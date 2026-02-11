Лавров о главной победе в жизни: «Когда «Спартак» стал чемпионом»
Сергей Лавров назвал чемпионство «Спартака» главной победой в жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни.
– Вы многое сделали для страны, для своей семьи, для людей. Ваша главная победа в жизни – это что?
– Когда «Спартак» в последний раз стал чемпионом, – сказал Лавров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: канал «Эмпатия Манучи» на Rutube
113 комментариев
Или как обычно министр хороший, а замы воруют/употребляют