Лавров о главной победе в жизни: «Когда «Спартак» стал чемпионом»

Сергей Лавров назвал чемпионство «Спартака» главной победой в жизни.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни.

– Вы многое сделали для страны, для своей семьи, для людей. Ваша главная победа в жизни – это что?

– Когда «Спартак» в последний раз стал чемпионом, – сказал Лавров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: канал «Эмпатия Манучи» на Rutube
Главное поражение в жизни, когда задержали наркоту из Аргентины.
Антон Фалафель
Главное поражение в жизни, когда задержали наркоту из Аргентины.
Комментарий скрыт
Ржевский
Комментарий скрыт
Тебе по факту есть что ответить ?)
Или как обычно министр хороший, а замы воруют/употребляют
Главная победа министра, это подарок Норвегии 15 лет назад, отдав им целую акваторию в Баренцевом Море, где промысловая рыба просто кишит. И конечно нельзя забывать о гражданстве Израиля его дочери.Получить такую книжицу, не так просто.
чакСЕВЕРНАЯкореа
Главная победа министра, это подарок Норвегии 15 лет назад, отдав им целую акваторию в Баренцевом Море, где промысловая рыба просто кишит. И конечно нельзя забывать о гражданстве Израиля его дочери.Получить такую книжицу, не так просто.
Почему это не так просто? Именно так просто. Но не только лишь всем.
чакСЕВЕРНАЯкореа
Главная победа министра, это подарок Норвегии 15 лет назад, отдав им целую акваторию в Баренцевом Море, где промысловая рыба просто кишит. И конечно нельзя забывать о гражданстве Израиля его дочери.Получить такую книжицу, не так просто.
паспорт Израиля получить очень просто, если есть минимальные еврейские корни)
Без комментариев..
Shamarin
Без комментариев..
Забавно что он выбрал формулировку «в последний раз»
Рамис Гилязетдинов
Забавно что он выбрал формулировку «в последний раз»
вы из секты "кто крайний"?
Ничего себе формулировка вопроса... Словно у святого спрашивают о главных добродетелях в жизни. Журналист как там, живой, слюной не захлебнулся?
selso99
Ничего себе формулировка вопроса... Словно у святого спрашивают о главных добродетелях в жизни. Журналист как там, живой, слюной не захлебнулся?
Язык до сих пор отмывает
А можно по пунктам что он сделал для страны? Для семьи понятно, там на несколько поколений вперед накоплено
Zakir Velilhanov
А можно по пунктам что он сделал для страны? Для семьи понятно, там на несколько поколений вперед накоплено
Комментарий скрыт
Zakir Velilhanov
А можно по пунктам что он сделал для страны? Для семьи понятно, там на несколько поколений вперед накоплено
Комментарий скрыт
Молодец Лавров, человеку скоро 76 лет, а он до сих пор помнит это незначительное событие уже скоро десятилетней давности.
ну правильно, на дипломатических треках от этого тела побед не дождешься
У министра иностранных дел, конечно, хотелось бы видеть другие главные победы в жизни.
Silent2006
У министра иностранных дел, конечно, хотелось бы видеть другие главные победы в жизни.
Этот бракованный. Где бы другого взять?
Конечно по основной своей деятельности достижений никаких нет одни красные линии
Думал он расскажет, что главная его победа, что он до сих пор работу не потерял, не смотря на то, что его шефа постоянно надувают западные партнёры
