Лавров о главной победе в жизни: «Когда «Спартак» стал чемпионом»

Сергей Лавров назвал чемпионство «Спартака» главной победой в жизни.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни.

– Вы многое сделали для страны, для своей семьи, для людей. Ваша главная победа в жизни – это что?

– Когда «Спартак » в последний раз стал чемпионом, – сказал Лавров.