Попов о Дуране: «Суперусиление для РПЛ и «Зенита» в частности, если к нему найдут подход. Но один он ничего не сделает»
Чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов оценил трансфер Джона Дурана в «Зенит».
Сине-бело-голубые арендовали форварда у «Аль-Насра» до конца сезона.
– Если к Дурану найдут подход, то это будет суперусиление для чемпионата и, в частности, «Зенита». Им нужен забивной нападающий.
– Дуран поможет «Зениту» в борьбе за чемпионство?
– Он один ничего не сделает. Бывали такие игроки, которые решали матчи, как Месси. Или, если говорить про «Зенит», как тот же Малком. Думаю, что «Зениту» нужно отталкиваться от своей игры и создавать моменты, чтобы Дуран их реализовывал, – сказал Попов.
Источник: «Матч ТВ»
А у Семак только и вся надежда, что он один тащить будет на пару с Венделом. Поэтому он точно никак не усилит, как и Иван Иваныч.
Более весомо лишь мнение дьякова.
если верить обожителям Семака, то у нас супер состав, почему же один?
