сити» примет «Солфорд», «Вилла» сыграет с «Ньюкаслом», «Ливерпуль» против «Брайтона»
сегодня, 12:18Live
Тудор возглавил «Тоттенхэм» до конца сезона. Клуб идет 16-м в АПЛ
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
22 минуты назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Динамо» Самарканд и играет с «Пюником», «Ахмат» против АГМК
27 минут назадLive
«Вердер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
45 минут назад
«Байер» – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
46 минут назад
Поконьоли об удалении Головина в матче с «Нантом»: «Монако» сам усложнил себе задачу. Мы должны извлечь урок и ожидаем этого и от наших лидеров»
47 минут назад
Кунья о фанате, обещавшем не стричься, пока «МЮ» не выиграет 5 матчей подряд: «Его прическа меня совершенно не волнует. Меня больше интересуют 15 очков. Мы не считаем это крутым»
сегодня, 12:53
«Локомотив» хочет продлить контракт с Митрюшкиным с повышением зарплаты. Вратарь стал капитаном команды в феврале (Metaratings)
сегодня, 12:20
Мануэль Нойер: «Многие сэйвы слишком театральны – их делают ради хороших фото. Идеальный сэйв не обязательно должен быть зрелищным. Главное – эффективность»
сегодня, 11:48
«Футболисты в «Реале» находятся под хорошей защитой. Понравилась твердая позиция «Бернабеу», что не все зависит от тренеров – и давление будет на игроках». Кике Флорес о «Мадриде»
сегодня, 11:45
Бога о нападении фанатов «Ниццы»: «Я два месяца сидел дома, сбросил несколько килограммов за первую неделю, потому что мало ел. Каждое утро благодарю судьбу за переход в «Юве»
сегодня, 11:35
Рекомендуем